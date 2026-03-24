পদ্মে ছাপ দিলে বাড়িতে ঢুকবে কেউটে সাপ ! পাথরপ্রতিমায় বিস্ফোরক বার্তা অভিষেকের

পদ্মে ছাপ দিলে বাড়িতে ঢুকবে কেউটে সাপ ! পাথরপ্রতিমায় বিস্ফোরক বার্তা অভিষেকের
অভিষেকের অভিযোগ, ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে ফোনে টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। এমনকি পোলিং এজেন্টদের তালিকাও বিজেপির হাতে পৌঁছে গিয়েছে বলে দাবি তাঁর।
Published : March 24, 2026 at 7:12 PM IST
পাথরপ্রতিমা, 24 মার্চ: ভোটের দিন যত এগোচ্ছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ । সেই উত্তপ্ত আবহেই মঙ্গলবার সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকা পাথরপ্রতিমা থেকে নির্বাচনী ময়দানে ঝাঁঝালো সুর তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, "পদ্মফুলে ছাপ দিলে বাড়িতে ঢুকবে কেউটে সাপ !"
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিজেপিকে বিপদের প্রতীক হিসেবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি । তবে শুধুই আক্রমণ নয়, নির্বাচনী সভা থেকে দলের নেতা, কর্মীদের প্রচার কৌশলও ঠিক করে দিলেন তৃণমূল নেতা । পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রকে সামনে রেখে তিনি স্পষ্ট লক্ষ্য বেঁধে দেন, কমপক্ষে 40 হাজার ভোটে জয় চাই । গতবারের প্রায় 22 হাজারের ব্যবধানকে দ্বিগুণ করার ডাক দিয়ে কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করেন । পাশাপাশি বিজেপিকে 50 হাজার ভোটের মধ্যে আটকে রাখার বার্তাও দেন ।
বক্তৃতার বড় অংশ জুড়ে ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ । অভিষেকের অভিযোগ, ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে ফোনে টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে । এমনকী পোলিং এজেন্টদের তালিকাও বিজেপির হাতে পৌঁছে গিয়েছে বলে দাবি তাঁর । কর্মীদের সতর্ক করে অভিষেক বলেন, "ফোন করে বলা হচ্ছে, আমাদের হয়ে কাজ করো, টাকা দেব !"
একই সঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগেও সরব হন তিনি । 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা, রাস্তা ও জল প্রকল্পে কেন্দ্রীয় অর্থ আটকে রাখা হয়েছে বলে দাবি করেন । বিজেপিকে আক্রমণ করে শ্লেষের সুরে তাঁর কটাক্ষ, "সাধারণ মানুষের প্রাপ্য বন্ধ রেখে বিলাসবহুল পার্টি অফিস, দামি গাড়ি ও বিমানে খরচ করা হচ্ছে !"
ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নেও সরব হন অভিষেক । তাঁর অভিযোগ, মানুষ কী খাবেন, কী পরবেন বা কার সঙ্গে কথা বলবেন, সব ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপের চেষ্টা চলছে । হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "এই মাটি আমাদের, সিদ্ধান্তও আমাদের, দিল্লি তা ঠিক করতে পারে না ।"
জনসভা থেকে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতির ঝাঁপি খুলে দেন অভিষেক । 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' বন্ধ হওয়ার প্রশ্নই নেই—এ কথা জোর দিয়ে জানান তিনি । প্রতিটি গরিব পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি, ব্লক-স্তরে 'দুয়ারে চিকিৎসা', বাড়ি বাড়ি পানীয় জল এবং বয়স্কদের জন্য ভাতা—এই পাঁচ প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখেই কর্মীদের ভোট প্রচার তীব্রতর করার ডাকও দেন তিনি। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য 30 হাজার কোটি টাকার বিশেষ বাজেট আনার ঘোষণাও করেন ।
পাথরপ্রতিমার উন্নয়ন নিয়ে বলতে গিয়ে অভিষেক তাঁর নিজস্ব 'ডায়মন্ড হারবার মডেল' এর প্রসঙ্গ টানেন, "ডায়মন্ড হারবারের প্রতিটি বিধানসভায় যেমন উন্নয়নের জোয়ার এনেছি, পাথরপ্রতিমাতেও সেই একই উন্নয়ন করব ।" তাঁর দাবি, "1947 থেকে 2011 সাল পর্যন্ত 64 বছরে যা কাজ হয়েছে, গত 15 বছরে তার 10 গুণ বেশি কাজ হয়েছে এই এলাকায় ।" হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীতে 40 কোটি টাকা ব্যয়ে ফিশিং হারবার এবং আগামী দিনে আমতলার মতো পাথরপ্রতিমাতেও একটি বাস টার্মিনাস তৈরির প্রতিশ্রুতিও দেন ।
সংগঠনকে চাঙা করার ডাক দিয়ে অভিষেক বলেন, এই লড়াই কেবল ভোটের নয়, এটি অধিকার ও সম্মানের লড়াই, "পার্লামেন্টে লড়ব, মাঠে লড়ব, কোর্টেও লড়ব !" ভোটারদের উদ্দেশে বিশেষ আবেদন জানিয়ে অভিষেক বলেন, কোনও অজুহাত নয়, ভোটের দিন সবাইকে লাইনে দাঁড়াতেই হবে । তাঁর কথায়, "যারা বোতাম টিপে মানুষের প্রাপ্য আটকে রেখেছে, এবার সেই বোতাম টিপেই জবাব দিন ।"
উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে অভিষেকের বার্তা, ভোট হোক উন্নয়নের পক্ষে । এখন দেখার, অভিষেকের 'কেউটে সাপ' তত্ত্বর জবাবে পদ্ম শিবির কী বলে !
