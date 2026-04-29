ETV Bharat / politics

বাহিনীর হেনস্তায় মৃত বৃদ্ধ! ওরা 'বিজেপির ব্যক্তিগত সেনা', জল্লাদ: অভিষেক

ETV BHARAT
বৃদ্ধের মৃত্যুতে বাহিনীকে তোপ অভিষেকের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 এপ্রিল: দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় এক প্রবীণ ভোটারের মৃত্যুকে ঘিরে উত্তপ্ত হচ্ছে বাংলার রাজনীতি । ওই বৃদ্ধের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । এনিয়ে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে 'ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী' বলে উল্লেখ করেছেন । যদিও এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ লিখেছেন, "অমিত শাহের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় বাহিনী এখন বিজেপির 'ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী'। তারা বাংলার সাধারণ মানুষের উপর লেলিয়ে দেওয়া একদল লাইসেন্সপ্রাপ্ত গুন্ডা ।" উল্লেখ্য, এদিন সকালে ভবানীপুরে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একবার কেন্দ্রীয় বাহিনীকে গুন্ডা বলে অভিহিত করেছিলেন । যদিও পরক্ষণেই তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ফোর্স হিসাবে উল্লেখ করেন । তবে মমতা আর অভিষেকের মন্তব্যে স্পষ্ট, দ্বিতীয় দফায় তেমন কোনও অশান্তির ঘটনা না-ঘটলেও ভোটগ্রহণ পর্ব মিটতেই তৃণমূল কেন্দ্রীয় বাহিনীকে টার্গেট করছে ।

নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক জানান, "উদয়নারায়ণপুরে এক বৃদ্ধ তাঁর ছেলের সঙ্গে ভোট দিতে গিয়েছিলেন । বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্য ওই বৃদ্ধ একা হাঁটতে পারছিলেন না । তাই তাঁর ছেলে তাঁকে ধরে বুথের ভিতর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন । সেই সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের দু'জনকেই ধাক্কা দেয় । শারীরিকভাবে বাবা ও ছেলেকে হেনস্তা করে । জওয়ানদের ধাক্কা সামাল দিতে না-পেরে ওই বৃদ্ধ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন । তড়িঘড়ি তাঁকে স্থানীয় আমতা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । তবে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ।"

অভিষেকের অভিযোগ, এদিন ভোর থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করেছে । মহিলাদের চড় মারা, বৃদ্ধদের উপর হামলা থেকে শুরু করে শিশুদের উপর আক্রমণ করতেও তারা দ্বিধা করেনি বলে অভিযোগ করেন অভিষেক । তাঁর কথায়, "এটা হল 2021 সালের 'শীতলকুচি মানসিকতা'। নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকদের উপর ঠান্ডা মাথায় চালানো নির্মম সহিংসতা । 2021 সালে অনেক নির্দোষ মানুষের রক্ত ঝরেছিল । সেই রক্তের জন্য বিজেপিকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল । 2026 সালে তাদের আরও বেশি মূল্য দিতে হবে ।"

কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের এদিন জল্লাদ বলেও সম্বোধন করেছেন অভিষেক । তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, তাঁরা কোন রাজ্য থেকে বাংলায় এসেছেন তাতে তাঁদের কিছু যায় আসে না । কার রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় তাঁরা সুরক্ষিত রয়েছেন, সেটাও কোনও বিষয় নয় । তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ডের হুঁশিয়ারি, "এই বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বের করা হবে এবং সবাইকে আইনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হবে । চরম ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে আপনাদের এই ত্রাসের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে ।"

TAGGED:

ELDERLY MAN DIES
BJP PRIVATE ARMY
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
ABHISHEK BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.