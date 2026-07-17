ডাবল ইঞ্জিন বিপর্যয় ! মুর্শিদাবাদে ট্রেন-স্কুলগাড়ির সংঘর্ষ নিয়ে তোপ অভিষেকের

ডাবল ইঞ্জিন বিপর্যয় ! মুর্শিদাবাদে ট্রেন-স্কুলগাড়ির সংঘর্ষ নিয়ে তোপ অভিষেকের
শুক্রবার মুর্শিদাবাদে ট্রেন ও স্কুলগাড়ির সংঘর্ষ হয়৷ সেই ঘটনা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যকে তোপ দেগেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এই ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন অভিষেক ৷
Published : July 17, 2026 at 9:08 PM IST
কলকাতা, 17 জুলাই: মুর্শিদাবাদের বুকে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা রাজ্য । যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে একটি স্কুলগাড়ির মর্মান্তিক সংঘর্ষে একাধিক নিরীহ প্রাণের অকালমৃত্যু ঘটেছে । এই হৃদয়বিদারক ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র ক্ষোভ ও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ বার্তার মাধ্যমে তিনি নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন ।
পাশাপাশি, এই ভয়ংকর দুর্ঘটনায় যাঁরা আহত হয়েছেন, তাঁদের দ্রুত আরোগ্যও কামনা করেছেন তিনি । তবে শুধুমাত্র শোকজ্ঞাপন করেই তিনি থেমে থাকেননি । এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন । একটি যাত্রীবাহী ট্রেন কীভাবে স্কুলগাড়ির মতো একটি যানের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে, তা নিয়ে তিনি গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন । তাঁর মতে, নিরাপরাধ মানুষের এইভাবে প্রাণ হারানো কখনোই মেনে নেওয়া যায় না ।
কালীঘাট তৃণমূলের এই শীর্ষ নেতা ঘটনাটিকে কোনোভাবেই নিছক একটি সাধারণ দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করতে নারাজ । তিনি স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন তুলেছেন, এই ধরনের ভয়াবহ ঘটনার দায়ভার আসলে কার ? তাঁর মতে, বারবার এহেন মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ঘটে চললেও দায়বদ্ধতার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে । বিষয়টিকে অত্যন্ত হতাশাজনক বলে উল্লেখ করেছেন তিনি ।
অভিষেক সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছেন । বিজেপি সরকার কি নিজেদের সমস্ত দায়িত্ববোধ জলাঞ্জলি দিয়েছে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি । রেলের মতো একটি জাতীয়স্তরের পরিবহণ ব্যবস্থায় যাত্রীদের সুরক্ষা কেন বারবার এমন প্রশ্নের মুখে পড়ছে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি । প্রশাসনিক স্তরে চরম আত্মতুষ্টির কারণেই সাধারণ মানুষের অমূল্য প্রাণকে বারবার বলির পাঁঠা করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন । তাঁর মতে, দায়বদ্ধতা কখনোই একটি বিস্মৃত গুণ হতে পারে না এবং এর একটা বিহীত হওয়া প্রয়োজন ।
নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বার্তায় লিখেছেন, ‘‘যখন একটি যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে স্কুলগাড়ির সংঘর্ষ হয় এবং নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়, তখন দায়বদ্ধতাকে কোনোভাবেই ভুলে যাওয়া যায় না । এই ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক মর্মান্তিক ঘটনার জবাব কে দেবে ?’’
রেলের পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি নিয়ে সরাসরি সন্দিহান অভিষেক আরও প্রশ্ন করেন, ‘‘এটি কি পদ্ধতিগত গাফিলতির আরও একটি পরিণতি ? সিগন্যালিং ব্যবস্থার ব্যর্থতা ? নাকি এমন এক বিপজ্জনক সংস্কৃতি যেখানে প্রশাসনিক আত্মতুষ্টির বেদিতে সুরক্ষাকে অনায়াসে বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে ?’’
এই গভীর শোকের মুহূর্তে তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন । তাঁর স্পষ্ট কথা, এই ঘটনার পিছনে যে স্তরের আধিকারিকদেরই গাফিলতি থাকুক না কেন, প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে । কার ভুলে এতগুলো প্রাণ অকারণে ঝরে গেল, তা অবিলম্বে প্রকাশ্যে আসা উচিত বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন ।
এই দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জনতা পার্টির 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-কেও তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়েননি অভিষেক । অভিষেক বলেন, ‘‘এই তথাকথিত ডাবল ইঞ্জিন সরকার আসলে একটি 'ডাবল ইঞ্জিন বিপর্যয়'-এ পরিণত হয়েছে ।’’
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মুর্শিদাবাদের এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেলের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ফের একবার বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হল । একই সঙ্গে, রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন যে, সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে রেল বা কেন্দ্রের যেকোনও ধরনের আপসকে তাঁরা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবেন না । রেলের এই ধারাবাহিক গাফিলতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতেই তাঁর এই তীক্ষ্ণ বার্তা ।