SIR নিয়ে তৃণমূলে তৎপরতা, শুক্রে ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক

SIR নিয়ে তৃণমূলে তৎপরতা, শুক্রে ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক
ব্লক লেভেল এজেন্ট বা বিএলওদের নিয়ে জরুরি প্রস্তুতি বৈঠকে বসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি দলের মন্ত্রী থেকে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবেন তিনি ৷
Published : October 30, 2025 at 2:02 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে এবার প্রস্তুতি পর্বে নামল তৃণমূল কংগ্রেস । সূত্রের খবর, এসআইআর পর্যায়ে দলের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করতে ব্লক লেভেল এজেন্ট (BLA)–দের নিয়ে জরুরি প্রস্তুতি বৈঠকে বসছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
বৃহস্পতিবার থেকেই তিনি দফায় দফায় দলীয় স্তরে প্রশিক্ষণ শুরু করবেন বলে জানা গিয়েছে । তবে আসল এবং কেন্দ্রীয় বৈঠকটি হওয়ার কথা রয়েছে শুক্রবার অর্থাৎ 1 নভেম্বর বিকেল 4টে 30 মিনিটে । ওই দিন ভার্চুয়াল বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ এবং তৃণমূলের ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবেন অভিষেক । এসআইআর সংক্রান্ত দলীয় অবস্থান ও সাংগঠনিক দিশা নিয়েই তিনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন বলে খবর ।
বঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনের উদ্যোগ হিসেবে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (SIR) প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে । 28 অক্টোবর থেকে এই অভিযানকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে চলছে প্রস্তুতি পর্ব, যার প্রথম ধাপে বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-দের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে । চলবে আগামী 4 নভেম্বর পর্যন্ত । তৃণমূল নেতৃত্ব বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে ।
দলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, "এসআইআর এখন শুধু প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়, এটা রাজনৈতিকভাবে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ । ভোটার তালিকায় যাতে অযৌক্তিক পরিবর্তন না-হয়, তা নিশ্চিত করতেই আমাদের এই উদ্যোগ ।"
তৃণমূল সূত্রে খবর, যে হারে বিএলও-2 নিয়োগ প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক বিএলএ-2 ইতিমধ্যেই প্রস্তুত তৃণমূলের হাতে । তৃণমূল তাদের বিস্তৃত বুথ সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে এই পর্যায়ে দ্রুত ও কার্যকরী হস্তক্ষেপ করতে চলেছে । প্রতি বুথে একাধিক অভিজ্ঞ কর্মীকে এর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষণে অতীতে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন, এবং দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা ওইসব এলাকায় ভোটারদের ভালোভাবে চেনেন, তাঁদেরই মূল এজেন্টের ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে । পদাধিকারীদেরও ডাকা হয়েছে যাতে তাঁরা তৃণমূল এজেন্টদের হাতে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র ও তথ্যসমূহ পৌঁছে দেন ।
দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু নতুন মুখকেও যুক্ত করা হয়েছে, তবে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাই এই পর্যায়ে অগ্রাধিকার পেয়েছে । প্রয়োজনে তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত আবেদন, প্রমাণপত্র পর্যবেক্ষণ এবং ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগে তৃণমূল কর্মীরা বিএলও-দের পাশে থেকে ভূমিকা পালন করবেন । 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে তৃণমূল এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সহায়ক' হিসেবে দেখছে ।
তৃণমূলের মতে, ভোটার তালিকায় কারচুপি রোখা এবং প্রকৃত ভোটারের অধিকার বজায় রাখা ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু নির্বাচনের মূল চাবিকাঠি । তাই দল শুরু থেকেই বাড়তি সক্রিয়তা নিতে চাইছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি স্তরে ক্রমাগত সক্রিয় হয়ে ওঠা শাসকদলের এই তৎপরতা আসন্ন বিধানসভা ভোটে তাদের সংগঠনের পরিকল্পনা এবং পরিচালনার কৌশলের দিকেই ইঙ্গিত করছে । এসআইআর কার্যক্রম যে ভোট রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ এক মোড় নিতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য ।