শীতকালীন অধিবেশনের আগে সংসদীয় টিমে তাৎপর্যপূর্ণ বদল অভিষেকের
Published : October 23, 2025 at 7:55 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: গত অগস্ট মাসে লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই দলের সংসদীয় টিমে নতুন ছন্দ আনতে উদ্যোগী হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি সাংগঠনিক স্তরে যেভাবে পরিবর্তন এনেছেন, একই কায়দায় সংসদীয় কার্যকলাপেও তেমনই গতি আনতে চাইছেন বলে তৃণমূল সূত্রে খবর । নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হতে চলা সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তার প্রতিফলন দেখা যেতে পারে বলে মনে করছেন অভিজ্ঞ সাংসদরা ।
দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেকের নেতৃত্বে সম্প্রতি লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদদের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়েছে সংসদীয় দলের কাজকর্ম আরও সক্রিয় ও সমন্বিত করতে । একজন তৃণমূল সাংসদের কথায়, "সংসদীয় টিমের পারফরম্যান্স আরও উন্নত করতে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় এবং কারও যদি কোনও ক্ষোভ থাকে, তাও খোলাখুলি জানাতে বলা হয়েছিল । দলের ভেতরে খোলামেলা আলোচনার এই পরিবেশ অনেকদিন পরে তৈরি হয়েছে ।"
দলীয় সূত্রের দাবি, সাংসদদের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামত একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আকারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে জমা পড়েছে । সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তিনি সংসদীয় টিমের পুনর্গঠন এবং দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন । এক শীর্ষ তৃণমূল নেতৃত্ব ইটিভি ভারতকে বলেন, "অভিষেক দলের ভেতরে পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা আনতে চাইছেন । সাংসদদের কাজের ক্ষেত্র ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হচ্ছে, যাতে সংসদে আমাদের অবস্থান আরও সুসংগঠিত ও প্রভাবশালী হয় ।"
তৃণমূল সূত্রে আরও খবর, সংসদে দলের কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য দিল্লিতে ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী ব্যাক-অফিস তৈরি হয়েছে । কয়েক মাস আগে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের দিল্লির বাংলোতেই তৃণমূলের নতুন অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছিল । সেখানে এখন থেকে পেশাদার একটি টিম কাজ করবে বলে জানা গিয়েছে । এই টিম সংসদ চলাকালীন সাংসদদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও রিসার্চ সাপোর্ট দেবে, সংসদীয় বক্তৃতা প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে, সোশাল মিডিয়ায় দলের অবস্থান তুলে ধরবে এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করবে ।
দলের এক সাংসদের পর্যবেক্ষণ, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পরে দিল্লিতে এই ব্যাক-অফিসের কাজ শুরু হয়েছে । সংসদ চলাকালীন এই টিমের সদস্যরা সেখানে থেকে সমন্বয় সাধনের কাজ চালাবেন ।" দলীয় সূত্রের দাবি, অতীতে সংসদীয় টিমের ভেতরে ব্যক্তিগত বিবাদ, অনুপস্থিতি, বা বক্তব্য বণ্টন নিয়ে ক্ষোভ ছিল কিছু সাংসদের । কেউ কেউ প্রকাশ্যেও সেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন । এমনকি দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও কিছু অভিযোগ গিয়েছিল বলে খবর । এবার ঠিক হয়েছে প্রকাশ্যে নয়, যা বলার বলতে হবে দলের আভ্যন্তরীণ বৈঠকেই ।
এক বর্ষীয়ান সাংসদ বলেন, "আগে দেখা যেত, কোন ইস্যুতে কে কত মিনিট বলবেন তা নিয়েও মন কষাকষি হত । এখন সেই জায়গায় স্পষ্টতা আসছে । অভিষেক চান, দলের ভেতরে মতভেদ থাকলেও তা যেন সংসদীয় কাজে প্রভাব না ফেলে ।" দলীয় সূত্রের বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চান তৃণমূলের সংসদীয় টিমকে একসুরে বাঁধা একটি দল হিসেবে গড়ে তুলতে, যেখানে মতবিরোধ নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা হবে মূল শক্তি । শীতকালীন অধিবেশনে সেই নতুন রূপে দলের উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে বলেই আশাবাদী জোড়াফুল শিবির ।