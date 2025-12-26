'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই', স্লোগানের আড়ালে মৃত্যুভয় ! কর্মীদের সতর্কবার্তা অভিষেকের

'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই', স্লোগানের আড়ালে মৃত্যুভয় ! কর্মীদের সতর্কবার্তা অভিষেকের
সংগঠন মজবুত করতে বুথ স্তরের কর্মীদের গুরুত্ব দিতে নির্দেশ অভিষেকের ৷ রাজ্য সরকারের কাজের খতিয়ান নিয়ে মানুষের দরজায় পৌঁছতে নির্দেশ ৷
Published : December 26, 2025 at 8:43 PM IST
কলকাতা, 26 ডিসেম্বর: বিধানসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে ৷ তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের 15 বছরের কর্মকাণ্ড কীভাবে মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়া যায়, তা ঠিক করতে শুক্রবার ভার্চুয়াল সভা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যেখানে অভিষেক ঘোষণা করেন, 1 জানুয়ারি থেকে 'বাংলার গর্ব মমতা'র আদলে 45 দিনের প্রচার কর্মসূচি শুরু করছে তৃণমূল ৷ আর সেই ঘোষণার মাঝেই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা দিলেন অভিষেক ৷
তিনি বললেন, "শৈথিল্যের কোনও জায়গা নেই ৷ হাতে আর কয়েক মাস সময়, আত্মতুষ্ট না-হয়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সকলকে ৷" একই সঙ্গে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কৃষ্ণনগরের সভা থেকে তোলা স্লোগান নিয়েও মুখ খুলেছেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর নতুন স্লোগান - 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই' নিছক কোনও রাজনৈতিক বুলি নয় ৷ বরং, এর পিছনে রয়েছে এক গভীর ও ভয়ানক চক্রান্ত ৷"
এদিনের ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির স্লোগানটিকে আক্ষরিক অর্থে ব্যবচ্ছেদ করেন ৷ তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল বৈঠকে স্লোগান দিয়েছেন 'বাঁচতে চাই, বিজেপি তাই' ৷ এই স্লোগানের অর্থ দাঁড়ায় - মানুষ যদি বাঁচতে চায়, তবে বিজেপিকেই বেছে নিতে হবে ৷ অন্যথায় তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে ৷ অর্থাৎ, বিজেপি আসলে মানুষকে 'মারতে চায়', তাই ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করছে ৷" মোদির পাল্টা হিসেবে অভিষেক নতুন স্লোগান তুললেন এদিন ৷ আর তা হল, 'বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি বাই' ৷
তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, "বাংলা বশ্যতা স্বীকার করবে না ৷ বিজেপি বাংলার মানুষকে নরেন্দ্র মোদি বা অমিত শাহের পায়ে সমর্পণ করার চক্রান্ত করছে ৷ কিন্তু বাংলার মানুষ কখনোই মাথা নিচু করবেন না ৷ আমরা মাথা নিচু করলে এই মাটির কাছে করব, মনীষীদের কাছে করব ৷ কিন্তু, দিল্লির জল্লাদদের কাছে মাথা নত করব না ৷"
অন্যদিকে, 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনেও প্রশান্ত কিশোরের সংস্থাই তৃণমূলের হয়ে নির্বাচনে কাজ করবে বলে জানালেন অভিষেক ৷ প্রথম ধাপ রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভায় মোট 1800 বুদ্ধিজীবী তথা ইনফ্লুয়েন্সারের কাছে পৌঁছবে শাসকদল ৷ এক্ষেত্রে দু’টি দল তৈরি করে কর্মসূচি হবে ৷ একটি হবে রাজ্য স্তরে ৷ আর অপরটি জেলা স্তরে ৷ রাজ্য স্তরে সরাসরি দু’শো ইনফ্লুয়েন্সার বেছে নিয়ে তাঁদের দরজায় যাবে তৃণমূল ৷ অন্যদিকে, জেলা স্তরের নেতারা যাবেন প্রায় 1600 এই ধরনের বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে ৷
তৃণমূলের সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অভিষেক বুথ স্তরের কর্মীদের সম্মানের কথা বলেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বা দল এত আসন পেয়েছে, সবটাই এই বুথ স্তরের কর্মীদের অবদান ৷ তাই কোনোভাবেই যাতে তাঁদের অসম্মান না-হয় ৷" একই সঙ্গে বিএলও (BLO)-দের ওপর চাপ সৃষ্টি বা তাঁদের দোষারোপ না-করার পরামর্শ দিয়েছেন অভিষেক ৷ তাঁর দাবি, "বিএলও-রা কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই কঠিন পরিস্থিতিতে কাজ করেছেন ৷"
উন্নয়নের প্রশ্নে অভিষেক কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করেন ৷ যেখানে ফের একবার একশো দিনের কাজের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি ৷ অভিষেক বলেন, "কেন্দ্র 100 দিনের কাজ এবং আবাস যোজনার টাকা আটকে রাখলেও রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকে প্রায় 69 লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারকে টাকা পৌঁছে দিয়েছে ৷ অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ 2 লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার যা রাজ্যকে দিচ্ছে না, তা পেলে প্রত্যেকটা বিধানসভায় অন্তত একটি ব্রিজ তৈরি হয়ে যেত ৷ কত উন্নয়নের কাজ করা যেত ৷"