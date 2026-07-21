মদন মিত্রকে 10 কোটি টাকার আইনি নোটিস অভিষেকের, ক্ষমা চাইতে হবে 72 ঘণ্টার মধ্যে
নোটিসে আগামী 72 ঘণ্টার মধ্যে লিখিত এবং ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।
Published : July 21, 2026 at 10:36 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: ফেসবুক লাইভে এসে 'খুনি' ও 'সুপারি কিলার নিয়োগকারী' বলে মন্তব্য করার অভিযোগে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রকে আইনি নোটিস পাঠালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার অভিষেকের আইনজীবী শ্রবণা সেনগুপ্তের মাধ্যমে এই আইনি নোটিস পাঠানো হয়েছে। নোটিসে আগামী 72 ঘণ্টার মধ্যে লিখিত এবং ভিডিয়ো বার্তার মাধ্যমে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি অভিষেকের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার জন্য 10 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।
আইনি নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, গত 19 জুলাই রাত আনুমানিক 9টা 40 মিনিট থেকে 10টার মধ্যে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে প্রায় আট মিনিটের একটি লাইভ সম্প্রচার করেন মদন মিত্র। সেই ভিডিয়োর 6 মিনিট 55 সেকেন্ডের মাথায় অভিষেকের বিরুদ্ধে বেশ কিছু উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয় বলে দাবি করা হয়েছে।
নোটিসে অভিযোগের অংশটি তুলে ধরে কড়া ভাষায় বলা হয়েছে, "আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে আপনি একাধিক মিথ্যা, বেপরোয়া, বিদ্বেষপূর্ণ এবং অত্যন্ত মানহানিকর মন্তব্য করেছেন। আপনি আমার মক্কেলকে 'অপরাধী' ও 'খুনি' হিসেবে বর্ণনা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি টাকা দিয়ে বা 'সুপারি' কিলার নিয়োগ করে মানুষ খুন করান বলেও অভিযোগ করেছেন। আপনার এই প্রতিটি অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানানো, বিদ্বেষপূর্ণ এবং এর কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আপনি নিজেও খুব ভালোভাবে জানেন যে, আপনার করা এই মানহানিকর মন্তব্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ।"
নোটিসে আরও বলা হয়েছে, ওই লাইভ সম্প্রচারের একদম শেষের দিকে মদন মিত্রকে কোনও নেপথ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলতে শোনা গিয়েছে, "আর কিছু?" যা থেকে স্পষ্ট যে, এই পুরো বিষয়টি কোনও গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ এবং অন্য কারও নির্দেশে পরিকল্পিতভাবে অভিষেকের জনমানসে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক স্বাধীন মত প্রকাশের অজুহাতে এই ধরনের মারাত্মক অসত্য তথ্য রটানো আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ বলেও সতর্ক করেছেন অভিষেকের আইনজীবী।
এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে সমস্ত অবমাননাকর বক্তব্য প্রচার বন্ধ করা এবং আগামী তিন দিনের মধ্যে প্রকাশ্যে লিখিত ও ভিডিও বার্তার মাধ্যমে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মদন মিত্রকে। তার সঙ্গে চাওয়া 10 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের অর্থ একটি নিবন্ধিত ট্রাস্টে জমা করা হবে বলে নোটিসে স্পষ্ট করা হয়েছে।
ওই ট্রাস্টের অর্থ থেকে রাজনৈতিক হিংসার শিকার ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা দেওয়া হবে এবং দলত্যাগ সংক্রান্ত বিধায়কদের বিরুদ্ধে চলা আইনি প্রক্রিয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে। নির্ধারিত 72 ঘণ্টার মধ্যে নোটিসের জবাব না দিলে এবং দাবি না মানলে মদন মিত্রের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার জানানো হয়েছে।