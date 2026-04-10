কেন হাসিনাকে আশ্রয় ? শাহকে বিঁধে প্রশ্ন অভিষেকের, 'প্রহসন' বললেন বিজেপির 15 প্রতিশ্রুতিকে

কেন হাসিনাকে আশ্রয় ? শাহকে বিঁধে প্রশ্ন অভিষেকের, 'প্রহসন' বললেন বিজেপির 15 প্রতিশ্রুতিকে

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 10, 2026 at 5:47 PM IST

কলকাতা, 10 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ বাংলায় এসে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার বা 'সংকল্পপত্র' প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । আর সেই ইস্তাহার প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মেট্রোপলিটনের তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে শাহের প্রতিটি প্রতিশ্রুতির কড়া জবাব দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপির দেওয়া 15 দফা প্রতিশ্রুতিকে কার্যত 'প্রহসন' বলে কটাক্ষ করে তিনি জাতীয় নিরাপত্তা, রাজ্যের বকেয়া টাকা, দুর্নীতি এবং এনআরসি ইস্যুতে কেন্দ্রের শাসকদলের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ শানিয়েছেন ।

​এদিন সাংবাদিক বৈঠকে শুরুতেই অভিষেক আগের নির্বাচনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন । তিনি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ইস্তাহারের নাম ছিল 'সোনার বাংলা'। কিন্তু এবার সেই নাম কোথাও নেই । তার মানে কি বিজেপি ধরে নিয়েছে যে, বাংলা ইতিমধ্যেই সোনার বাংলায় পরিণত হয়েছে ? তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের দাবি, গত কয়েক মাসে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি রাজ্যে যে প্রহসন চালিয়েছে, তার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত ছিল ইস্তাহার প্রকাশের আগে বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া ।

​ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া প্রসঙ্গে পরিসংখ্যান তুলে ধরে অভিষেক বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় তালিকা এবং অমীমাংসিত নাম মিলিয়ে রাজ্য থেকে প্রায় 90 লক্ষ মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । এর মধ্যে প্রায় 63 শতাংশই হিন্দু বাঙালি । অসমের এনআরসি প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি বারবার বাঙালিদের টার্গেট করেছে । অসমে 19 লক্ষের মধ্যে 12 লক্ষ হিন্দু বাঙালিকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর ষড়যন্ত্র হয়েছিল । বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা ভাষায় কথা বললে বা নিজেদের পছন্দের খাবার খেলে হেনস্তার শিকার হতে হয় বলেও তিনি অভিযোগ করেন । অসমের মুখ্যমন্ত্রীর উদাহরণ টেনে অভিষেক বলেন, যারা বাঙালিদের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, বিজেপি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে পুরস্কৃত করেছে ।

​অমিত শাহের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিজেপি প্রকাশ্যে কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে তারা ক্ষমতায় এলে বাংলা পরিচালিত হবে দিল্লি ও গুজরাত থেকে । শাহের 'বাংলাদেশ' মন্তব্যের প্রেক্ষিতে অভিষেকের পালটা প্রশ্ন, বাংলাকে যদি বাংলাদেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তবে গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মোদি সরকার কেন দিল্লিতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে ? কোন শিল্পপতিকে বাঁচানোর জন্য এই পদক্ষেপ, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি । পাশাপাশি, বাংলাদেশে হিন্দু সাধুসন্তদের ওপর যখন অত্যাচার হয়েছে, তখন কেন্দ্র কী ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছিল, সেই জবাবও তলব করেন অভিষেক ।

​অনুপ্রবেশ রুখতে বিজেপির কড়া অবস্থানের প্রতিশ্রুতির পালটা জবাব দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ । তিনি মনে করিয়ে দেন, গত দশ বছর ধরে একই কথা বলে আসছে গেরুয়া শিবির । জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় কেন্দ্রের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে । খোদ রাজধানী দিল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটছে । দিল্লি পুলিশ সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা সত্ত্বেও কেন এই ব্যর্থতা ? এই প্রশ্ন তুলে অমিত শাহকে নিশানা করেন তিনি ।

​দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করার যে দাবি বিজেপি করেছে, তাকে 'হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন অভিষেক । তিনি বলেন, প্রায় 757 দিন আগে তিনি আবাস যোজনা ও 100 দিনের কাজের বকেয়া টাকার শ্বেতপত্র চেয়েছিলেন, যা কেন্দ্র আজও দিতে পারেনি । অভিষেকের দাবি, ইডি-সিবিআইয়ের খাতায় নাম থাকা দেশের সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারাই এখন বিজেপিতে গিয়ে 'ধোয়া তুলসীপাতা' হয়ে গেছেন । শুভেন্দু অধিকারী, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, প্রেমা খাণ্ডু বা নারায়ণ রাণের মতো নেতাদের পাশে বসিয়ে বিজেপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে লোক হাসানোর শামিল ।

​পাশাপাশি, সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা এবং সপ্তম বেতন কমিশন দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি অমিত শাহ দিয়েছেন, তারও কড়া জবাব দেন তৃণমূল নেতা । তিনি জানান, গত 5 ফেব্রুয়ারি রাজ্য বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেখানেই সপ্তম পে কমিশনের কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে । 1946 ও 1959 সালের পে কমিটির ইতিহাস তুলে ধরে অভিষেক বলেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই সেই ঘোষণা করে দিয়েছে, যা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানেনই না । না-জেনেই তিনি প্রতিশ্রুতি বিলি করছেন বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

