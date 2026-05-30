কেষ্টগড়ে তৃণমূলে ধস ? কোর কমিটি থেকে ইস্তফা প্রাক্তন বিধায়কের

কেষ্টগড়ে তৃণমূলে ধস ? কোর কমিটি থেকে ইস্তফা প্রাক্তন বিধায়কের
বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর একবারও বৈঠক হয়নি, অভিযোগ অভিজিৎ সিংহের । বীরভূমে তৃণমূলের সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন জল্পনা ।
Published : May 30, 2026 at 7:54 PM IST
লাভপুর, 30 মে: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই বীরভূম জেলা তৃণমূলে প্রকাশ্যে এল নতুন অসন্তোষ । জেলার কোর কমিটির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সেই কমিটির সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিলেন লাভপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানা । তাঁর অভিযোগ, ভোটের আগে যেমন কোর কমিটি কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিল, তেমনই পরাজয়ের পরেও কোনও বৈঠক ডাকা হয়নি । ফলে ওই কমিটির আর কোনও অস্তিত্ব নেই বলেই মনে করছেন তিনি ।
শনিবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন অভিজিৎ । পরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "কোর কমিটির কোনও অস্তিত্বই নেই । ভোটের আগেও কোনও কার্যকর ভূমিকা ছিল না, কর্মীরাই সব কাজ করেছেন । ভোটের পরেও একবারও বৈঠক হয়নি । তাই ওই পদে থাকার কোনও অর্থ দেখি না ।"
বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল । গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপ সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে জেলা সভাপতির পদ কার্যত শূন্য হয়ে পড়েছিল । সেই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা পরিচালনার জন্য কোর কমিটি গঠন করেন । পরে অনুব্রত ফিরে এলে তাঁকেও সেই কমিটিতে যুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় ।
তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, কোর কমিটির অন্দরে দীর্ঘদিন ধরেই মতপার্থক্য ছিল । বিশেষ করে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের সঙ্গে একাধিক সাংগঠনিক বিষয়ে মতবিরোধের খবর প্রকাশ্যে এসেছে বিভিন্ন সময়ে । সেই আবহেই বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূলের বড় ধাক্কার পর জেলা নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ।
2021 সালে লাভপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন অভিজিৎ সিংহ । কিন্তু সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার কাছে পরাজিত হন তিনি । সেই পরাজয়ের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর এই ইস্তফা বীরভূমের শাসকদলীয় সংগঠনের অন্দরে নতুন করে অস্বস্তি বাড়িয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল । যদিও অভিজিতের ইস্তফা নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি জেলার শীর্ষ তৃণমূল নেতৃত্ব । ফলে দল তাঁর অভিযোগকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।
প্রসঙ্গত, বীরভূম জেলা কোর কমিটিতে মোট 10 জন সদস্য ছিলেন । আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন চন্দ্রনাথ সিংহ, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল শেখ, সুদীপ্ত ঘোষ, বিকাশ রায়চৌধুরী, রবি মুর্মু, শতাব্দী রায়, অসিত মাল এবং অভিজিৎ সিংহ । অভিজিতের ইস্তফার পর আপাতত 9 সদস্যের কোর কমিটি নিয়েই এগোতে হবে বীরভূম জেলা তৃণমূলকে ।
তবে প্রশ্ন উঠছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী পরাজয়ের পর যখন সাংগঠনিক পুনর্গঠনের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তখন জেলার অন্যতম পরিচিত মুখের এই পদত্যাগ কি বীরভূমে তৃণমূলের অন্দরের অস্বস্তিকেই সামনে এনে দিল ?