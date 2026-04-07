বিজেপির প্রার্থী মদ্যপ-চরিত্রহীন! জলপাইগুড়িতে বিস্ফোরক অভিযোগ অভিষেকের
মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায় নির্বাচনী জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেখানে তিনি চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আশ্বাস দেন৷
Published : April 7, 2026 at 5:56 PM IST
জলপাইগুড়ি, 7 এপ্রিল: নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে বিজেপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দাবি, বিজেপি প্রার্থী মদ্যপ ও চরিত্রহীন৷ মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভায় প্রচারে গিয়ে সেখানকার বিজেপি প্রার্থী সম্বন্ধে এমনই অভিযোগ করেন অভিষেক৷
জলপাইগুড়ি সদরে এবার তৃণমূলের প্রার্থী কৃষ্ণ দাস৷ এদিন তাঁর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয় জলপাইগুড়ির নারায়ণপুরে এসজেডিএ (শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটি)-র ময়দানে৷ সেই নির্বাচনী জনসভায় হাজির হয়ে ওই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী সম্বন্ধে ওই অভিযোগগুলি করেন অভিষেক৷
তবে তিনি শুধু অভিযোগেই থেমে যাননি৷ বরং চা-শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন৷ বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন৷ রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেছেন৷ একই সঙ্গে অভিষেক উল্লেখ করেছেন যে তিনি যে যে প্রতিশ্রুতি অতীতে দিয়েছিলেন, সেগুলি পালন করা হয়েছে কি না!
বিজেপির প্রার্থী মদ্যপ-চরিত্রহীন!
জলপাইগুড়ি সদরে এবার বিজেপি প্রার্থী করেছে আইনজীবী অনন্তদেব অধিকারীকে৷ নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানান লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি বলেন, ‘‘জলপাইগুড়ির বিজেপির প্রার্থী সারাদিন ঠিক অবস্থাতেই থাকেন না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন। মদ্যপানে আশক্ত। তাঁর চারিত্রিক সীমাবদ্ধতা আছে। মহিলাদের ওপর খারাপ আচরণ করেন।’’ এই আক্রমণ করার পর আবার অভিষেক বলেন, ‘‘আমি ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে আঘাত করি না৷’’
বিজেপিকে নিশানা অভিষেকের
গত রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এসেছিলেন কোচবিহারে নির্বাচনী জনসভা করতে৷ সেই নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন অভিষেক৷ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী হম্বিতম্বি করে চলে গেলেন। কোচবিহার শহরে কেউ এলে সংলগ্ন মদনমোহন মন্দিরে যেতে হয়। কিন্তু গেলেন না। যাঁরা নিজেদের হিন্দুধর্মের ধারক-বাহক মনে করেন, এটাই বিজেপির আসল স্বরূপ।’’
অভিষেকের আরও অভিযোগ, রাজবংশী সমাজের ভাবাবেগ কাজে লাগাতে বিজেপি নারায়ণী ব্যাটালিয়ান করবে বলেছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি৷ তিনি বলেন, ‘‘রাজবংশী ভাইদের ছিনিমিনি খেলেছে৷ এবার বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। রাজবংশী-কামতাপুরী ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চিঠি কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রসচিব লেখা হয়েছিল রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। এই চিঠি আমি সবাইকে দেখাচ্ছি। এক মাস 18 দিন আগে এই চিঠি দেওয়া হয়েছিল।’’
কোচবিহারের বিমানবন্দর না হওয়া নিয়েও তিনি তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে৷ সেদিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আলুচাষিদের কথা উঠে এসেছিল৷ অভিষেকের ভাষণেও সেই কথা উঠে আসে৷ তৃণমূলের এই শীর্ষনেতা বলেন, ‘‘জলপাইগুড়িতে কত মানুষ রয়েছেন আলু চাষের সঙ্গে জড়িত। সারের দাম 400 টাকা থেকে 1800 টাকা হয়ে গেল। আলুর বীজ পঞ্জাব থেকে কিনতে হয়।’’ এই প্রসঙ্গে তিনি তৃণমূলের ইস্তাহারের কথা উল্লেখ করেন৷ অভিষেক বলেন, ‘‘ইস্তাহার প্রকাশ করে বলেছি আগামী বছর 30 হাজার কৃষি বাজেট পেশ করব। কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করব ইস্তেহারে বলেছি।’’
বিজেপিকে চ্যালেঞ্জও করেন অভিষেক৷ তিনি বলেন, ‘‘বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে যাচ্ছি। মহিলাদের অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা দিয়ে দিন। 12টা রাজ্য বিজেপি ক্ষমতায়। তার একটা রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেন, তাহলে রাজনীতি থেকে বিদায় নেব।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘জল্পেশ মন্দিরকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র করব বলেছিল বিজেপি। কিছু করেনি। সদর বিধানসভায় 97 হাজার 133 জন মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার পান। 13 হাজার 823 জন কৃষক বন্ধু পাচ্ছেন। 17 হাজার যুবসাথী ভাতা পাচ্ছেন। এখানে সাংসদ বিজেপির। বিজেপি রিপোর্ট কার্ড দিতে পারবে। চ্যালেঞ্জ করছি যেকোনও জায়গায় আমি ডিবেটে বসতে পারি। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখার দল।’’
বিজেপির বিরুদ্ধে অভিষেকের আরও অভিযোগ, যাঁরা এসআইআর-এর লাইনে, নোটবন্দির লাইনে দাঁড় করিয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধেই 23 তারিখ ভোট দিতে হবে। শহরের মানুষকে বলছি, ভোট দেবেন বিজেপিকে৷ কিন্তু ট্যাক্স বাড়াবে। রান্নার গ্যাসের দাম এক হাজার টাকা হয়েছে। মোদি আপনার টাকা লুটে নিয়মিত যাচ্ছে। আর মমতা আপনাকে দিচ্ছে। বিজেপি যদি জলপাইগুড়িতে জেতে, তাহলে আপনি আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এখানে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে জয়ন্তকুমার রায়। প্রধানমন্ত্রীকে জয়ন্ত রায় নির্বাচিত করেছেন। জয়ন্ত রায়কে জলপাইগুড়ির মানুষ নির্বাচিত করেছে। যাঁরা সাংসদকে নির্বাচিত করলেন, তাঁরা অবৈধ। তাঁদের এখন বৈধতার প্রমাণ করতে হবে। এই ভোট প্রতিশোধ প্রতিবাদের ভোট। মাছ খাব না মাংস খাব, সেটা গুজরাতের নেতারা ঠিক করে দেবেন। 25টা ওয়ার্ড বা 12টা অঞ্চল এমন ভাবে জেতাবেন, যাতে বিজেপি চোখে সর্ষে ফুল দেখে। প্রার্থীকে ভুলে যান। তৃণমূলের প্রতীককে মনে রাখুন। বিজেপি হারলে গ্যাস, তেলের দাম কমবে। আমি আবারও জুন মাসে আসব। বিজয় উৎসব পালন করব।’’
চা-শ্রমিকদের বার্তা অভিষেকের
চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আশ্বাস দিলেন অভিষেক৷ ভোটের আগে বিজেপি চা-শ্রমিকদের সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেবে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি৷ অভিষেক বলেন, ‘‘আমি আগেও ঘোষণা করেছি, চা-শ্রমিকদের মজুরি 250 টাকা থেকে 300 টাকা হবে। বিজেপি চা-শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকাতে চায়। যদি কেউ অ্যাকাউন্ট নম্বর চায় দিয়ে দেবেন। ওই টাকা আটকে রেখেছিল। বিজেপির থেকে টাকা নেবেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন।’’
অভিষেকের মুখে উন্নয়নের খতিয়ান
জলপাইগুড়ির জন্য তিনি কী কী কাজ করেছেন, সেই খতিয়ান তুলে ধরেন অভিষেক৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি দোমহনী হাট করে দিয়েছি। ধূপগুড়ি মহকুমা করে দিয়েছি তো।’’
তিনি আরও জানান, জলপাইগুড়িতে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি করাই এই জেলায় তৃণমূলের সবচেয়ে বড় সাফল্য৷ এখন তার পরিষেবা জেলার মানুষ পাচ্ছেন। 2021 সালে তৃণমূল জেতার পরে এই জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ চালু হয়েছে। 2014 সালে 5 ডিসেম্বর 20 কোটি টাকা খরচ করে খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। করলা ও তিস্তা এলাকা বন্যা প্রতিরোধ করা হচ্ছে। বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আধুনিক প্ল্যান্টের কাজ শুরু হয়েছে।
বিজয় সমাবেশের ঘোষণা
এদিনের নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকেই বিজয় সমাবেশের ঘোষণা করেন অভিষেক৷ তিনি বলেন, ‘‘এবার জলপাইগুড়িতে আমাদের ভালো ফল হবে। জলপাইগুড়িতে বিজয় সভা এই ময়দানেই হবে। আজকে নির্বাচনী সভা মনেই হচ্ছে না। নির্বাচনী সভা বিজয় সভা মনে হচ্ছে। মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছেন এই সভায় যে তাঁরা তৃণমূলকে জেতাবেন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এলাকায় বিজেপি বোকা বানিয়ে রেখেছে। এখানকার প্রার্থীকে সবাই চেনেন। বাড়িতে বিনামূল্যে খাবারের ক্যান্টিন চালান।’’
অভিষেকের আবাস-আশ্বাস
ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ এদিন বলেন, ‘‘আবাসের যারা ফর্ম ফিলাপ করেছেন। সবার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। সবাই বার্ধক্যভাতা পাবেন। সদর বিধানসভায় দুই বছরে 20 হাজার গরিব মানুষ বাড়ি পেয়েছেন। তৃণমূল চতুর্থবার সরকারে আসার পর গরিব মানুষ বাড়ি পাবে।’’ একই সঙ্গে তিনি জানান, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় আছেন, ততদিন লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই৷ অভিষেক বলেন, ‘‘আমাদের সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের জন্য কাজ করার জন্য।’’