কেন শুধু আইপ্যাকের কলকাতার অফিসেই ইডির রেড? আসলে তথ্য চুরির চেষ্টা: অভিষেক
'ডিজিটাল কনক্লেভ'-এর মঞ্চ থেকে অভিষেকের দাবি, এই রেড আসলে তদন্ত নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং তথ্য চুরির চেষ্টা ।
Published : January 12, 2026 at 7:09 PM IST
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে আইপ্যাকের (I-PAC) কর্ণধারের বাড়িতে ও অফিসে কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে । বিজেপির দাবি, দুর্নীতির তদন্তেই এই তল্লাশি । কিন্তু এই দাবিকে খণ্ডন করতে দলের ডিজিটাল যোদ্ধাদের হাতে এবার অন্য যুক্তি তুলে ধরলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে 'ডিজিটাল কনক্লেভ'-এর মঞ্চ থেকে তিনি দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করে জানালেন, কেন তাঁদের মতে এই রেড আসলে তদন্ত নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং তথ্য চুরির চেষ্টা ।
এদিন কর্মীদের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, "বিজেপি বলছে কয়লা কাণ্ডে ইডি তদন্ত করছে, রেড করতেই পারে । তাতে আপত্তি নেই । কিন্তু আপত্তি দুটি নির্দিষ্ট জায়গায় । আর এই যুক্তিগুলোই আপনাদের মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে ।"
তৃণমূল সাংসদের প্রথম যুক্তিটি ছিল অভিযানের 'টাইমিং' বা সময়কাল নিয়ে । তিনি প্রশ্ন তোলেন, "গত তিন বছরে কয়লা তদন্তে একটাও সমন ইস্যু করা হয়নি । আর নির্বাচনের ঠিক এক মাস আগে হঠাৎ রেড ?" তাঁর মতে, এই আচমকা সক্রিয়তা প্রমাণ করে যে এর পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে ।
দ্বিতীয় যুক্তি হিসেবে অভিষেক আইপ্যাকের কার্যপদ্ধতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রসঙ্গ টেনে আনেন । ডিজিটাল যোদ্ধাদের তিনি বলেন, "আইপ্যাকের তিনজন ডিরেক্টর । একজন দিল্লিতে, একজন তামিলনাড়ুতে এবং একজন বাংলায় কাজ করছেন । নিয়ম অনুযায়ী কোম্পানির ওপর রেড হলে সব ডিরেক্টরের বাড়িতে বা সব অফিসে হানা দেওয়া উচিত । কিন্তু দিল্লি, হায়দরাবাদ বা চেন্নাইয়ের অফিসে রেড হল না, হল শুধু কলকাতার অফিসে । কেন ?"
অভিষেকের বক্তব্য, "যদি কোম্পানি জড়িত থাকে তবে সব অফিসে তল্লাশি হবে । আর যদি নির্দিষ্ট কোনও ডিরেক্টর জড়িত থাকেন, তবে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি হবে । কিন্তু বেছে বেছে শুধু বাংলার অফিসে হানা দেওয়ার মানে একটাই - ওরা রেড করতে আসেনি, ওরা তথ্য চুরি করতে এসেছে ।"
অতীতের প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক মনে করিয়ে দেন পেগাসাস কাণ্ডের কথা । তিনি বলেন, "আগের বার আমার ফোনে পেগাসাস ঢুকিয়েছিল । তাও হারাতে পারেনি, এবারও পারবে না ।" ডিজিটাল যোদ্ধাদের প্রতি তাঁর নির্দেশ, আবেগের বশে নয়, এই তথ্য ও যুক্তিগুলিকে হাতিয়ার করেই সোশাল মিডিয়ায় বিজেপির অপপ্রচারের মোকাবিলা করতে হবে । তাঁর কথায়, "যুক্তি আমাদের অস্ত্র । ফোন আমাদের অস্ত্র । মানুষকে বোঝান যে দিল্লি বা চেন্নাই বাদ দিয়ে শুধু বাংলায় হানা দেওয়ার আসল অভিসন্ধি কী ।"