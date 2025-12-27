'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র তালিকা প্রকাশের দাবিতে দিল্লি চলোর ডাক অভিষেকের
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র তালিকায় থাকা 1 কোটি 33 লক্ষ ভোটার নাম প্রকাশ করতে হবে৷
Published : December 27, 2025 at 9:24 PM IST
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রায় 1 কোটি 33 লক্ষ ভোটারের নাম 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা তথ্যগত গরমিলের অজুহাতে সন্দেহজনক তালিকায় রেখেছে। এই তালিকা অবিলম্বে জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়ে 31 ডিসেম্বর সোজা দিল্লিতে কমিশনের দফতরে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।
অভিষেকের প্রশ্ন, "কমিশনের হাতে কি কোনও জাদুর কাঠি আছে?" তিনি বলেন, ‘‘80 হাজার বিএলও এবং হাজার হাজার আধিকারিক নিয়োগ করে যে কাজ করতে দু’মাস সময় লাগল, সেখানে ড্রাফট রোল প্রকাশের দিনই অর্থাৎ 16 ডিসেম্বর কমিশন কী করে দাবি করে যে 1 কোটি 33 লক্ষ ভোটারের তথ্যে গরমিল রয়েছে?’’ তাঁর অভিযোগ, ‘‘এই তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ না-করে কেবল হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যা আদতে কমিশনকে একটি ‘হোয়াটসঅ্যাপ কমিশনে’ পরিণত করেছে।’’
অভিষেকের দাবি, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র নামে যে গরমিল দেখানো হচ্ছে, তা হাস্যকর এবং ভিত্তিহীন। উদাহরণ হিসেবে কোচবিহার জেলার পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, "শুধুমাত্র কোচবিহারেই দেখা যাচ্ছে বাবার বয়সের সঙ্গে গরমিল প্রায় 2 লক্ষ 77 হাজার, ঠাকুরমার বয়সে গরমিল সাত হাজারের বেশি। এই অদ্ভুত ক্যাটাগরি তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।" তাঁর প্রশ্ন, ‘‘যদি সত্যিই গরমিল থাকে, তবে সেই তালিকা লুকিয়ে রাখা হচ্ছে কেন? তালিকা প্রকাশ করা হোক, যাতে সংবাদমাধ্যম এবং রাজনৈতিক দলগুলো তা যাচাই করতে পারে।’’
পাশাপাশি, এই প্রক্রিয়ার নেপথ্যে ‘সীমা খান্না’ নামক এক ব্যক্তির ভূমিকা নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন অভিষেক। তিনি বলেন, "সীমা খান্না কে? কোন সফটওয়্যার ব্যবহার করে 1 কোটি 33 লক্ষ বাঙালিকে সন্দেহজনক তালিকায় ফেলা হল? আমাদের কাছে এর স্ক্রিনশট আছে এবং আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব।" তিনি হুঁশিয়ারি দেন, নির্বাচন কমিশন যদি স্বচ্ছতার প্রমাণ দিতে চায়, তবে অবিলম্বে ওই তালিকা প্রকাশ করুক।
অভিষেকের অভিযোগ, শুধু ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়াই নয়, এই প্রক্রিয়ার জেরে মানসিক চাপে রাজ্যে 45 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান, গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ বা তামিলনাড়ুর তুলনায় বাংলায় নাম বাদের হার সবচেয়ে কম (5.79 শতাংশ)৷ অথচ বাংলাকেই পাখির চোখ করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে যেখানে প্রায় 4 কোটি মানুষের নাম বাদ যাওয়ার আশঙ্কা, সেখানে কোনও মাইক্রো-অবজারভার পাঠানো হয়নি৷ কিন্তু বাংলায় পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।
লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা জানান, আগামী 31 ডিসেম্বর তিনি নিজে দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে এই তালিকা প্রকাশের দাবি জানাবেন। তাঁর কথায়, "যদি কমিশন তালিকা প্রকাশ না-করে বা সদুত্তর দিতে না-পারে, তবে কমিশনের অফিস ঘেরাও করা হবে।" একই সঙ্গে 1 জানুয়ারি থেকে দলীয় রিপোর্ট কার্ড বিলি এবং 2 জানুয়ারি থেকে ‘যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা’ কর্মসূচির মাধ্যমে রাস্তায় নেমে বিজেপি ও কমিশনের এই 'যৌথ চক্রান্তের' জবাব দেওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে তৃণমূল
এদিকে এদিনই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যায় তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল৷ সেখানে তারা দাবি করে, কেন্দ্রীয় সরকার যে সংখ্যক ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার টার্গেট বেঁধে দিয়েছে, সেই সংখ্যক ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে সিইও দফতর৷
এদিন তৃণমূলের প্রতিনিধি ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, মলয় ঘটক, শশী পাঁজা ও মানসরঞ্জন ভুঁইয়া। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বাইরে এসে তাঁরা অভিযোগ করেন, সিইও দফতর কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই কাজ করছে এবং বিজেপির হাতের পুতুল হল এই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। অন্যান্য রাজ্যে গণতন্ত্র মেনে এসআইআর করা হচ্ছে৷ কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তেমনটা হচ্ছে না। বাংলার ক্ষেত্রে তার বিপরীত কাজ করা হচ্ছে।
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘ASDD - Absent-Shifted-Death-Duplicate ভোটারদের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে ERO-র ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। 2 কোটি ভোটারকে তাড়াতে হবে। এটা কি লক্ষ্য কেন্দ্রের?’’ 17 ডিসেম্বরের বদলে কেন 27 ডিসেম্বর থেকে শুনানি শুরু হল সেই প্রশ্নও তুলেছে তৃণমূল৷ পাশাপাশি তাদের দাবি, ভোটাররা কোন ফর্ম কোথায় জমা দেবেন জানেন না৷ অনলাইনে ফর্ম জমা দিতে গেলে অ্যানেক্সচার জমা দেওয়া যাচ্ছে না৷
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের আরও বক্তব্য, কোনও ব্যবস্থা না-নিয়ে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য বিনা কারণে ভোটারদের ডাকা হচ্ছে। তাঁর দাবি, তাঁদের অভিযোগ ও দাবি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হবে বলে সিইও দফতর থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে৷
এদিকে অরূপ বিশ্বাস বলেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকার ভোটারদের বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। কী কী কারণে 58 লক্ষের নাম বাদ গেল বাংলা থেকে, তা ওয়েবসাইটে কেন দেওয়া হল না? জীবিত মানুষদের মৃত দেখানো হয়েছে। জনপ্রতিনিধি আর কাউন্সিলরকেও মৃত দেখানো হচ্ছে। ফর্ম 6 কীভাবে ফিল আপ করা হবে, কিছুই পরিষ্কার করে জানানো হচ্ছে না। কোথায় জমা দেবে, তা নিয়েও ভোটারদের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। বিজেপি যা টার্গেট বেঁধে দিচ্ছে, নির্বাচন কমিশন সেই সংখ্যক নাম বাদ দিচ্ছে। এটা বিজেপির ষড়যন্ত্র। নির্বাচন কমিশন বিজেপির পুতুল।"
অন্যদিকে মানস ভুঁইয়ার বক্তব্য, ‘‘বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর এসেছে যে অযথা সব কারণে ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে বলেই কি এইসব চলছে?"