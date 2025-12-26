ETV Bharat / politics

বাজপেয়ীর ভিডিয়ো শেয়ার করে মোদিকে রাজধর্ম পালনের বার্তা অভিষেকের

শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন৷

Atal Bihari Vajpayee-Abhishek Banerjee
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী (বাঁদিকে)৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডানদিকে)৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 26, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিবস ছিল গতকাল, বৃহস্পতিবার৷ তার পরদিনই বাজপেয়ীর একটি পুরনো ভিডিয়োকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সোশাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেছেন, দেশের পরিবেশকে পরিকল্পিতভাবে বিষিয়ে তোলা হচ্ছে।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর ভিডিয়ো এবং 'রাজধর্ম' বার্তা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন যে ভিডিয়োটি শেয়ার করেছেন, তা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে বসে তাঁকে 'রাজধর্ম' পালনের পরামর্শ দিচ্ছেন। ভিডিয়োতে বাজপেয়ীকে বলতে শোনা যায় যে একজন শাসকের কাছে প্রজা বা নাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদ করা উচিত নয় - তা সে জন্ম, জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতেই হোক না কেন।

Atal Bihari Vajpayee
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী (ফাইল ছবি)

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ভিডিয়োটি শেয়ার করে অভিষেক আসলে বোঝাতে চেয়েছেন যে বিজেপির নিজেদের শীর্ষ নেতাই একসময় যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমতার কথা বলেছিলেন, বর্তমান বিজেপি সরকার সেই পথ থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। বাজপেয়ীর সেই বার্তাকে সামনে রেখে অভিষেক আজকের শাসকদের আয়না দেখানোর চেষ্টা করলেন।

বিদ্বেষ ও মেরুকরণের রাজনীতি নিয়ে সরব

ভিডিয়োর পাশাপাশি নিজের পোস্টে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া ভাষায় কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "ভারতের সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ুকে পরিকল্পিতভাবে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে।" তাঁর অভিযোগ, ক্ষমতার দম্ভে বলীয়ান হয়ে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি আজ বেপরোয়া। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে দেশে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে। দলিত, আদিবাসী (ST) এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর যে আক্রমণ নেমে আসছে, তা অকল্পনীয়। লিঞ্চিং বা গণপিটুনির মতো ঘটনা, হুমকি এবং ঘৃণার চাষ - সবটাই হচ্ছে ধর্মের নামে।

নৈতিক অবক্ষয় ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ আরও লেখেন, "যখন ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরাই অপরাধী হন এবং হিংসার রক্ষকদের পুরস্কৃত করেন, তখন বিচারহীনতাই সরকারি নীতিতে পরিণত হয়। একে আর সুশাসন বা 'গভর্ন্যান্স' বলা যায় না, এটা আসলে নৈতিক অবক্ষয় (Moral Collapse)।" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে বিলকিস বানো মামলা থেকে শুরু করে মণিপুর ইস্যু বা বিভিন্ন রাজ্যে দলিত নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্তদের প্রতি প্রশাসনের নমনীয় মনোভাবের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি।

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট (নিজস্ব ছবি)

সংবিধান ও ঐক্যের ওপর আঘাত

অভিষেক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এই ধরনের আক্রমণ শুধুমাত্র অনৈতিক নয়, তা অসাংবিধানিক এবং বেআইনিও বটে। ভারতের মূল ভিত্তি বা আত্মা হল 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' (Unity in Diversity)। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে সেই ভিত্তিকেই ভেঙে ফেলার চেষ্টা চলছে বলে তাঁর অভিযোগ। দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে আঘাত করে একরৈখিক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন।

নীরবতা মানেই অপরাধ

পোস্টের শেষে দেশবাসীকে সতর্ক করে এক প্রকার যুদ্ধের ডাক দিয়েছেন অভিষেক। তিনি লেখেন, "আজকের এই পরিস্থিতিতে চুপ করে থাকা মানে অপরাধের শরিক হওয়া (Silence is complicity)। ইতিহাস এই নীরবতাকে ক্ষমা করবে না।" অর্থাৎ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এখনই সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (ফাইল ছবি)

2024-এর লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে বিজেপি যেখানে এনডিএ শরিকদের নিয়ে সরকার চালাচ্ছে, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস লাগাতার জাতীয় স্তরের ইস্যুগুলি নিয়ে মোদি সরকারকে চাপে রাখার কৌশল নিয়েছে। অভিষেকের এই পোস্ট সেই কৌশলেরই অঙ্গ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, বিশেষ করে বিজেপির শ্রদ্ধেয় নেতা ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর কথাকে হাতিয়ার করে মোদি সরকারকে বিঁধে অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন, তিনি শুধুমাত্র বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করছেন না, বরং বিজেপির আদর্শগত বিচ্যুতির দিকেই আঙুল তুলছেন।

