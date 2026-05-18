শাহকে হুমকির অভিযোগ ! 'রক্ষাকবচ' চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক

শাহকে হুমকির অভিযোগ ! 'রক্ষাকবচ' চেয়ে হাইকোর্টে অভিষেক
বিরোধীদের কন্ঠরোধের অভিযোগ তৃণমূলের ৷ পালটা বিজেপির বয়ান, আইন আইনের পথে চলবে ৷
Published : May 18, 2026 at 6:38 PM IST
কলকাতা, 18 মে: রক্ষাকবচ চেয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ রবিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে রক্ষাকবচের আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ । তাঁর পক্ষে আদালতে আবেদন করেন আইনজীবী অর্ক কুমার নাগ ।
কোন মামলায় আদালতের দ্বারস্থ অভিষেক ?
আদালত সূত্রের খবর, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই বিতর্কের সূত্রপাত । অভিযোগ, তাঁর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ থেকে সম্প্রচারিত কয়েকটি বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে প্ররোচনামূলক ও আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । সেই বক্তব্য সমাজে অশান্তি ও হিংসা ছড়াতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বিধাননগর উত্তর সাইবার ক্রাইম থানায় ।
বাগুইআটির সমাজকর্মী রাজীব সরকার এই অভিযোগ দায়ের করেছেন । তাঁর দাবি, নির্বাচনী প্রচারের ভাষণে এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যা রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ানোর পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলার অবনতিও ঘটাতে পারে । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর নথিভুক্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য কড়া পদক্ষেপ বা গ্রেফতারির আশঙ্কা থেকেই আগাম আইনি সুরক্ষা চাইতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোট-পরবর্তী বাংলার উত্তপ্ত আবহে এই মামলা নতুন করে রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতোর বাড়াতে পারে ।
তৃণমূল শিবিরের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে এই ধরনের মামলা করা হচ্ছে । বিজেপির পালটা বক্তব্য, আইন আইনের পথে চলবে ৷ জনসমক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে উত্তেজনা ছড়ানোর অধিকার কারও নেই । এখন নজর কলকাতা হাইকোর্টের দিকে । বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে কী পর্যবেক্ষণ উঠে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।
প্রসঙ্গত, ক্ষমতায় বসার পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, দলের রঙ না-দেখে পুলিশ কাজ করবে ৷ এমনকী অতীতে থানায় যে সব অভিযোগের কোনও নিষ্পত্তি করা হয়নি সেগুলিও পুনরায় রি-ওপেন করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এর পরই 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগে ফের সক্রিয় হয়েছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি । ভবানী ভবন সূত্রে খবর, পুরনো অভিযোগ এবং নতুন তথ্যের ভিত্তিতে একাধিক মামলায় ফের তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি । ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে মোট 458টি মামলায় নতুন করে এনকোয়ারি শুরু হয়েছে । শুধু নতুন করে এনকোয়ারি করা নয়, তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই 181টি নতুন এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ।