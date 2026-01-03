জনতার প্রশ্ন শুনে জবাব অভিষেকের, ফের ক্ষমতায় এলে চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি

জনতার প্রশ্ন শুনে জবাব অভিষেকের, ফের ক্ষমতায় এলে চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি
চা-বাগান শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন নিলেন অভিষেক ৷ মঞ্চ থেকেই সমস্যা সমাধানের উপায় বললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷
Published : January 3, 2026 at 7:05 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 3 জানুয়ারি: চতুর্থবার তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠনের একমাসের মধ্যে চা-বাগান শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হবে ৷ আর তার এক সপ্তাহের মধ্যে দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি করা হবে ৷ শনিবার আলিপুরদুয়ারে 'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচির মঞ্চ থেকে এমনটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ চা-বাগান শ্রমিকদের সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর পর্বে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷
উল্লেখ্য, এ দিন সভা শেষে অভিষেক বলেন, "আজ এসেছি শুধুমাত্র এক তরফা বলে চলে যাব, এটা হবে না ৷ আমি আপনারদের কথাও শুনব ৷ যতটুকু কাজ করার সুযোগ আছে, সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করব ৷" এরপরেই চা-বাগান শ্রমিকদের থেকে তাঁদের সমস্যাগুলি চিরকূটের মাধ্যমে অভিষেকের কাছে পৌঁছে দেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতা বীরেন্দ্র বারা ৷ সঙ্গে প্রশ্নকর্তার নামও উল্লেখ করা থাকে ৷
সেই প্রশ্নোত্তর পর্বে কুমারগ্রামের চা-শ্রমিক রাজেশ ওঁরাও প্রশ্ন করেন, "আমাদের দৈনিক মজুরি বাড়ানোর জন্য সরকার কী করছে ? আলিপুরদুয়ারের নতুন বছরে এসেছেন ৷ আমি আপনার সামনে চা-বাগানের যে সমস্যা আছে, তা তুলে ধরতে চাই ৷ চা-বাগানে একদিনে মজুরি মিলছে শুধু আড়াইশো টাকা ৷ জঙ্গলে লাকড়ি (কাঠ) নিতে পারছি না ৷ কাঁচা বাড়ি ও শ্রমিকদের মেডিক্যাল যেটা দেওয়ার কথা, সেটাও বাগান থেকে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এমন বাগান আছে 40 কিলোমিটার দূরে হাসপাতালে যেতে হবে ৷ অ্যাম্বুল্যান্স নেই, আমরা বঞ্চিত ৷ সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, সমস্যাগুলি দেখা হোক ৷ স্কুল শিক্ষাও ঠিক নেই, ট্র্যাক্টরে পাতা নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু, ট্র্যাক্টরে বাচ্চারা স্কুলে যায় ৷"
রাজেশ ওঁরাও-এর এই লম্বা অভিযোগ শুনে, তাঁকে মঞ্চে ডেকে নেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর এক-এক করে শুরু করেন জবাব দেওয়া ৷ যার শুরুটা হয় বাগানের শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে ৷ অভিষেক বলেন, "আপনাদের যে সমস্যা আছে, তা বাস্তব ৷ কাঠের সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা আছে ৷ আজ থেকে 14 বছর আগে 67 টাকা মজুরি ছিল ৷ লড়াই সংগ্রাম করে আমরা 250 টাকা করেছি ৷ শেষবার যখন এসেছিলাম তখন 232 টাকা ছিল ৷ আমি মিথ্যা কথা বলব না ৷ আজকের দিনে ঘর-সংসার ও পরিবার 250 টাকায় চলে না ৷ যেভাবে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে, তার সঙ্গে সন্তানদের পড়াশোনার খরচ রয়েছে ৷"
এরপরেই অভিষেক প্রতিশ্রুতি দেন, "আমি এটা আশ্বাস দিতে চাই কয়েক মাস পর যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার হবে, তার একমাসের মধ্যে আমি বা সরকার কাউকে পাঠিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকব ৷ সেখানে সরকার, চা-শ্রমিকদের ইউনিয়ন ও চা-বাগান মালিকদের প্রতিনিধিরা থাকবেন ৷ ত্রিপাক্ষিক ওই বৈঠকের এক সপ্তাহের মধ্যে চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরি 300 টাকা করার আশ্বাস দিচ্ছি ৷ কিন্তু, তার আগে আমাদের টাকা আটকে রাখা বিজেপিকে শিক্ষা দিতে হবে ৷"
এর পাশাপাশি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবহণের বিষয়টি নিয়েও আশ্বাস দিলেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "স্কুল বাসের যে সমস্যা আছে, সেটাও আগামী 3 দিনের মধ্যে মিটে যাবে ৷ মোট 11টি বাস কেনা হয়েছে ৷ ছ’টি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের জন্য পাঁচটি স্কুল বাস তিনদিন পর থেকে শুরু হবে ৷ 54টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়ে যাবে ৷ আর তার সঙ্গে একটি করে অ্যাম্বুল্যান্সও থাকবে ৷"
বিদেশে থাকা স্বামীর এসআইআর-এর শুনানির জন্য তলব এবং বিএলও-র বিরুদ্ধে অভিষেকের কাছে অভিযোগ জানালেন কালচিনির ব্লকের রীতা তেরওয়া ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "আমার স্বামী দুবাইতে কাজ করেন ৷ ওঁকে SIR-এর হিয়ারিং-এর জন্য ডাকা হয়েছে ৷ বিএলও জানিয়েছেন, হিয়ারিংয়ে না-এলে ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে দেওয়া হবে ৷ উনি কোম্পানি থেকে ছুটিও পাচ্ছেন না ৷ আর স্বামীর কাছে অত টাকা নেই, যে উনি এখন আসবেন ৷"
প্রশ্ন শুনে অভিষেক জবাবে বলেন, "আপনি পাসপোর্টের কপি দিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ৷ যদি বিএলও নাম কেটে যাবে বলে থাকেন, তাহলে ERO-কে অভিযোগ করুন ৷ কোনও সমস্যা হলে আমাদের ক্যাম্পে যোগাযোগ করুন ৷"
কালচিনির মধু চা বাগানের সুরেশ তুরি প্রশ্ন করেন, "আমি 1955 সাল থেকে মধু চা-বাগানের বাসিন্দা ৷ কিন্তু, এখনও জমির পাট্টা পাচ্ছি না ৷ কোম্পানি আমার বাড়িও সংস্কার করছে না ৷"
অভিষেক বলেন, "জমির পাট্টার যে সমস্যা আছে, আমরা চেষ্টা করছি পাট্টা দেওয়ার ৷ কিছু-কিছু জায়গা থেকে অনুমতি নিতে হয় ৷ একটু অপেক্ষা করুন, সমস্যার সমাধান হবে ৷ যাদের সমস্যা আছে, তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নকে বলব ম্যানেজমেন্টের সামনে রাখুন ৷ শ্রমিকদের হিতে যাতে কাজ হয় ৷ এটা আমাদের প্রাথমিকতা হবে ৷ আমরা চা-শ্রমিকদের জন্য দাঁড়াব ৷ যত লোক ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত আছেন, শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করুন ৷"
কুমারগ্রামের রায়ডাক চা-বাগানের সালাতুল নিশা বলেন, "আমরা চা-শ্রমিক রায় বাগানের মালিক পিএফ কেটে নিলেও, সেটা জমা হচ্ছে না ৷ সরকার কী করছে এই বিষয়ে ?"
অভিষেক বলেন, "এটা গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত ৷ পিএফ আপনার অধিকার ৷ এর আগে আন্দোলন হয়েছে পিএফ নিয়ে জলপাইগুড়ির অফিসে ৷ সরকারের চা-বাগানের শ্রমিকদেরও পিএফের টাকা জমা হচ্ছে না ৷ ট্রেড ইউনিয়নের লোকেদের বলব, আবারও পিএফ দফতর ঘেরাও হোক ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাব ৷ দিল্লি পর্যন্ত আমরা যাব ৷ আপনাদের রাস্তায় নামতে হবে ৷ আলিপুরদুয়ারের লোক যদি কথা দেয় লড়াই করবে, তাহলে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব ৷"