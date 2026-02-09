রাষ্ট্রের লাগানো আগুনে মানুষের চিৎকার..., কবিতায় SIR-হেনস্তার প্রতিবাদ অভিষেকের

রাষ্ট্রের লাগানো আগুনে মানুষের চিৎকার..., কবিতায় SIR-হেনস্তার প্রতিবাদ অভিষেকের
'আমি অস্বীকার করি' শীর্ষক কবিতা লিখেছেন তিনি ৷ যা সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলার শুনানির মাঝে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছে ৷
Published : February 9, 2026 at 3:04 PM IST
কলকাতা, 9 ফেব্রুয়ারি: এসআইআর প্রক্রিয়ায় মানুষের হয়রানি হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে একাধিকবার সরব হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এবার তিনি এই নিয়ে কলম ধরলেন ৷ লিখলেন কবিতা ৷ সোমবার তাঁর স্বাক্ষর সম্বলিত এই দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ্যে আসে ৷ সেখানে অভিষেক বোঝাতে চেয়েছেন যে, সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ করার যেকোনও প্রচেষ্টাকে তিনি 'অস্বীকার' করছেন ।
বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়ের নাম ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) ৷ রাজনীতির ময়দান থেকে শুরু করে দিল্লির দরবার কিংবা আদালতের অলিন্দ, সর্বত্রই বর্তমানে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এসআইআর পর্বে মানুষের হয়রানির অভিযোগের বিষয়টি । এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করে আসছে যে, এসআইআর পর্বে নাগরিকত্বের প্রমাণ বা বিভিন্ন তালিকার দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে । কবিতার ছন্দে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷ অভিষেক লিখেছেন, রাষ্ট্র যখন মানুষের কাছে 'নাম' বা 'কাগজ' দেখতে চায়, তখন মানুষ আসলে নিজের ইতিহাস, মাটি আর ঘাম দিয়ে গড়া জন্মভূমিকে তুলে ধরে । কিন্তু রাষ্ট্র যখন সেই আবেগ বা মাটির সম্পর্ককে অস্বীকার করে কেবল নথিপত্রের জালে মানুষকে বন্দি করতে চায়, তখন সেই পরিস্থিতি এক ভয়ংকর রূপ নেয় ।
অভিষেকের মতে, যে আইন মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয় বা মানুষকে সমাজ থেকে ছেঁটে ফেলার হুমকি দেয়, তা আসলে আইনের ছদ্মবেশে এক প্রকার 'ফাঁসি'। কবিতার একটি বিশেষ অংশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় '150' সংখ্যাটির উল্লেখ করেছেন । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সংখ্যাটি সাম্প্রতিক সময়ের কোনও বিশেষ রাজনৈতিক অস্থিরতা বা আন্দোলনের ফলে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের প্রতীকী সংখ্যা হতে পারে ।
তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে লিখেছেন যে, রাষ্ট্রের খাতায় প্রাণের বদলে কেবল পরিসংখ্যানই ঠাঁই পায় । শাসকের বুটের তলায় সাধারণ মানুষের বিবেক, সত্য এবং সম্মান পিষ্ট হওয়ার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক অর্থ বহন করে ।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখনীতে নিজেকে কেবল একজন মানুষ হিসেবে নয়, বরং সমসাময়িক সময়ের একজন 'সাক্ষী' হিসেবে তুলে ধরেছেন । তিনি লিখেছেন, যখন কোনও সাক্ষী কথা বলে ওঠে, তখন শাসকের সিংহাসন কেঁপে ওঠে । ইতিহাসের দোহাই দিয়ে তিনি শাসকের দম্ভকে আক্রমণ করেছেন । তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে যে, ইতিহাস কাউকেই ক্ষমা করে না- যারা লড়াই করেছে এবং যারা অন্যায়ভাবে আগুন লাগিয়েছে, ইতিহাস সবার হিসাব সমানভাবে রাখে । যে শাসক সাধারণ মানুষের কথা শোনে না বা ক্ষমতার দম্ভে মানুষকে তুচ্ছ করে, সময়ের বিচারে তাদের পতন অনিবার্য, এমনটাই মনে করছেন তিনি ।
একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন রাজপথে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের ডাক দিচ্ছেন, অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলম ধরে বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সাধারণ যুব সমাজকে এই আন্দোলনের প্রতি সংবেদনশীল করার চেষ্টা করছেন । রাজনীতির ময়দানে লড়াই যেমন চলছে চলবে, কিন্তু নথিপত্র দেখানোর এই 'হঠকারিতা' যে তিনি মেনে নেবেন না, তা এদিন তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে ।