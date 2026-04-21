এবারের নির্বাচন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিশোধের ভোট, বার্তা অভিষেকের
পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের সভা থেকে বিজেপিকে নিশানা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের৷
Published : April 21, 2026 at 8:45 PM IST
ভাতার (পূর্ব বর্ধমান), 21 এপ্রিল: নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে বিজেপিকে চড়া সুরে আক্রমণ শানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তাঁর মতে, এই বিধানসভা নির্বাচন প্রতিবাদের ভোট, প্রতিরোধের ভোট, প্রতিশোধ নেওয়ার ভোট।
মঙ্গলবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের আলিনগর স্টেডিয়ামে সভা করেন অভিষেক৷ ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শান্তনু কোঁয়ারের সমর্থনে ওই জনসভা করেন তিনি৷ সেখানে মানুষের উদ্দেশে অভিষেক বার্তা দেন, যেভাবে মানুষকে নোটবন্দি থেকে গ্যাসের লাইনে কিংবা এসআইআর-এর লাইনে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি, সেভাবে লাইনে দাঁড়িয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে জোড়া ফুলে বোতাম টিপে জবাব দিতে হবে।
এদিন অতীতের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘‘ঝাড়গ্রাম থেকে ফেরার পথে তাঁর মনে পড়ছিল 2010 সালের সেই ভয়াবহ ঘটনা, যখন সিপিএমের হার্মাদদের বোমার আঘাতে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। একইভাবে ভাতারে একটি স্কুল পরিচালন কমিটির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমান বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারীকেও লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি।’’
অভিষেকের দাবি, সেই সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই আজ দলবদল করে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছে। ফলে বিজেপিকে সমর্থন করা মানেই পুরনো সন্ত্রাসের দিনকে ফিরিয়ে আনা। তিনি বলেন, ‘‘ভাতারের মানুষ সেই ভয়াবহ অতীত ভুলে যাননি।’’ তাই এই নির্বাচনে মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।
ভাতারের ভৌগোলিক গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন তৃণমূল নেতা। তিনি বলেন, ‘‘একদিকে আউশগ্রাম হয়ে বীরভূম, অন্যদিকে মঙ্গলকোট ও মেমারি — সব মিলিয়ে ভাতারই এই অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র।’’ এখানকার কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘কিষান মান্ডি ভাতারের অন্যতম শক্তি, যেখানে ধান, পাট, সর্ষে-সহ বিভিন্ন ফসলের বেচাকেনা হয়।’’ পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, বিজেপি প্রার্থী যেহেতু সিপিএম থেকে এসেছে, তাই তাদের ভোট দেওয়া মানে সন্ত্রাসের পরিবেশকে ফিরিয়ে আনা।
উন্নয়নের প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, ‘‘এই ভাতার ব্লকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ছাড়াই প্রায় 15 হাজার মানুষের মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করেছে বাংলার সরকার। এছাড়া 74 হাজার মহিলা প্রতি মাসে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।’’ তিনি আশ্বাস দেন, যতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার থাকবে, ততদিন এই প্রকল্প চলবে। তাঁর কথায়, “আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি।”
বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপির গ্যারান্টি মানে ‘জিরো ওয়ারেন্টি’, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গ্যারান্টি মানে ‘লাইফটাইম ওয়ারেন্টি’৷” কৃষকদের প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভাতারের পাঁচটি অঞ্চলে আলু চাষ হয় এবং প্রায় 43 হাজার 900 কৃষক কৃষকবন্ধু প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকারের কৃষকদের জন্য কোনও উল্লেখযোগ্য অবদান নেই৷
এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মূল্যবৃদ্ধি নিয়েও সরব হন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘সর্ষের তেল, কেরোসিন, চা পাতা, জিরে থেকে শুরু করে পেট্রল, ডিজেল ও গ্যাসের দাম আকাশছোঁয়া। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।’’ তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির জন্যই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিজেপি চায় মানুষের চোখে জল নামুক, আর তৃণমূল চায় মানুষের মুখে হাসি ফুটুক। তৃণমূল সরকার থাকলে মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে৷ কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার টাকা অন্য রাজ্যে চলে যাবে এবং বাংলার মানুষ বঞ্চিত হবে।’’ যারা বাংলার মানুষকে ‘অনুপ্রবেশকারী’ বলে অপমান করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন জবাব দেওয়ার সুযোগ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
শেষে তিনি আহ্বান জানান, ভাতারের প্রতিটি বুথে বিজেপির হয়ে লড়াই করা প্রাক্তন সিপিএম কর্মীদের জামানত জব্দ করতে হবে। এই নির্বাচনকে তিনি ‘প্রতিবাদের, প্রতিরোধের এবং প্রতিশোধের ভোট’ বলে অভিহিত করেন। পাশাপাশি বলেন, ‘‘উন্নয়নের যে বিজয়রথ ভাতারে শুরু হয়েছে, তা আগামিদিনে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।’’