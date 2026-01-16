হিরণ-শীতলের তৃণমূলে আসা আটকেছেন মেদিনীপুরের মানুষের দাবিকে মান্যতা দিয়ে, দাবি অভিষেকের

হিরণ-শীতলের তৃণমূলে আসা আটকেছেন মেদিনীপুরের মানুষের দাবিকে মান্যতা দিয়ে, দাবি অভিষেকের
'কয়লা চোর', 'সোনা চোর' ও 'ফাইল চোর'দের কথাকে গুরুত্ব দিতে নেই , 26-এ তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত পাল্টা জবাব শীতল কপাটের ৷
Published : January 16, 2026 at 9:39 PM IST
মেদিনীপুর, 16 জানুয়ারি: মেদিনীপুরে তৃণমূলের 'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচির মঞ্চ থেকে ফের একবার খড়গপুরের বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায় এবং ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাটকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দাবি করলেন, মেদিনীপুরের মানুষ চায়নি, তাই হিরণ ও শীতলের জন্য তৃণমূলের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি ৷ তাই এবার আসন্ন নির্বাচনে খড়গপুর ও ঘাটাল বিধানসভা তৃণমূলের চাই বলে মেদিনীপুরের মানুষের কাছে দাবি জানালেন অভিষেক ৷
এদিন মঞ্চ থেকে অভিষেক বলেন, "আগামী নির্বাচনে পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভাতেই তৃণমূলকে জেতাতে হবে ৷ এই 15টি বিধানসভার মধ্যে দু’টি বিজেপির ৷ একটি হল খড়গপুর, হিরণ চট্টোপাধ্যায় ৷ অন্যটি হল ঘাটাল, শীতল কপাট ৷ এই দুই বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে ঢোকার চেষ্টা করছে ৷ বহুবার আবেদন নিবেদন করেছে ৷ কিন্তু, আমি আপনাদের দাবিকে মান্যতা দিয়েছি ৷ আপনাদের কথা রেখে ওঁদের জন্য দরজা বন্ধ করে দিয়েছি ৷ এখনও বন্ধ করে রেখেছি ৷ তাই এবার খড়গপুর ও ঘাটাল, এই দুই বিধানসভাতেও তৃণমূলকে জেতাতে হবে ৷"
এদিন শীতল কপাটকে সিপিআইএম-এর হার্মাদ বলে নিশানা করেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "শীতল কপাটের ইতিহাস এখানে অনেকেই জানেন ৷ একসময় সিপিআইএম-এর হার্মাদ এখন বিজেপির জল্লাদ হয়েছে ৷ এরা তৃণমূলের নয়নের মণি হতে পারেনি, পারবে না ৷ তাই এদের কোনোভাবেই তৃণমূলে নেওয়া হবে না ৷"
অভিষেকের এই মন্তব্যের জবাবে ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট ইটিভি ভারতকে ফোনে বলেন, "নিজে কয়লা চোর, স্ত্রী সোনা নিয়ে ধরা পড়েছে আর পিসিকে সবাই ফাইল চুরি করতে দেখেছে ৷ এঁদের কথার জবাব দিতে চাই না ৷ এর জবাব বাংলার মানুষ ছাব্বিশের নির্বাচনে দিয়ে দেবে ৷ বাংলা থেকে তৃণমূলের বিদায় হবে ৷ আর হেরে গেলে পিসি-ভাইপো এমনিতেই বাংলাদেশে পালাবে ৷ আর না-পালালে, বাংলার মানুষ জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরাবে ৷ তারপর তিহাড়ে পাঠাবে ৷"
অন্যদিকে, এদিন মেদিনীপুরের সভামঞ্চে তিনজন ভোটারকে তোলেন অভিষেক ৷ তিনি দাবি করেন, তাঁরা জীবিত থাকলেও এসআইআর-এর খসড়া ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে ৷ এই নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপি-কে ফের একবার নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷