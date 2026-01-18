'পালটাতে হবে দিল্লির জমিদারদের', মোদি সিঙ্গুরে থাকাকালীনই পালটা জবাব অভিষেকের
তিনি বলেন,"পরিবর্তন তো আপনারাই শুরু করেছেন । যে নেতারা আগে বাংলায় এসে 'জয় শ্রী রাম' বলে সভা শুরু করতেন, তাঁরাই এখন 'জয় মা কালী' বলছেন।"
Published : January 18, 2026 at 5:47 PM IST
চোপড়া, 18 জানুয়ারি: রবিবারের দুপুরে এক অন্য রাজনৈতিক দ্বৈরথ দেখল রাজ্য । একদিকে যখন হুগলির সিঙ্গুরে সভা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ঠিক সেই সময়েই নদিয়ার চোপড়ায় মানুষের ভিড়ে মিশে পদযাত্রা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আর সেখানে জনসভায় দাঁড়িয়েই প্রধানমন্ত্রীর 'পালটানো দরকার' স্লোগানকে ব্যুমেরাং করে দিল্লির দিকেই ফিরিয়ে দিলেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ । তাঁর সাফ বার্তা, পালটাবে বাংলা নয়, পালটাতে হবে দিল্লির 'বহিরাগত জমিদার'দের ।
'বাংলার মানুষকে পালটানো যাবে না'
গতকাল এবং আজ প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারকে নিশানা করে নতুন স্লোগান তুলেছেন, 'পালটানো দরকার, চাই বিজেপির সরকার ।' এদিন অভিষেক সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই পালটা আক্রমণ শানান । তিনি বলেন, "মোদিজি বলছেন পালটানো দরকার । আসলে আপনারা বাংলার মানুষকে পালটাতে চাইছেন । আপনারা ভেবেছেন বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে, মানুষকে ভাতে মেরে হেনস্তা করে তাঁদের মাথা নত করতে বাধ্য করবেন । যাতে তাঁরা আপনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে । কিন্তু জেনে রাখুন, তৃণমূল কংগ্রেস বা বাংলার মানুষ মেরুদণ্ড বিক্রি করতে জানে না । আমরা দিল্লির জমিদার বা বহিরাগতদের কাছে মাথা নত করব না ।"
'জয় শ্রী রাম' থেকে 'জয় বাংলা'
এদিন অভিষেক বিজেপি নেতাদের বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টাকে তীব্র কটাক্ষ করেন । তিনি বলেন, "পরিবর্তন তো আপনারা নিজেরাই শুরু করেছেন । যে নেতারা আগে বাংলায় এসে শুধু 'জয় শ্রী রাম' বলে সভা শুরু করতেন, তাঁরাই এখন 'জয় মা কালী' বলছেন।" অভিষেকের ভবিষ্যদ্বাণী, "দেখে নেবেন, 2026-এর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলায় এসে 'জয় বাংলা' স্লোগানও দেবেন । আসলে বাংলার মাটি আপনাদের পালটে দিচ্ছে ।"
আগামী নির্বাচনে 50-এর নীচে বিজেপি ?
'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' এবং 'এজেন্সির অপব্যবহার' নিয়ে এদিন সুর চড়ান অভিষেক । তিনি অভিযোগ করেন, গত পাঁচ বছর ধরে বাংলার মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে কেন্দ্র । ইডি-সিবিআই লাগিয়ে নেতাদের হেনস্তা করা হয়েছে । অভিষেক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, "যত এজেন্সি লাগান, বাংলার মানুষ আপনাদের জবাব দেবে । আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই বঞ্চনার জবাব দিতে মানুষ বিজেপিকে 50টা আসনের নীচে নামিয়ে আনবে ।"
ফোন ট্যাপিং ও রাজনৈতিক লড়াই
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক এদিন বলেন, "আপনারা আমার ফোন ট্যাপ করেও হারাতে পারেননি । আপনারা কী ধরনের খেলোয়াড় তা বাংলা বুঝে গেছে ।" তাঁর কথায়, লড়াইটা এখন আর কোনও দলের সঙ্গে নয়, লড়াইটা বাংলার হকের সঙ্গে দিল্লির দাদাগিরির । আর সেই লড়াইয়ে দিল্লি থেকে মোদি সরকারকে উৎখাত করার ডাক দেন তিনি ।