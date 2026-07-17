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'রাজনৈতিক-পারিবারিক জীবন শেষ করেছেন অভিষেক', বিস্ফোরক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো যদি কেউ শেষ করে থাকেন, তবে তাঁর নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

Rajib Banerjee
'রাজনৈতিক-পারিবারিক জীবন শেষ করেছেন অভিষেক', বিস্ফোরক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 8:02 PM IST

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কলকাতা, 17 জুলাই: তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ফের প্রকাশ্যে চলে এল চরম ক্ষোভ ও শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি এবং বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল পিকচার বা ডিপি থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই পদক্ষেপের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি নিজের যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দেন।

তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস করার নেপথ্যে রয়েছেন অভিষেক। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো যদি কেউ শেষ করে থাকেন, তবে তাঁর নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দলের বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আর কোনও দায়বদ্ধতা নেই। পাশাপাশি অভিষেকের নেতৃত্বের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মান্যতা অবশিষ্ট নেই বলেও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কেরিয়ারে একজন প্রবীণ নেতার এমন চূড়ান্ত হতাশার বহিঃপ্রকাশ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

দলের বর্তমান পরিস্থিতি এবং জেলাস্তরের নেতৃত্ব নিয়ে রীতিমতো তোপ দেগেছেন এই নেতা। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ মদতেই জেলায় জেলায় দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্ষুব্ধ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এই সমস্ত বস্তাপচা নেতারা আজ দলের দায়িত্বে।" তাঁর দাবি, এই নেতাদের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি তোলাবাজি ও অসামাজিক কাজের অভিযোগ রয়েছে এবং দলের এই অবক্ষয় তিনি সহ অনেকেই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখতে বাধ্য হয়েছেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দলত্যাগের প্রসঙ্গও তিনি তুলে ধরেন। রাজীবের দাবি, শুভেন্দু অধিকারীও কেবলমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে মান্যতা দিতে রাজি ছিলেন না বলেই তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়েছিলেন। তাঁর মতে, দলে অন্য কাউকে সভাপতি না করে সরাসরি অভিষেককে প্রতিষ্ঠিত করার যে পরিকল্পনা হয়েছিল, তা দলের অনেক নেতাই মেনে নিতে পারেননি।

রাজনৈতিক বঞ্চনার পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের মর্মান্তিক পরিণতির জন্যও দলের এই পরিস্থিতিকে দায়ী করেছেন রাজীব। তিনি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে জানান, হাওড়া জেলায় তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ভিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কোনওরকম পূর্ব আলোচনা ছাড়াই তাঁকে ডেবরা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, যা তিনি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সংবাদমাধ্যম মারফত জানতে পারেন। এর আগে তাঁকে নন্দীগ্রামে লড়াই করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এই চরম রাজনৈতিক বঞ্চনা এবং অপমানের কারণেই তাঁর স্ত্রী প্রবল মানসিক আঘাত পান। শেষ পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাক ও মাল্টি অর্গান ফেলিওর হয়ে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। চরম আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, "আজকে আমার স্ত্রী মারা গেছে। আমি শেষ মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারলাম না। এই সবকিছুর জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই দায়ী।"

দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর অতীতের আনুগত্যের কথা স্বীকার করলেও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তিনি যে চরম হতাশ, তা তাঁর কথায় স্পষ্ট। রাজীব স্মরণ করিয়ে দেন, দলের নির্দেশে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি ত্রিপুরায় সংগঠন বিস্তারের কাজ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে দল তাঁকে কার্যত দূরে সরিয়ে দেয়। তবে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি সবচেয়ে বড় হুঁশিয়ারিটি তিনি দিয়েছেন আসন্ন নির্বাচন নিয়ে।

আগামী লোকসভা নির্বাচনে দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। রাজীব অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছেন যে, পরের লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থীরা অন্তত আশি থেকে একশোটি আসনে নিশ্চিতভাবে পরাজিত হবেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, যে নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অযোগ্যদের প্রশ্রয় দেয়, তাদের পক্ষে আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। দলের অন্দরে বসে তাঁর এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ আগামী দিনে মমতা-পন্থীদের অস্বস্তি যে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

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ABHISHEK BANERJEE
RAJIB BANERJEE
রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
RAJIB BANERJEE SLAMS ABHISHEK

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