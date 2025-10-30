ETV Bharat / politics

SIR নিয়ে তৃণমূলে তৎপরতা, শুক্রে ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক

ব্লক লেভেল এজেন্ট বা বিএলওদের নিয়ে জরুরি প্রস্তুতি বৈঠকে বসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি দলের মন্ত্রী থেকে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবেন তিনি ৷

Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 30, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 30 অক্টোবর: এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এবার প্রস্তুতি পর্বে নামল তৃণমূল কংগ্রেস । সূত্রের খবর, এসআইআর পর্যায়ে দলের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে ব্লক লেভেল এজেন্ট (BLA)–দের নিয়ে জরুরি প্রস্তুতি বৈঠকে বসছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বৃহস্পতিবার থেকেই তিনি দফায় দফায় দলীয় স্তরে প্রশিক্ষণ শুরু করবেন বলে জানা গিয়েছে । তবে আসল এবং কেন্দ্রীয় বৈঠকটি হওয়ার কথা রয়েছে শুক্রবার অর্থাৎ 1 নভেম্বর বিকেল 4টে 30 মিনিটে । ওই দিন ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এবং তৃণমূলের ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবেন অভিষেক । এসআইআর সংক্রান্ত দলীয় অবস্থান ও সাংগঠনিক দিশা নিয়েই তিনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন বলে খবর ।

বঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ হিসেবে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (SIR) প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে । 28 অক্টোবর থেকে এই অভিযানকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে চলছে প্রস্তুতি পর্ব, যার প্রথম ধাপে বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-দের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে । চলবে আগামী 4 নভেম্বর পর্যন্ত । তৃণমূল নেতৃত্ব বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে ।

দলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, "এসআইআর এখন শুধু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, এটা রাজনৈতিকভাবে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ । ভোটার তালিকায় যাতে অযৌক্তিক পরিবর্তন না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই আমাদের এই উদ্যোগ ।"

তৃণমূল সূত্রে খবর, যে হারে বিএলও-2 নিয়োগ প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক বিএলএ-2 ইতিমধ্যেই প্রস্তুত তৃণমূলের হাতে । তৃণমূল তাদের বিস্তৃত বুথ সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে এই পর্যায়ে দ্রুত ও কার্যকরী হস্তক্ষেপ করতে চলেছে । প্রতি বুথে একাধিক অভিজ্ঞ কর্মীকে এর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষণে অতীতে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন, এবং দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ওইসব এলাকায় ভোটারদের ভালোভাবে চেনেন, তাঁদেরই মূল এজেন্টের ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে । পদাধিকারীদেরও ডাকা হয়েছে যাতে তাঁরা তৃণমূল এজেন্টদের হাতে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও তথ্যসমূহ পৌঁছে দেন ।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু নতুন মুখকেও যুক্ত করা হয়েছে, তবে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাই এই পর্যায়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে । প্রয়োজনে তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত আবেদন, প্রমাণপত্র পর্যবেক্ষণ এবং ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগে তৃণমূল কর্মীরা বিএলও-দের পাশে থেকে ভূমিকা পালন করবেন । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে তৃণমূল এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহায়ক' হিসেবে দেখছে ।

তৃণমূলের মতে, ভোটার তালিকায় কারচুপি রোখা এবং প্রকৃত ভোটারের অধিকার বজায় রাখা ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু নির্বাচনের মূল চাবিকাঠি । তাই দল শুরু থেকেই বাড়তি সক্রিয়তা নিতে চাইছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি স্তরে ক্রমাগত সক্রিয় হয়ে ওঠা শাসকদলের এই তৎপরতা আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাদের সংগঠনের পরিকল্পনা এবং পরিচালনার কৌশলের দিকেই ইঙ্গিত করছে । এসআইআর কার্যক্রম যে ভোট রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ এক মোড় নিতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য ।

TAGGED:

SIR
ABHISHEK BANERJEE VIRTUAL MEETING
এসআইআর
অভিষেক ভার্চুয়াল বৈঠক
ABHISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.