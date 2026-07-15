কালীঘাট তৃণমূলের শহিদ দিবসের পোস্টারে নেই অভিষেকের ছবি
আদালতের নির্দেশ আসার পর নতুন পোস্টার সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন কুণাল ঘোষ ৷ সেই পোস্টারে অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ছবি নেই ৷ এই নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা৷
Published : July 15, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 15 জুলাই: একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ ঘিরে ফের রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ তবে এবারের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে তৃণমূলের প্রচার-পোস্টার ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সমাবেশের স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার পরেই নতুন পোস্টার প্রকাশ্যে আসে ৷ আর সেই পোস্টার ঘিরেই শুরু হয়েছে তুমুল জল্পনা ৷
কারণ, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও ছবি সেখানে নেই ৷ এমনকি, যে বক্তাদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানেও তাঁর নাম রাখা হয়নি ৷ সমাজমাধ্যমে এই নতুন পোস্টারটি শেয়ার করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ৷ সেখানে জ্বলজ্বল করছে কেবল তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ৷ আর স্লোগান হিসেবে লেখা রয়েছে, 'বিড়লা তারামণ্ডল চলুন' ৷
অথচ মাত্র কয়েকদিন আগের চিত্রটা এমন ছিল না ৷ রবিবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে একটি পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছিল ৷ সেখানে মমতার পাশেই অভিষেকের ছবি ছিল ৷ সেই সময় সমাবেশের জায়গা চূড়ান্ত হয়নি ৷ তাই সেই পোস্টারে কেবল ‘কলকাতা চলো’ ডাক দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু আদালত যখন বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে সভার অনুমতি দিল, তখন নতুন পোস্টারে আর অভিষেকের জায়গা হল না ৷ এই বদল নিয়েই রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
তৃণমূলের অন্দরের বর্তমান পরিস্থিতি এই জল্পনাকে আরও উসকে দিচ্ছে ৷ কালীঘাট শিবির ছেড়ে একের পর এক তৃণমূল নেতা ও বিধায়ক এখন ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখাচ্ছেন ৷ এই শিবির বদলকারীদের মধ্যে একটি অদ্ভুত মিল দেখা যাচ্ছে ৷ প্রত্যেকেই তৃণমূলে শিবির বদল করার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ৷
এই তালিকায় একেবারে নতুন সংযোজন হলেন মদন মিত্র ৷ মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির দফতরে তাঁর স্ত্রীর ডাক পড়েছিল ৷ আর ঠিক তার পরের দিন, বুধবার সকালেই দেখা যায়, দীর্ঘদিনের নেত্রী মমতার সঙ্গ ছেড়ে ঋতব্রতর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তিনি ৷ একদিকে যখন দলে এমন পরিস্থিতি চলছে, ঠিক তখনই কলকাতা হাইকোর্ট মমতা শিবিরকে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে একুশের সমাবেশের অনুমতি দেয় ৷ আদালতের সেই সবুজ সংকেত মেলার পরেই কুণাল ঘোষ নতুন পোস্টারটি সামনে আনেন ৷
পোস্টারে অভিষেকের অনুপস্থিতি নিয়ে যখন রাজনৈতিক জলঘোলা চরমে, তখন আসরে নামেন খোদ তৃণমূল নেত্রী ৷ ফেসবুক লাইভে এসে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন ৷ এই বিতর্ক থামাতেই যেন নেত্রী নির্দেশ দেন, কারও ছবির প্রয়োজন নেই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমার ছবির দরকার নেই, কারও ছবির দরকার নেই ৷ তৃণমূলের সিম্বলটা দেবেন আর বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম চলো বা কলকাতা চলো স্লোগানটা রাখবেন ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আর আমাদের জায়গাটা হচ্ছে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ৷ ভুল করে অন্য জায়গায় যাবেন না৷ পুলিশ যদি অন্য জায়গায় ঢুকিয়েও দেয় বাঁধ ভেঙে চলে আসবেন ৷ এবং যে মানুষরা প্রতি বছর 21 জুলাই শহিদ তর্পণ করেন, তাঁদের কাছে আমার হাতজোড় করে আবেদন থাকবে, ওই দিনটা আপনারা আসবেন ৷ ওই দিন আমরা 21 জুলাই সহ সমস্ত শহিদদের স্মরণ করি ৷ 40 বছর ধরে এই প্রোগ্রাম আমরা করে আসছি ৷ এবং আমি একা থাকলেও প্রোগ্রাম করতাম ৷ আমি আজকে একা নই ৷’’
তবে পোস্টার থেকে অভিষেকের ছবি বাদ পড়া নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অন্য একটি দিকও তুলে ধরছেন ৷ তাঁদের মতে, এই ঘটনা একেবারে নতুন নয় ৷ 2025 সালেও একুশে জুলাইয়ের প্রচার-পোস্টারে অভিষেকের ছবি ছিল না ৷ সেই সময় বর্ষীয়ান নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, প্রচারের মুখ হিসেবে কেবল তৃণমূলনেত্রীর ছবিই থাকবে ৷ দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এমনটা জানিয়েছিলেন ৷
এর পাশাপাশি, 2023 সালে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীয় সমাবেশের পোস্টারেও মমতার পাশে অভিষেকের ছবি রাখা হয়নি ৷ তাই এবারের পোস্টারে তাঁর ছবি না থাকাটা সেই রাজনৈতিক ধারাবাহিকতারই অংশ হতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন ৷