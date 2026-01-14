ভোটের আগে জনসংযোগে জোর, 'উন্নয়নের পাঁচালি' হাতে রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে অভিষেক

ভোটের আগে জনসংযোগে জোর, 'উন্নয়নের পাঁচালি' হাতে রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে অভিষেক
রাজ্য সরকারের বিগত 15 বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরতেই এই হাই-প্রোফাইল সাক্ষাৎ । অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ।
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জোরকদমে জনসংযোগে নেমেছে শাসকদল । এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই এবার টলিউডের প্রবীণ অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বুধবার বিকেলে এই সৌজন্য সাক্ষাতে অভিষেকের সঙ্গে ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । মূলত রাজ্য সরকারের বিগত 15 বছরের (2011-2026) কাজের খতিয়ান তুলে ধরতেই এই হাই-প্রোফাইল সাক্ষাৎ ।
এদিন দক্ষিণ কলকাতায় অভিনেতার বাসভবনে গিয়ে তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানান অভিষেক । একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো শুভেচ্ছাবার্তা ও স্মারক তুলে দেন তাঁর হাতে । তবে রাজনীতির অলিন্দে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিষেকের হাতে থাকা ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ পুস্তিকাটি । ‘বাংলার গৌরবোজ্জ্বল 15 বছর’ শীর্ষক এই রিপোর্ট কার্ডটি তিনি রঞ্জিত মল্লিকের হাতে তুলে দেন, যেখানে গত দেড় দশকে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরা হয়েছে ।
সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক জানান, রঞ্জিত মল্লিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রাজনীতির ঊর্ধ্বে । তিনি বলেন, "আমি ওঁর যে সিনেমাগুলো দেখেছি তার প্রায় প্রত্যেকটাই আমার জন্মের আগে রিলিজ হয়েছে । আমার খুব পছন্দের ছবি গুরুদক্ষিণা । 1992-93 সালে তো আজকের মতো আর সেট টপ বক্স ছিল না । তখন ছিল কেবল লাইন । সেখানে ফোন করে বলা যেত রবিবারে ওমুক সিনেমাটা দেখাস । রঞ্জিতবাবু আমার অত্যন্ত প্রিয় অভিনেতা । বাংলা সিনেমায় ওঁর অবদান আগামী কয়েক শতাব্দী জুড়ে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । আজকে সরকারের উন্নয়নের কাজ নিয়ে কথা বলতেই ওঁর কাছে মূলত আসা ।"
এদিন সংবাদ মাধ্যমের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " আজ মূলত আমি এসেছি তৃণমূল সরকারের গত ১৫ বছরের নানা ক্ষেত্রের যে উন্নয়ন তার একটা খতিয়ান রঞ্জিত বাবুর হাতে তুলে দিতে। গত পাঁচ বছর ধরে কী ভীষণ প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। বিশেষ করে ২০২১-এ নির্বাচিত হওয়ার পর নানাভাবে এই সরকার প্রতিকূলতার মধ্যে সময় কাটিয়েছে। একদিকে হাইকোর্টকে কাজে লাগিয়ে একাধিক সি বি আই কেস, বাংলার ন্যায্য প্রাপ্য আটকে রাখা সবই হয়েছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাংলার পাওনা ২ লক্ষ কোটি টাকা। তারপরেও যে স্বাস্থ্যসাথী, আবাস যোজনা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সবই রয়েছে তৃণমূল সরকারে।"
অভিষেক জানান, গত 15 বছরে রাজ্য সরকার কী কী জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, তার বিস্তারিত তথ্য তিনি অভিনেতাকে জানিয়েছেন ।
অভিষেকের কথায়, "বিগত পাঁচ বছর, বিশেষ করে 2021-এর পর থেকে একদিক দিয়ে হাইকোর্ট ও বিচারব্যবস্থাকে লাগিয়ে একাধিক মামলা এবং অন্যদিকে বাংলার ন্যায্য পাওনা আটকে রাখা হয়েছে । আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকা বকেয়া ।" বাম আমলের সঙ্গে তুলনা টেনে তিনি বলেন, "আগে সরকারি কর্মচারীরা মাইনে পেত না, আর আজ কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ সত্ত্বেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো প্রকল্প চলছে ৷"
অন্যদিকে, নন্দীগ্রাম বা সমসাময়িক রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিষেক তা কৌশলে এড়িয়ে যান । তিনি বলেন, "আজ এখানে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল, খুব ভালো আলোচনা হয়েছে।" অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকও এই সাক্ষাতে খুশি হয়ে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "খুব ভালো লাগল, এইটুকুই বলছি ৷"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমাজের বিশিষ্ট ও গুণীজনদের সমর্থন আদায় করতে চাইছে তৃণমূল । সেই কৌশলেরই অংশ হিসেবে 'উন্নয়নের পাঁচালি' হাতে অভিষেকের এই জনসংযোগ যাত্রা ।