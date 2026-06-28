400 কর্মীকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান অভিষেক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার

400 কর্মীকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগদান অভিষেক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতার
মালদার একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরাও কংগ্রেসে যোগদানে ইচ্ছুক বলে জানালেন ইশা খান চৌধুরী ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ ৷
Published : June 28, 2026 at 6:03 PM IST
মালদা, 28 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে দল গো-হারা হেরেছে ৷ আর সেই হারের পর দলের অস্তিত্বও এখন সংকটে ৷ কে আসল তৃণমূল আর কে নকল, তা নিয়ে লড়ে যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির ৷ এই আবহে ঘাসফুল ছেড়ে ফের পুরনো 'হাত' ধরলেন অভিষেক ব্রিগেডের নেতা বলে পরিচিত মালদার তৃণমূল নেতা প্রসেনজিৎ দাস ৷ তাঁকে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে গাজোল কেন্দ্রের প্রার্থীও করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
রবিবার মালদা টাউন হলে প্রসেনজিৎ দাসের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী এবং মৌসম নুর ৷ এ দিন প্রসেনজিতের সঙ্গে জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাস, জেলা মহিলা তৃণমূলের সহকারী সভানেত্রী শুক্লা ঘোষ, এআইএমআইএম নেতা সন্তোষ কেশরী-সহ গাজোল, রতুয়া, পুরাতন মালদা ও ইংরেজ বাজারের চারশোরও বেশি তৃণমূল কর্মী কংগ্রেসে যোগদান করেন ৷
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর থেকেই তৃণমূলে যেন মুষলপর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া এখন তৃণমূলের অধিকাংশ বিধায়ক মূল স্রোতের বিপরীতে ৷ তাঁরা দাবি করছেন, তাঁরাই মূল স্রোত ৷ এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অনেকেই পা বাড়িয়ে রয়েছেন বিজেপির দিকে ৷ কিন্তু, গেরুয়া শিবির তাদের শাটার বন্ধ করে দেওয়ায় সেই ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না ৷ কবে বিজেপি সেই শাটার তুলবে, তাও অজানা ৷ তাই মালদা জেলায় দল ছাড়তে ইচ্ছুক তৃণমূলীদের কাছে এখন একটাই অপশন, কংগ্রেস ৷ এ দিন সেই অপশনই বেছে নিয়েছেন যুব তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ ৷
কংগ্রেসের ঝান্ডা হাতে নেওয়ার পর প্রসেনজিৎ বলছেন, "বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমার মনে হয়েছে মালদা জেলায় রাজনীতির শ্রেষ্ঠ পথ হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৷ মৌসম নুর আমাদের নেত্রী ছিলেন ৷ কয়েক মাস আগে তিনিও পুরনো দলে ফিরে এসেছেন ৷ আমিও আজ তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে এলাম ৷ কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য অনেক লম্বা লাইন আছে ৷ আগামীতে আপনারা সেটা দেখতে পাবেন ৷ মালদায় ধর্মনিরপেক্ষতার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কাজ করতে গেলে কংগ্রেস ছাড়া কোনও বিকল্প নেই ৷"
জেলা কংগ্রেস সভাপতি ইশা খান চৌধুরী বলেন, "প্রসেনজিৎ দাস ইংরেজবাজার পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর ও যুব তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি ৷ তৃণমূলের বিভিন্ন পদে ছিলেন ৷ কিন্তু, প্রথমে তিনি কংগ্রেসেই ছিলেন ৷ আবার এই দলে ফিরে আসলেন ৷ তাঁর দলে প্রত্যাবর্তনে আমরা খুব খুশি ৷ তাঁর সঙ্গে আজ বিভিন্ন জায়গার প্রায় 400 জন কর্মীও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ৷ মানুষ বুঝতে পারছে, উন্নয়ন ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কংগ্রেসের বিকল্প কেউ নেই ৷ তৃণমূলের দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির অনেকেই আমাদের দলে আসতে চাইছেন ৷ কিন্তু, এখানকার প্রশাসন ও পুলিশ আমাদের সহযোগিতা করছে না ৷ তারা দিন দিচ্ছে না ৷ কোনও দিনক্ষণ জানানোর পর পুলিশ বলছে, ওই দিন ফোর্স দেওয়া যাবে না ৷ পুলিশ ও প্রশাসনকে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার কোনও নির্দেশ দিয়েছে কি না, সেটা আমার জানা নেই ৷ রাজ্য সরকারের কাছে আমার এটাই প্রশ্ন ৷"
মালদার রাজনীতিতে প্রসেনজিতের গডফাদার হিসাবেই পরিচিত কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ তিনি এখনও তৃণমূলেই রয়েছেন ৷ তবে কি নিজের ভাবশিষ্যের মাধ্যমে তিনিও নিজের রাজনৈতিক পরিকল্পনা এদিন মালদাবাসীকে জানিয়ে দিলেন ৷ তিনিও কি প্রসেনজিতের পথ ধরেই নিজের পুরনো দলে প্রত্যাবর্তন করবেন ? এ নিয়ে অবশ্য স্পষ্টভাবে কোনও উত্তর দেননি তিনি ৷
কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী শুধু বলেন, "তৃণমূল দলটাই এখন দ্বিধাবিভক্ত ৷ প্রতিদিন এ, ওর সম্পর্কে কথা বলছে ৷ মমতাদিকে এখন কেউ আর মানে না ৷ ও (প্রসেনজিৎ) গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল ৷ আশানুরূপ ফল হয়নি, পরাজিত হয়েছে ৷ ভাবছিল অন্য কোনও দলে গিয়ে যদি রাজনীতিতে দাঁড়াতে পারে ৷ ও এখন প্রাপ্তবয়স্ক, একজন প্রাপ্তবয়স্ককে জ্ঞান দেওয়া যায় না ৷ সবাই নিজের ভালো বোঝে ৷ হয়তো ভেবেছে, কংগ্রেস করলে ভালো হবে ৷ তাই কংগ্রেসে গিয়েছে ৷"