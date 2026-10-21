চোরবাগান-কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ অভিষেকের, বিজেপির বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবহারের অভিযোগ
Abhishek slams Suvendu: ওই মণ্ডপের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের যোগ এবং ঘটনার পর সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের ধরপাকড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা আক্রমণ শানালেন অভিষেক।
Published : October 21, 2026 at 8:51 AM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: চোরবাগানের পুজোমণ্ডপে 19 জনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্যের শাসকদল ও পুলিশ প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ওই মণ্ডপের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের যোগ এবং ঘটনার পর সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের ধরপাকড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা আক্রমণ শানালেন ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ । প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে শাসকদলকে বিঁধেছেন তিনি ।
পুজোর শীর্ষ পদে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের নাম থাকা সত্ত্বেও কেন প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা, সেই প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক । সরাসরি তোপ দেগে তিনি বলেন, "চোরবাগানের পুজোমণ্ডপে 19 জন নিরীহ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে আজ একাধিক গুরুতর প্রশ্ন উঠছে । যে পুজোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর ভাইপোর নাম উঠে আসছে, সেই ঘটনার প্রকৃত দায়ীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ? কেন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো দেবদীপ অধিকারী, বিজেপির জেলা সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ এবং বিজেপি বিধায়ক বিজয় ওঝা চোরবাগান পুজো কমিটির শীর্ষ পদে থাকার পরেও গ্রেফতার হবেন না ? কেন এখনও মৃতদের পরিবার ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় ?"
ঘটনার প্রতিবাদ জানানোয় রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষের উপর পুলিশি নিগ্রহ চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ তৃণমূল নেতার । সামাজিক মাধ্যমে সরব হওয়া নাগরিকদের গ্রেফতারের প্রসঙ্গ টেনে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি । তাঁর কথায়, "আরও লজ্জাজনক, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভাইপোকে ঘিরে ওঠা অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট খবর সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করায় বিভিন্ন জেলায় নির্দোষ সাধারণ মানুষের উপর পুলিশের অত্যাচার শুরু হয়েছে, এমনকি কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে । 19 জন মানুষের মৃত্যুর বিচার চাওয়ার পরিবর্তে প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করতেই কি পুলিশ প্রশাসনের এত তৎপরতা ? তাই কি তড়িঘড়ি 25 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ?"
প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সাংসদ । পুলিশকে নিশানা করে তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ কি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের জন্য, নাকি বিজেপি নেতা এবং তাঁর ভাইপোকে রক্ষা করার জন্য ? নিজের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহারের যে গুরুতর অভিযোগ উঠছে, তার জবাব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই ।"
সবশেষে রাজ্য প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর কড়া বার্তা, "ভোট চুরি করে জেতা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে মনে রাখতে হবে, বাংলা তাঁর ব্যক্তিগত জমিদারি নয়, পুলিশও তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি নয় । রাজনৈতিক ক্ষমতা কাউকে আইনের ঊর্ধ্বে তুলে দেয় না । মানুষের প্রাণের চেয়ে কোনও নেতার পরিবারের স্বার্থ বড় হতে পারে না । এই অন্যায় গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । ক্ষমতার দম্ভ দিয়ে সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না, আর পুলিশ দিয়ে প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করে ন্যায়বিচারের দাবি থামানো যায় না ।"