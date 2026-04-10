3000 টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলার মা-বোনেদের মন বদলানো যাবে না, শাহকে নিশানা অভিষেকের

3000 টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলার মা-বোনেদের মন বদলানো যাবে না, শাহকে নিশানা অভিষেকের
শুক্রবার বিজেপির ইস্তাহারের জবাব দিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানেই তিনি এই কথা বলেন৷
Published : April 10, 2026 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলির সমালোচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির দেওয়া মাসিক তিন হাজার টাকা ভাতা, কর্মসংস্থান ও কৃষকদের উন্নয়নের ঘোষণাকে তিনি 'চিটফান্ডের প্রতিশ্রুতি পত্র' বলে আখ্যা দিয়েছেন৷ অভিষেক দাবি করেছেন, টাকার প্রলোভনে বাংলার মানুষের মন বদলানো সম্ভব নয়।
বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের মহিলাদের প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা করে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি অমিত শাহ দিয়েছেন, তাকে 'নতুন জুমলা' বলে দাবি করেছেন অভিষেক। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, অর্থ দিয়ে বাংলার মহিলাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। তিনি বলেন, "টাকার প্রলোভন দিয়ে বাংলার মানুষকে কিনতে এসেছেন? এসআইআর করে হয়নি, এজেন্সি দিয়ে হয়নি, ইলেকশন কমিশন লাগিয়ে হয়নি, এমনকি অর্থের বিনিময়ে বাংলার মায়েদের সম্মান কিনতে এসেছেন? তিন হাজার টাকায় মানুষ বিক্রি হবে?"
কেন্দ্র চাইলে সরাসরি এই টাকা দিতে পারে বলে মন্তব্য করে অভিষেক বলেন, "তা আপনি যদি 2 কোটি 42 লক্ষ মহিলাকে তিন হাজার টাকা দিতে চান, রাজ্য সরকারকে বাইপাস করে ডাইরেক্ট দিন। কেউ তো বারণ করছে না।" দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহিলাদের আড়াই হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পূরণ করেননি বলেও তিনি দাবি করেন।
বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থান এবং মাসে তিন হাজার টাকা সহায়তার প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে বিজেপির করা অতীতের ঘোষণাগুলিও তুলে ধরেন অভিষেক। 12 বছরে 24 কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি পালন হয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি৷ তাঁর তিন জানতে চান, গত 12 বছরে কেন্দ্রীয় সরকার চাকরি দিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে এমন পাঁচ হাজার লোক কি খুঁজে পাওয়া যাবে?
বিজেপির ইস্তাহারে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ মহিলা পুলিশ ব্যাটালিয়ন 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড' গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতির সমালোচনা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যাদের দলের নেতা-সাংসদরা মা দুর্গার বংশপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে, দুর্গাপুজো যে কমিটিগুলো কলকাতায় করে তাদের বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, আয়করের নোটিশ দেয়, তারা নাকি দুর্গা ঠাকুরের নামে নতুন সুরক্ষা স্কোয়াড তৈরি করবে!" পাশাপাশি, দশ বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া কোচবিহারে 'নারায়ণী ব্যাটালিয়ন' তৈরির প্রতিশ্রুতি আজও পূরণ হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন।
কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির জবাবে অভিষেক দাবি করেন, 2023 সালে বিজেপির নীতির কারণে দেশজুড়ে দশ হাজারের বেশি কৃষক মারা গিয়েছেন এবং কালো কৃষি আইনের কারণে সাতশোর বেশি কৃষক জীবন শেষ করেছেন। রাজ্যে আলু চাষিদের সঙ্কটের জন্য সরাসরি কেন্দ্রকে দায়ী করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, "আপনারা যদি সত্যিই আলু কৃষকদের জন্য সাহায্য করতে চান, তাদের সহযোগিতার হাত বাড়াতে চান, তাহলে ন’টাকার বস্তা কেন 30 টাকায় বিক্রি হয়? সারের দাম কেন 1800 টাকা হয়? রেলমন্ত্রী কেন মালগাড়ি বন্ধ করে দেয়?"
সবশেষে, বিজেপির ইস্তাহারকে চিটফান্ড কোম্পানির ভুয়ো প্রতিশ্রুতির সঙ্গে তুলনা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি মন্তব্য করেন, বিগত 12 বছরে যারা কথা রাখেনি, তাদের নতুন প্রতিশ্রুতিতে বাংলার মানুষ আর বিভ্রান্ত হবে না।