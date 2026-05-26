'শুভেন্দুকে দেখে গর্বিত হই, তিনি ডাকলে 100 বার যাব !' ভরাডুবির পর উলটো সুর মানসের
দলের সামগ্রিক পরাজয় নিয়ে অভিষেকের পাশে দাঁড়িয়ে মানস বলেন, হার হলে একজন দায়ী, আর ভালো হলে অন্যজন কৃতিত্ব নেবে, এই মানসিকতা থেকে বেরোতে হবে ।
Published : May 26, 2026 at 2:40 PM IST
সবং, 26 মে: 2026 এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর এতদিন কার্যত নীরব ছিলেন দলের একসময়ের দাপুটে নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভূঁইয়া । অবশেষে মুখ খুলে তিনি একদিকে যেমন দলের পরাজয় নিয়ে আত্মসমালোচনার সুর তুললেন, তেমনই অন্যদিকে বাংলার নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে করলেন অকপট প্রশংসা । একই সঙ্গে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, শুধুমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায়ী করে রাজনৈতিক দায় এড়ানো যাবে না ।
দীর্ঘ আটবারের জয়ী বিধায়ক মানসরঞ্জন ভূঁইয়া এবারের নির্বাচনে সবং কেন্দ্র থেকে বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছেন । একসময় মেদিনীপুরে রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী মুখ হিসেবে পরিচিত মানসের এই হার রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে । নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর মঙ্গলবার সবংয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এসে তিনি কার্যত দলের অন্দরের ক্ষোভ, হতাশা এবং বাস্তব পরিস্থিতিরই প্রতিফলন ঘটালেন ।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতেই মানস বলেন, "যেমন আমি মেদিনীপুরের সন্তান, তেমন উনিও মেদিনীপুরের সন্তান । তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখে আমি গর্বিত হই । তবে আমি হাতজোড় করে অনুরোধ করব, আপনি শুধু মেদিনীপুর নয়, গোটা বাংলাকে দেখুন । মানুষের চোখের জল মুছুন, শান্তি ফিরিয়ে আনুন ।"
এমনকি শুভেন্দু ডাকলে তিনি দেখা করতেও যাবেন বলে জানান । তাঁর কথায়, "উনি যদি ডাকেন, আমি একশো বার যাব ।" তবে এখানেই থেমে থাকেননি মানস । ভোট প্রক্রিয়া ও ফলাফল নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন । যদিও সরাসরি কোনও অভিযোগ না এনে তিনি বলেন, "কে জিতেছে, কে হেরেছে তা মেনে নেওয়াই গণতন্ত্রের কাজ । কিন্তু যদি কারও আপত্তি থাকে, তার জন্য আদালত আছে ।"
তিনি রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপল অ্যাক্ট, 1950-60 এর উল্লেখ করে বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলই আইনের ঊর্ধ্বে নয় । একই সঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন ও এসআইআর নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে, তা নিয়েও পরোক্ষে অসন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি । সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে ।
নির্বাচনী ভরাডুবির জন্য তৃণমূলের অন্দরে যখন অনেকেই অভিষেককে দায়ী করছেন, তখন মানস স্পষ্ট বলেন, "অভিষেক কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে ? কখনওই নয় । কোর কমিটির উপরেও নয় । এককভাবে অভিষেককে দোষ দিয়ে লাভ নেই, দল যা করেছে কালেক্টিভলি করেছে ।" তিনি আরও বলেন, "হার হলে একজন দায়ী, আর ভালো হলে অন্যজন কৃতিত্ব নেবে, এই মানসিকতা থেকে বেরোতে হবে ।"
অভিষেকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নেতা-কর্মীদের অপমানিত হওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে অবশ্য তিনি স্পষ্ট উত্তর এড়িয়ে যান । তবে তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, দলের ভেতরে দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তোষ জমছিল ।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, মানসরঞ্জন ভূঁইয়ার এই মন্তব্য শুধুমাত্র আত্মসমালোচনা নয়, বরং তৃণমূলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েও বড় বার্তা । একসময় কংগ্রেস থেকে উঠে এসে তৃণমূলে গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে ওঠা মানস এখন শুভেন্দুর প্রশংসায় সরব । ফলে রাজনৈতিক মহলে এই গুঞ্জনও মাথা চাড়া দিচ্ছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কি নিজের রাজনৈতিক অবস্থান বদলের পথে হাঁটবেন মানস ?
