স্থানীয় নেতার উপর রাগে তৃণমূল থেকে ফেরাবেন না, পুরুলিয়ায় বার্তা অভিষেকের

বুধবার পুরুলিয়ার হুড়ায় জনসভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানেই এই বার্তা দেন তিনি৷ পাশাপাশি তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে৷

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
Published : January 21, 2026 at 6:54 PM IST

পুরুলিয়া, 21 জানুয়ারি: শিয়রে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন৷ তার আগে জঙ্গলমহলে হারানো জমি পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস৷ তাই পুরুলিয়ায় জনসভা করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, ‘‘কোনও ব্যক্তির ওপর রাগ করে দলের থেকে মুখ ফেরাবেন না।’’

বুধবার পুরুলিয়ার হুড়া ব্লকের লধুড়কায় চন্দ্রেশ্বর মাঠে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে তিনি স্বীকার করেন, নিচুতলায় দলের একাংশের আচরণে মানুষের ক্ষোভ থাকতে পারে। সেই ক্ষোভ প্রশমনে তিনি সরাসরি ‘এক ডাকে অভিষেক’-এর প্রসঙ্গ টেনে আনেন।

স্থানীয় নেতার উপর রাগে তৃণমূল থেকে ফেরাবেন না, পুরুলিয়ায় বার্তা অভিষেকের

তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূলের কোনও স্থানীয় পদাধিকারী যদি আপনাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, আপনারা সরাসরি ‘এক ডাকে অভিষেক’-এ ফোন করে আমাকে জানান। কিন্তু তাদের জন্য তৃণমূলের তরফ থেকে মুখ ফেরাবেন না, এটা পুরুলিয়ার মানুষের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ।’’ তিনি জানান, স্থানীয় স্তরে প্রার্থী বা নেতা যেই হোন না কেন, মানুষ ভোট দেবেন সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও পুরুলিয়ার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে।

বিগত লোকসভা নির্বাচনে পুরুলিয়া আসনে তৃণমূলের ফলাফল প্রত্যাশিত না-হলেও, বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে দল যে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে, সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তিনি বলেন, ‘‘2019-এ আমরা একটি আসনে এগিয়েছিলাম, কিন্তু 2024-এর লোকসভার ফলের নিরিখে পুরুলিয়ার ন’টি বিধানসভার মধ্যে ছ’টিতে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে। আগামী নির্বাচনে 6-3 বা 7-2 নয়, 9-0 করে পুরুলিয়ার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে।’’ ট্রাফিক সিগন্যালের রূপক ব্যবহার করে তিনি বলেন, ‘‘লাল বা গেরুয়া মানে থমকে যাওয়া, আর সবুজ মানে এগিয়ে যাওয়া।’’ তাই পুরুলিয়াকে ফের সবুজে রাঙানোর আহ্বান জানান তিনি।

এদিন ভাষণে বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে সুর চড়ান অভিষেক। তিনি বিজেপি সাংসদকে সরাসরি ‘ওপেন ডিবেট’-এর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। অভিষেক বলেন, ‘‘আমি চ্যালেঞ্জ করছি জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে। আপনি মোদী সরকারের 12 বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসুন, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের 15 বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসব। পুরুলিয়ার যেকোনও মাঠে, যেকোনও সময়ে আপনি আসুন। 10-0 গোলে ধোলাই করে মাঠের বাইরে বার করতে না-পারলে মানুষের কাছে মুখ দেখাব না।’’

রেল পরিষেবা নিয়ে পুরুলিয়াবাসীর দীর্ঘদিনের ক্ষোভকেও এদিন উসকে দেন অভিষেক। হাওড়া-চক্রধরপুর বা রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলির লাগাতার লেট বলে তিনি দাবি করেন৷ অভিষেক বলেন, ‘‘সকাল 6টার ট্রেন 10টায় ঢোকে। গত 12 বছরে সাংসদ একটাও নতুন ট্রেন লাইন করতে পারেননি। উল্টে অমৃত ভারত বা বন্দে ভারতের নাম করে সাধারণ যাত্রীদের পকেট কাটা হচ্ছে।’’ তিনি হুঁশিয়ারি দেন, নির্বাচনের ফল ঘোষণার তিন মাসের মধ্যে পুরুলিয়া থেকে 20 জনের প্রতিনিধি দল নিয়ে প্রয়োজনে দিল্লিতে রেলমন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়বে তৃণমূল।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা এবং জল জীবন মিশনের টাকা আটকে রাখার অভিযোগও তোলেন তিনি। পাশাপাশি, রাজ্যের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সঙ্গে কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারতের তুলনা টেনে অভিষেক বলেন, ‘‘আয়ুষ্মান ভারত পেতে গেলে আপনার ফ্রিজ, বাইক বা স্মার্টফোন থাকা চলবে না। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে এমন কোনও শর্ত নেই। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে 10 কোটি মানুষ এর সুবিধা পাচ্ছেন।’’ মায়েদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি নেতারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করার চক্রান্ত করছে। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্পর্শ করে।’’

এদিন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও তোপ দাগেন অভিষেক। তিনি অভিযোগ করেন, একসময় যারা সিপিআইএম-এর হার্মাদ ছিল, তারাই এখন জার্সি বদলে বিজেপির জল্লাদ হয়েছে। নাম করে তিনি বলেন, ‘‘সুবিনয় মুখোপাধ্যায়, নরহরি মাহাতো, বা জয়দেব মণ্ডলের মতো নেতারা আগে লাল ঝাণ্ডা ধরতেন, এখন গেরুয়া ঝাণ্ডা ধরে পুরুলিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এরা নতুন বোতলে পুরনো মদ।’’

পরিশেষে, জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আইটিআই, পলিটেকনিক কলেজ বা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের যে দাবি রয়েছে, আগামী ছয় মাসের মধ্যে তা পূরণ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন অভিষেক। তিনি বলেন, ‘‘পুরুলিয়া যদি 9-0 করে দেয়, তবে আপনাদের সমস্ত দাবি মেটানোর দায়িত্ব আমার।’’

