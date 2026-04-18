আলুচাষিদের ক্ষতির পিছনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, জামালপুরে অভিযোগ অভিষেকের

অধিক ফলনেও আলু চাষিরা ক্ষতির মুখ দেখবেন না-বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷

আলু চাষিদের ক্ষতির পিছনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, জামালপুরে অভিযোগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 18, 2026 at 9:35 PM IST

জামালপুর, 18 এপ্রিল: এই মরশুমে আলুর ফলন অত্যাধিক হলেও, কেবলমাত্র কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কারণে আলুচাষিরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সারের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি ও ভিনরাজ্য থেকে এজেন্সি এনে আলুর বস্তার দাম বাড়ানো, সবকিছুর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী বলে দাবি করলেন তিনি ৷ শনিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী ভূতনাথ মালিকের প্রচার থেকে এভাবেই বিজেপিকে নিশানা করলেন অভিষেক ৷

শনিবার জামালপুরের সেলিমাবাদের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "শুধু আলু নয়, অনেক রকম শাকসবজি এই জামালপুরের মাটিতে হয় ৷ গত ফেব্রুয়ারি মাসে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেখানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে 50টা বড়ো হিমঘর তৈরি করা হবে ৷ সেই মতো এখানে বহুমুখী হিমঘর তৈরি করা হবে ৷ এটা আমাদের শপথ ৷ গত দু’বছরে এখানে 240 কোটি টাকা ব্যয় করে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে দশ পয়সার অবদান কেন্দ্রীয় সরকারের নেই ৷ এখানে ভূমিপুত্রকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ যিনি দিনরাত মানুষের পাশে থাকবেন ৷ আর বিজেপির প্রার্থী স্থানীয় বাসিন্দা হলেও থাকেন পানিহাটিতে ৷"

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি বলেন, "তফসিলিদের উপরে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশে ৷ আর এখানে তফসিলিদের যে উন্নয়নের কর্মসূচি শুরু হয়েছে, বিজেপি সেই উন্নয়ন আটকাতে চায় ৷ বাঙালি কী খাবে, কার সঙ্গে কথা বলবে, মাছ খাবে না মাংস খাবে সেটা তারা ঠিক করে দেবে। তাদের মনে রাখা উচিত দিল্লির নেতারা সেটা ঠিক করে দেবে না। বাঙালিরা নিজেই সেটা ঠিক করবে। এই নির্বাচন শুধু বিজেপিকে হারানো আর তৃণমূলকে জেতানোর নির্বাচন নয় বিজেপিকে ল্যাজেগোবরে করে উচিত শিক্ষা দেওয়ার নির্বাচন। যাতে পদ্মফুলের নেতারা চোখে সর্ষের ফুল দেখে ৷"

আলুচাষিদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এখানে অনেকে আছেন, যাঁরা আলু চাষের সঙ্গে যুক্ত ৷ 2024 সালে আলু চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের প্যাকেটে নরেন্দ্র মোদির ছবি লাগিয়ে চড়া দামে বিক্রি করা হয় ৷ সেই সারের দাম 1450 টাকা থেকে দু’বছরে 1880 টাকা হয়েছে ৷ দু’বছরে সেই সারের দাম চারশো টাকার বেশি বেড়েছে ৷ এই সারের দাম রাজ্য নয়, কেন্দ্রের সরকার ঠিক করে ৷ তাই আলুচাষিদের জন্য সত্যিই প্রধানমন্ত্রীর দরদ থাকে, তাহলে কুম্ভীরাশ্রু না-ঝরিয়ে সারের দাম কমান ৷"

আলুর বস্তার দামের কালোবাজারি প্রসঙ্গে বলেন, "আজ নাইলনের আলুর বস্তা, সেটা 8-9 টাকা দাম ছিল ৷ সেই বস্তা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, গুজরাত থেকে এজেন্সিরা এসে সেই বস্তা 28 থেকে 30 টাকায় বিক্রি করছে ৷ এর দায় কার ? আজ আলু সরকার কিনছে 950 টাকায় ৷ আর আলু কেনা হলেও, কিছু জায়গায় টাকা বন্ধ হয়ে আছে বলে শুনেছি ৷ আমি আজকেই মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাবো যাতে দ্রুত সমাধান হয় ৷ আমরা বরাবর কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছি ৷"

বাংলায় আলুচাষিরা অধিক ফলনে অভাবী বিক্রির ফলে ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "এই মরশুমে আলু চাষিদের ফলন খুব ভালো হয়েছে ৷ ফলে অনেকে অভাবী বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন ৷ আমি কথা দিচ্ছি, জামালপুরে অভাবী বিক্রির সঙ্গে-সঙ্গে হিমঘর তৈরি করা হবে ৷ সরকার যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আলাদা করে কৃষি বাজেট তৈরি হবে ৷ ফলে আগামিদিনে উৎপাদন বাড়লেও কেউ চিন্তায় থাকবেন না ৷ যতই উৎপাদন হোক, আপনারা আলুর দাম পাবেন ৷ নরেন্দ্র মোদির সরকার বলছে, তারা আলুচাষিদের পাশে দাঁড়াবে ৷ ভিন রাজ্যে আলু রফতানির ক্ষেত্রে একটা ট্রেন তারকেশ্বর থেকে চালু করেছিল ৷ বাংলায় হেরে যাওয়ার পরে সেই মালগাড়ি বন্ধ করে দিয়েছে ৷"

বিজেপিকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করার বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, "আমি এত মানুষের সমাগম দেখে কৃতজ্ঞ ৷ এখানে বিজেপি যদি জেতে, তাহলে আপনি আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবেন ৷ তৃণমূল জিতলে আপনার অধিকার সুরক্ষিত থাকবে ৷ এরা দেশ ভাগ করতে চেয়েছিল ৷ কিন্তু, বিরোধী দলগুলি একজোট হয়ে ডিলিমিটেশন বিল আটকে দিয়েছে ৷ সংবিধান পালটাতে চেয়েছিল ৷ আমরা করতে দিইনি ৷ ভারতবর্ষের মধ্যে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ইডি, সিবিআই, ইলেকশন কমিশন, আধা সামরিক বাহিনী সকলে একদিকে আর বাংলার মেয়ে একদিকে ৷ বিজেপির সঙ্গে শুধু এজেন্সি ও টাকা, আর বাংলার মেয়ের সঙ্গে দশ কোটি মানুষের আশীর্বাদ আছে ৷ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মেয়েদের নিরাপত্তা নেই ৷ কৃষকদের মৃত্যু বাড়ছে ৷ বাড়ছে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাও ৷ জেল থেকে বাইরে আসার পরে, তাদের বিজেপি নেতাদের মঞ্চে মালা দিয়ে বরণ করা হচ্ছে ৷ 16 রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী আছে ৷ কিন্তু, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যা উন্নয়ন করেছে, তা কেউ করতে পারেনি ৷"

