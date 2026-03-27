লাইন দিয়ে লাইনের বিরুদ্ধেই ভোট ! কুলপির সভা থেকে মোদিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের

লাইন দিয়ে লাইনের বিরুদ্ধেই ভোট ! কুলপির সভা থেকে মোদিকে চ্যালেঞ্জ অভিষেকের
অভিষেক বলেন, মোদিজি বাংলায় এসে বলুন, আগামী পাঁচ বছর পেট্রল আর গ্যাসের দাম বাড়বে না। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, তৃণমূল প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেবে ।
Published : March 27, 2026 at 9:33 PM IST
কুলপি, 27 মার্চ: নির্বাচনের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি যেন হয়ে উঠল রাজনৈতিক তরজার কেন্দ্রবিন্দু । বিবেক ময়দানে তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভা ঘিরে ছিল উপচে পড়া ভিড়, আর সেই মঞ্চ থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রার্থী বর্ণালী ধারার সমর্থনে আয়োজিত সভা কার্যত পরিণত হল শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চে ।
ভাষণের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক অভিষেক । কেন্দ্রের শাসক দলকে নিশানা করে তিনি বলেন, "বিজেপি যদি তাদের শাসিত রাজ্যগুলিতে এক মাসের মধ্যে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো প্রকল্প চালু করতে পারে, তা হলে আমরা আর ভোট চাইতে আসব না !"
তাঁর দাবি, বাংলার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প শুধু রাজ্য নয়, গোটা দেশের কাছে মডেল হয়ে উঠেছে । এরপরই সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন তিনি । অভিষেকের কথায়, "মোদিজি বাংলায় এসে বলুন, আগামী পাঁচ বছর পেট্রল আর গ্যাসের দাম বাড়বে না। যদি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, আমরা প্রার্থীপদ তুলে নেব ।" এমন সরাসরি চ্যালেঞ্জে জনতার মধ্যে তুমুল উচ্ছ্বাস দেখা যায়।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই মন্তব্যে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতিকেই কাঠগড়ায় তুলতে চেয়েছেন অভিষেক ৷ একই সঙ্গে এই বার্তাও স্পষ্ট করেছেন যে এবারের ভোটে বাংলার জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিই তৃণমূলের প্রচারের প্রধান হাতিয়ার ।
কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর আরও চড়িয়ে অভিষেক অভিযোগ করেন, বাংলাকে বঞ্চিত করার রাজনীতি করছে কেন্দ্র । তাঁর কথায়, "বাংলার মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হচ্ছে । বাংলার মানুষকে চাপে ফেলার চেষ্টা চলছে । কিন্তু এই বাংলার মানুষ অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না ।"
এখানেই না থেমে অভিষেক যোগ করেন, "এবার লাইন দিয়ে লাইনের বিরুদ্ধেই ভোট হবে !" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এই মন্তব্যে স্পষ্ট মেরুকরণের বার্তা রয়েছে । কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতায় যাঁরা, তাঁদের একজোট হয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বানই যেন রেখেছেন তিনি । অর্থাৎ ভোটের লড়াইকে সরাসরি 'পক্ষ' ও 'বিপক্ষ'-এর সীমানায় দাঁড় করাতে চাইছে তৃণমূল ।
বর্ণালী ধারার সমর্থনে ভোট চাইতে গিয়ে অভিষেক বলেন, "তৃণমূল মানুষের পাশে থেকে কাজ করে । উন্নয়ন করে, ভাতা দেয়, নিরাপত্তা দেয় । বিজেপি শুধু বিভাজনের রাজনীতি করে ।" স্থানীয় স্তরে রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে নারীকল্যাণ সব ক্ষেত্রেই রাজ্যের কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কুলপির এই সভা শুধু একটি সাধারণ নির্বাচনী কর্মসূচি নয়, এটি ছিল বার্তা দেওয়ার মঞ্চ। একদিকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে উসকে দেওয়া, অন্যদিকে রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার, এই দুইয়ের মিশ্রণেই ভোটের কৌশল সাজাচ্ছে তৃণমূল। এখন নজর, অভিষেকের এই চ্যালেঞ্জের জবাবে বিজেপি কী কৌশল নেয় এবং ভোটের ময়দানে সেই লড়াই কোন দিকে গড়ায় ।
