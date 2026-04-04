বিধানকে 40 হাজার ভোটে জেতানোর 'বিধান' দিলেন অভিষেক

বিধানকে 40 হাজার ভোটে জেতানোর 'বিধান' দিলেন অভিষেক
শনিবার বারাবনি বিধানসভার পানুরিয়া হাসপাতাল গ্রাউন্ডে তৃণমূল প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় সমর্থনে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
Published : April 4, 2026 at 8:43 PM IST
আসানসোল, 4 এপ্রিল: গত বিধানসভার চেয়েও এবারের বিধানসভায় আরও বেশি ভোটের ব্যবধানে বারাবনির তৃণমূল প্রার্থী তথা বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়কে জেতাতে হবে ৷ অন্তত 40 হাজারের ব্যবধানে বিধান উপাধ্যায়কে জেতাতে হবে, তাহলে আগামী দিনে বারাবনির মাটিতে বিজেপি আর প্রার্থী খুঁজে পাবে না ৷ শনিবার বারাবনি বিধানসভার পানুরিয়া হাসপাতাল গ্রাউন্ডে তৃণমূল প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় সমর্থনে জনসভা করতে এসে এমন কথাই জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাতে বারাবনির প্রার্থী বিধান উপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন "2021 সালে আমরা বারাবনিতে 23, 457 ভোটে জিতেছিলাম ৷ 2024 সালে লোকসভা ভোটের ফলের নিরিখে দেখতে গেলে 25 হাজারের বেশি ব্যবধানে তৃণমূল এখান থেকে জিতেছে ৷ আমার আবেদন যে এবার শুধু বিধান উপাধ্যায়কে চতুর্থবার বিধায়ক করলে হবে না, এমনভাবে জেতাতে হবে—যারা গুণ্ডামি-মস্তানি করে, ভারতীয় জনতা পার্টির জল্লাদগুলো মানুষকে বঞ্চিত, নিপীড়িত করে রেখেছে, আগামী 100 বছর যেন এই বারাবনির মাটিতে তারা প্রার্থী খুঁজে না পায় ৷ 40 হাজারের বেশি ব্যবধানে আপনারা বিধান উপাধ্যায়কে জেতান ৷"
গত তিনবারের বারাবনির বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়কে নিয়ে বলতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান "এখানকার মানুষ তাঁকে বিধায়ক কম, কেউ নিজের ভাই আর কেউ নিজের দাদা বলেই ডাকে ৷ বছরের যে ক'টা দিন রয়েছে, প্রতিদিন পাঁচগাছিয়া পার্টি অফিসে বসে দলমত নির্বিশেষে সকলের সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনেন, সাধ্যমতো সমাধান করেন ৷ এছাড়াও দলমত নির্বিশেষে সে যে কোনও রাজনৈতিক দলের মানুষ হোক, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মানুষকে পরিষেবা ও সরকারি সুবিধে পৌঁছে দেওয়ার যথাসাধ্য কাজ করেন ৷"
অন্যদিকে, বিজেপির যিনি বারাবনির প্রার্থী সেই অরিজিৎ রায়ের নাম করেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বিষোদগার করেন। অভিষেক বলেন "বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের কুকীর্তি সম্পর্কে আমাকে নতুন ক'রে এই বারাবনির মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না ৷ গত 5 মার্চ বিজেপির রথযাত্রা চলাকালীন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে অশান্তির সূত্রপাত্র ঘটিয়েছিলেন তিনি ৷"
তবে শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির কর্মী সমর্থকদেরও পেটানোর অভিযোগ আছে বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের বিরুদ্ধে, দাবি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন "পার্টি অফিসে ডেকে তিন বিজেপি নেতাকে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক পেটানো হয়েছে অরিজিতের নেতৃত্বে ৷ তার বিরুদ্ধে বিজেপির কর্মীরা খুনের হুমকির মামলাও পুলিশের কাছে করেছে ৷ অরিজিৎ রায়কে ভোট দেওয়া মানে দুষ্কৃতী রাজ ফিরিয়ে আনা এই বারাবনির মাটিতে ৷"
এরপরেই বিজেপিকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন "আমি আপনাদের অনুরোধ করব যারা বিজেপি করে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত এদেরকে ভালো করে দেখুন ৷ পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পুরোটাই দু-নম্বরি ৷ আর জেলা বিজেপির পার্টি অফিস এখন তো কয়লা মাফিয়া আর কয়লা চোরদের অধীনে ৷ আমি আপনাদের বলি আপনারা বাড়ি গিয়ে দেখুন পাড়ায় গিয়ে, গ্রামে গিয়ে, এলাকায় গিয়ে- কোনও ভদ্রলোক, কোনও সভ্য লোক, কোনও শিক্ষিত লোক, কোনও মার্জিত লোক ভারতীয় জনতা পার্টি করে না। যত চোর, ছ্যাঁচড়, দু'নম্বরি, মদ্যপ, মাতাল, কয়লা চোর, মাফিয়া, ভুঁইফোড়, তোলাবাজ, পাতাখোর, চিটিংবাজ, বেইমান, গদ্দার, ধর্ষক, খুনি, অত্যাচারী সব বিজেপিতে। এই হচ্ছে বিজেপির আসল চেহারা।"