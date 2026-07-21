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ফুটপাথে থাকব, বাংলা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করব ! একুশের মঞ্চে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

শাসকদল বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি । পাশাপাশি কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন দলত্যাগীদেরও ।

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কালীঘাট তৃণমূলের একুশের মঞ্চে বিজেপিকে তোপ অভিষেকের (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 3:14 PM IST

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কলকাতা, 21 জুলাই: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে । ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । পালাবদলের পর এটাই প্রথম একুশে জুলাই । যা পৃথকভাবে পালন করল ঘাসফুলের দুই শিবির ৷ মঙ্গলবার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের সামনে হল কালীঘাট তৃণমূলের 'শহিদ স্মরণ' সমাবেশ । আর সেই মঞ্চ থেকেই দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা, তাঁরা লড়াইয়ের ময়দান ছাড়ছেন না । শাসকদল বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি । কথা দিলেন, বাংলা থেকে বিজেপিকে উৎখাত করবেন ৷ পাশাপাশি তিনি এদিন কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন দলত্যাগীদেরও ।

সভা আয়োজনে নানা আইনি জটিলতা তৈরি হয়েছিল । সেই বাধা পেরোনোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানান অভিষেক । এরপরেই সরাসরি নিশানা করেন রাজ্যের বর্তমান শাসকদলকে। তিনি বলেন, "মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট, বিচারপতি-সহ বিচার ব্যবস্থার প্রত্যেককে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানাই । যারা একুশে জুলাইয়ের কর্মসূচি আটকাতে চেয়েছিল, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ৷ সেই একুশে জুলাই হল ।" সুর চড়িয়ে তাঁর প্রশ্ন, "বিজেপি সরকার একুশে জুলাই আটকাতে পারলেন ? শুভেন্দু অধিকারী একুশে জুলাই আটকাতে পারলেন ? অমিত শাহ একুশে জুলাই আটকাতে পারলেন ? কলকাতা পুলিশ একুশে জুলাই আটকাতে পারলেন ?"

নির্বাচনে হারের পর দলের বহু নেতা শিবির বদলেছেন । এদিন তাঁদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন অভিষেক । মেয়ো রোডের পালটা সভার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, "যারা নিজেদের তৃণমূল বলে দাবি করত, গিয়ে একবার দেখে আসুন মেয়ো রোডে, ক'টা লোক রয়েছে ৷ গ্রামে জেসিবি দিয়ে মাটি কোপানোর সময় এর থেকে বেশি লোক হয় ।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের আসল শক্তি বলে দাবি করে তিনি বলেন, "তাঁর শক্তি তাঁর শিকড়ে । একইভাবে তৃণমূলের শিকড়ের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।" যাঁরা দলের দুর্দিনে দল ছেড়েছেন, তাঁদের আর দলে না-নেওয়ার আর্জি জানান তিনি। দলনেত্রীর উদ্দেশে তাঁর মন্তব্য, "যারা গেছে, আমি নেত্রীকে অনুরোধ করব, দয়া করে আগামী দিনে একটা কেউ ফেরত নেবেন না ।" দলত্যাগীদের 'গদ্দার' আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, "ইতিহাস, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রলোভনকে উপেক্ষা করে যারা লড়াই করে, ইতিহাস তাদেরকে সমর্থন করে, গদ্দারদের সমর্থন করে না ।"

2024-এর নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে এদিন বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি । একইসঙ্গে তোপ দাগেন দলত্যাগীদের উদ্দেশে । অভিষেক বলেন, "যারা মমতা ব্যানার্জির ছবিকে পিছনে রেখে আর জোড়া ফুল চিহ্নটাকে সামনে রেখে 2024-এ নির্বাচনে জিতেছে, তারা বলছে আমরা এখন এনডিএ-কে সমর্থন করব ।" বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "যারা রামের নামে ভোট চেয়েছিল, সেই রাম মন্দিরে চুরির দায় এই বিজেপির । রাম মন্দিরে নোট চুরি আর ইভিএম-এ ভোট চুরি, এই হচ্ছে বিজেপির প্রকৃত স্বরূপ ।"

ইডি, সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার চাপ নিয়েও এদিন সরব হন অভিষেক । তিনি বলেন, "এত মামলা দিয়েছে আমার উপর, একদিকে ইডি, একদিকে সিবিআই, একদিকে ইনকাম ট্যাক্স, একদিকে সিআইডি, একদিকে এসটিএফ ।" চরম পরিণতির কথা মাথায় রেখেও দলের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা প্রকাশ করে তিনি বলেন, "গলা যদি কেটে দেন, যেদিনকে দেহত্যাগ করব, মৃতদেহটা শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে যদি বুকে কান পেতে শোনেন, তাহলেও সেই দেহ থেকে 'জয় বাংলা', 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ' বেরোবে ।"

যাঁরা ক্ষমতা ও পদ বাঁচাতে শিবির বদলেছেন, তাঁদের উদ্দেশে নতুন শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন অভিষেক । তিনি বলেন, "আর যারা গা বাঁচাতে, পিঠ বাঁচাতে বালিশ চাটার গ্রুপে যাচ্ছেন, এদেরকে তৃণমূল বলবেন না, বলবেন বালিশ চাটা । খালি বিসি বললেই হবে, বিসি ।" দলের কর্মীদের মনোবল বাড়াতে তিনি বার্তা দেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই । যারা অত্যাচার করছে, তাদের হিসাব রাখা হচ্ছে । তিনি বলেন, "একটা ছোট নোটবুক পকেটে রাখবেন, সব লিখে রাখবেন, এই নোটবুকগুলো এক এক করে আমরা ঠিক টাইম মতো নিয়ে নেব । যারা যে ভাষায় বোঝে, তাদের সে ভাষাতেই জবাব দেওয়া হবে ।"

শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, "ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে, পার্টি অফিস গুঁড়িয়ে দিয়ে ভাবছে তৃণমূলকে উৎখাত করব, দুর্বল করব । আরে ফুটপাথে থাকব, তোদেরকে হারাব, বাংলা থেকে উৎখাত করব, কথা দিয়ে গেলাম ।" সব শেষে কর্মীদের কুর্নিশ জানিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে আবার দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ।

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KALIGHAT TRINAMOOL
JULY 21 MEETING
একুশে জুলাই
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
ABHISHEK BANERJEE

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