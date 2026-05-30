কেষ্টগড়ে তৃণমূলে ধস ? কোর কমিটি থেকে ইস্তফা প্রাক্তন বিধায়কের

বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর একবারও বৈঠক হয়নি, অভিযোগ অভিজিৎ সিংহের । বীরভূমে তৃণমূলের সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন জল্পনা ।

অভিজিৎ সিংহ (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 30, 2026 at 7:54 PM IST

লাভপুর, 30 মে: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই বীরভূম জেলা তৃণমূলে প্রকাশ্যে এল নতুন অসন্তোষ । জেলার কোর কমিটির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সেই কমিটির সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিলেন লাভপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানা । তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগে যেমন কোর কমিটি কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল, তেমনই পরাজয়ের পরেও কোনও বৈঠক ডাকা হয়নি । ফলে ওই কমিটির আর কোনও অস্তিত্ব নেই বলেই মনে করছেন তিনি ।

শনিবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন অভিজিৎ । পরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "কোর কমিটির কোনও অস্তিত্বই নেই । ভোটের আগেও কোনও কার্যকর ভূমিকা ছিল না, কর্মীরাই সব কাজ করেছেন । ভোটের পরেও একবারও বৈঠক হয়নি । তাই ওই পদে থাকার কোনও অর্থ দেখি না ।"

লাভপুরের প্রাক্তন বিধায়ক (ফাইল ছবি)

বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল । গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপ সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে জেলা সভাপতির পদ কার্যত শূন্য হয়ে পড়েছিল । সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা পরিচালনার জন্য কোর কমিটি গঠন করেন । পরে অনুব্রত ফিরে এলে তাঁকেও সেই কমিটিতে যুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় ।

তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, কোর কমিটির অন্দরে দীর্ঘদিন ধরেই মতপার্থক্য ছিল । বিশেষ করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের সঙ্গে একাধিক সাংগঠনিক বিষয়ে মতবিরোধের খবর প্রকাশ্যে এসেছে বিভিন্ন সময়ে । সেই আবহেই বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূলের বড় ধাক্কার পর জেলা নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ।

অভিষেকের সঙ্গে প্রাক্তন বিধায়ক (ফাইল ছবি)

2021 সালে লাভপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন অভিজিৎ সিংহ । কিন্তু সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার কাছে পরাজিত হন তিনি । সেই পরাজয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর এই ইস্তফা বীরভূমের শাসকদলীয় সংগঠনের অন্দরে নতুন করে অস্বস্তি বাড়িয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । যদিও অভিজিতের ইস্তফা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জেলার শীর্ষ তৃণমূল নেতৃত্ব । ফলে দল তাঁর অভিযোগকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।

প্রসঙ্গত, বীরভূম জেলা কোর কমিটিতে মোট 10 জন সদস্য ছিলেন । আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন চন্দ্রনাথ সিংহ, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল শেখ, সুদীপ্ত ঘোষ, বিকাশ রায়চৌধুরী, রবি মুর্মু, শতাব্দী রায়, অসিত মাল এবং অভিজিৎ সিংহ । অভিজিতের ইস্তফার পর আপাতত 9 সদস্যের কোর কমিটি নিয়েই এগোতে হবে বীরভূম জেলা তৃণমূলকে ।

অনুব্রতর সঙ্গে বৈঠকে অভিজিৎ (ফাইল ছবি)

তবে প্রশ্ন উঠছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী পরাজয়ের পর যখন সাংগঠনিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তখন জেলার অন্যতম পরিচিত মুখের এই পদত্যাগ কি বীরভূমে তৃণমূলের অন্দরের অস্বস্তিকেই সামনে এনে দিল ?

