বিজেপি শকুনের মতো লাশের রাজনীতি করে, শাহকে নিশানা অভিষেকের
বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি যাওয়ার আগে শনিবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে ফের বিজেপিকে আক্রমণ করেন ।
Published : January 31, 2026 at 7:34 PM IST
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: বাংলাকে গত 10 বছরে কেন্দ্র কত টাকা দিয়েছে, তা নিয়ে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশের সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
বাজেট অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েছেন তিনি ৷ তার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন অভিষেক । আনন্দপুরের বাজি কারখানার বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, সিএএ এবং সীমান্ত সুরক্ষা-একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে কার্যত তুলোধনা করলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন্ড কমান্ড ৷
শনিবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ইস্যুতে ফের বিজেপিকে তোপ দাগেন । বিজেপির দাবি অনুযায়ী কেন্দ্র বাংলাকে 10 লক্ষ কোটি টাকা দিয়েছে-এই তথ্যকে ধ্রুবক ধরে নিয়ে তিনি পালটা চ্যালেঞ্জ করেন । অভিষেকের দাবি, 10 লক্ষ কোটি টাকা কোন খাতে দেওয়া হয়েছে, তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে কেন্দ্রকে । তিনি বলেন, "আমি 10 লক্ষ কোটি নয়, 10 পয়সার হিসেব চাইছি । 2021 সালের পর থেকে আবাসের প্রকৃত প্রাপকদের, গ্রামীণ রাস্তা তৈরির জন্য এবং 100 দিনের কাজের শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আপনারা কত টাকা পাঠিয়েছেন, তার তালিকা দেখান ।"
তিনি অভিযোগ করেন, গত সাত বছরে বিজেপি সরকার বাংলা থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাবদ সাড়ে 6 লক্ষ কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে, অথচ রাজ্যের পাওনা টাকা আটকে রেখেছে । জল জীবন মিশনেও 2525 কোটি টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, নির্বাচন এলেই বিজেপির নেতারা বাংলায় আসেন, কিন্তু ভোটের পর আর তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না ।
আনন্দপুরের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দেন অভিষেক । তিনি বলেন, "বিজেপি শকুনের মতো মৃতদেহ খোঁজে আর লাশের রাজনীতি করে । আনন্দপুরের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু তা নিয়ে রাজনীতি করা নিচ মানসিকতার পরিচয় ।"
এই প্রসঙ্গে তিনি পালটা প্রশ্ন তোলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি আনন্দপুরের ঘটনার জন্য দায়ী হন, তবে ওড়িশার ট্রেন দুর্ঘটনায় বা নোটবন্দির সময় লাইনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর দায় কি প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নয়? ইন্দোরে দূষিত জল পান করে মৃত্যুর ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, "অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে বিজেপির মনে রাখা উচিত বাকি চারটি আঙুল তাদের নিজেদের দিকেই রয়েছে ।"
তিনি দাবি করেন, নীরব মোদি যখন দেশ ছেড়ে পালান, তখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন । তাই বাজি কারখানার মালিকের সঙ্গে বা অন্যান্য শিল্পপতিদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ভিত্তিহীন । প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং দোষীদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান ।
সীমান্ত সুরক্ষা এবং অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে 'স্বাধীন ভারতের ব্যর্থতম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী' বলে আখ্যা দেন অভিষেক । বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের একটি বিতর্কিত মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "বিজেপি সাংসদ বলছেন ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশের বর্ডার তুলে দেবেন । তবে অমিত শাহ কেন তাঁকে শোকজ করছেন না? বিএসএফ এবং সিআইএসএফ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন । তারপরেও যদি অনুপ্রবেশ বা কয়লা পাচার হয়, তবে দায় সম্পূর্ণ অমিত শাহের ।"
তিনি প্রশ্ন তোলেন, বর্ডার যদি বিএসএফ পাহারা দেয় এবং খনি এলাকা যদি সিআইএসএফ-এর অধীনে থাকে, তবে পাচার হয় কী করে? সামনেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগে মতুয়া ভোটব্যাংক নিয়ে বিজেপিকে সতর্ক করেন অভিষেক । তিনি জানান, এনআরসি নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই । বিজেপি নেতাদের মন্তব্যের কারণেই মতুয়ারা ভীত হচ্ছেন বলে তিনি দাবি করেন ।
তিনি বলেন, "বিজেপির নেতারাই তো বলছে এক কোটি নাম বাদ যাবে । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে নির্বাচন কমিশনকে এখন পিছু হটতে হচ্ছে ।" আধার কার্ড বাতিল এবং 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করার অভিযোগও তোলেন তিনি ।
দুর্নীতি নিয়ে বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, "যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে, তাদের পাশে বসে থাকা নেতাদের বিরুদ্ধেই তো ভুরি ভুরি অভিযোগ । অন্য দল থেকে বিজেপিতে গেলেই তাঁরা ধোয়া তুলসিপাতা হয়ে যান । নির্বাচনের আগে ইডি-সিবিআই সক্রিয় হয়, কিন্তু ভোটের পর এদের আর দেখা পাওয়া যায় না ।"
আরজি কর কাণ্ড এবং নারী নিরাপত্তা নিয়েও কেন্দ্রের বিলকিস বানো মামলা ও অপরাজিতা বিল আটকে রাখা নিয়ে তিনি সরব হন । আগামিকাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি পৌঁছবেন এবং 2 ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের বৈঠকের কথা রয়েছে বলে জানান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বাজেট পেশ হওয়ার পর এই নিয়ে আরও বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া দেবেন বলে জানিয়ে বিমানে ওঠেন তিনি ।