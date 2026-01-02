ETV Bharat / politics

'কর্মভূমি'তে ভাঙড়-সহ '31-এ 31'! ছাব্বিশের জয়ের টার্গেট বেঁধে দিলেন অভিষেক

কুলতলি, সাগর, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমার মতো সুন্দরবন লাগোয়া এলাকাগুলিতেও সংগঠনকে মজবুত করার বার্তা দিয়েছেন অভিষেক ।

বারুইপুর পূর্বের 'রণ সংকল্প সভা'য় অভিষেক (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 2, 2026 at 6:12 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের বছর শুরু হতেই দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর থেকে ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আর প্রচারের শুরুতেই দলের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি এই জেলার জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক । শুক্রবার বারুইপুর পূর্বের 'রণ সংকল্প সভা' থেকে অভিষেক জানিয়ে দিলেন, আগামী নির্বাচনে দক্ষিণ 24 পরগনার 31টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 31টিতেই জয় চায় দল । বিশেষ জোর দিলেন ভাঙড়ের ওপর ।

গত বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ 24 পরগনায় তৃণমূল দারুণ সফল হলেও ভাঙড় আসন হাতছাড়া হয়েছিল তাদের । সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে এবার মরিয়া তৃণমূল । মঞ্চ থেকে কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা এবং ভোট শতাংশ 2021-এর নিরিখে 2026-এ বাড়বে । 2021-এ তৃণমূল জিতেছিল 214, এবার একটা হলেও আসন বাড়বে । আপনাদের কথা দিতে হবে, সেই একটা আসন যেন এই দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে হয় । এবার ভাঙড়ও তৃণমূল কংগ্রেসকে জিততে হবে, 31-এ 31 দক্ষিণ 24 পরগনা করতে হবে ।"

ছাব্বিশের জয়ের টার্গেট বেঁধে দিলেন অভিষেক (নিজস্ব চিত্র)

শুধু জয়ের লক্ষ্যমাত্রাই নয়, জয়ের ব্যবধান নিয়েও কড়া নির্দেশ দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ । তিনি বলেন, "দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কোনও আসনে তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান যেন 50 হাজারের নিচে না-হয়, তা আপনাদের সুনিশ্চিত করতে হবে । সে ডায়মন্ড হারবার হোক বা মথুরাপুর, জয়নগর হোক বা যাদবপুর - সর্বত্র জোড়াফুলকে শক্তিশালী করতে হবে ।" কুলতলি, সাগর, রায়দিঘি, পাথরপ্রতিমার মতো সুন্দরবন লাগোয়া এলাকাগুলিতেও সংগঠনকে মজবুত করার বার্তা দেন তিনি ।

কেন বারুইপুর বা দক্ষিণ 24 পরগনা থেকেই নির্বাচনের এই 'শুভ সূচনা' করলেন, তার ব্যাখ্যাও দেন অভিষেক । তিনি বলেন, "কালীঘাট আমার জন্মভূমি হতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ 24 পরগনা আমার কর্মভূমি । তাই মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে যেমন শুভ কাজে বেরোতে হয়, তেমনই এই জেলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে লড়াই শুরু করলাম ।" 2008 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম দুর্গের পতন ঘটাতে এই জেলা যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, সেকথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি ।

অভিষেকের এই ঘোষণা দলের কর্মীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ । আইএসএফ-এর গড় হিসেবে পরিচিত ভাঙড়ে ঘাসফুল ফোটানো এবং জেলার প্রতিটি আসনে 50 হাজারের ব্যবধানে জয় - এই জোড়া লক্ষ্য পূরণ করতে এখন থেকেই কোমর বাঁধছে জেলা তৃণমূল । সভামঞ্চ থেকে অভিষেক নিজেও কথা দিয়েছেন, "আপনারা যেখানে বলবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাবে, যে বুথে ঢুকতে বলবেন ঢুকবে । কিন্তু একটা বুথেও বিজেপিকে মাথা চাড়া দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না ।" সবশেষে 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা' - নতুন স্লোগানে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন তিনি ।

