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'রাজ্যে গ্রেফতারের সিরিজ চলছে, আমরা নতুন জেল বানাব'; মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারের সিরিজ চলছে। জেলে জায়গা হবে না। ধৃত তৃণমূল নেতাদের রাখার জন্য নতুন জেল বানানো হবে বলে এদিন বন্তব্য করেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

Dilip Ghosh
'রাজ্যে গ্রেফতারের সিরিজ চলছে, আমরা নতুন জেল বানাব'; মন্তব্য দিলীপ ঘোষের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 6, 2026 at 10:57 PM IST

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ব্যারাকপুর, 6 মে: তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারের সিরিজ চলছে। জেলে জায়গা হবে না। আমরা নতুন জেল বানাব। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে একটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনই মন্তব্য করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। সন্দেশখালির অস্ত্র উদ্ধার নিয়েও এদিন তিনি তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেছেন।

রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর থেকে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণ একের পর এক তৃণমূল নেতারা গ্রেফতার হচ্ছেন। গত 15 বছরের বিগত শাসকদলের নেতারা যে সমস্ত অপরাধ করেছেন, সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষ থানায় একের পর এক অভিযোগ দায়ের করছেন। পুলিশ তদন্ত নেমে অভিযোগের সত্যতা পেলেই অভিযুক্ত নেতাকে গ্রেফতার করছে। দুর্নীতি, তোলাবাজি ও কাটমানি নেওয়া-সহ বিভিন্ন অভিযোগে প্রভাবশালী বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কোথাও কোথাও অতি উৎসাহী পুলিশ ধৃত নেতাদের কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় ঘুরিয়েছে।

শনিবার উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় পাট ও তন্তু গবেষণা কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এদিন উপস্থিত ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার সময় তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে রাজ্যে একের পর এক তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেন, "তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারের সিরিজ চলছে। জেলে আর জায়গা হবে না। ধৃত তৃণমূল নেতাদের রাখার জন্য আমরা নতুন জেল বানাব।" মন্ত্রী আরও বলেন, "রাজ্যে যেভাবে এতদিন লুঠ হয়েছে মানুষ ভয়ে কিছু বলতে পারতেন না। এখন অভিযোগ হবে। তারপর সবাই একে একে গ্রেফতার হবে।"

সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতার পুকুর থেকে এদিন এসটিএফ বিপুল অস্ত্র উদ্ধার করেছে। ওই ঘটনায় খড়গপুরের বিধায়ক এদিন তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, "শুধু সন্দেশখালি নয়। গোটা রাজ্যেই তৃণমূল অস্ত্রের কারখানা বানিয়ে রেখেছিল। অস্ত্র আরও পাওয়া যাবে। সব অস্ত্র উদ্ধার করা হবে। অনেকেই জেলে যাবেন।"

দিলীপের আরও সংযোজন, "মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ট্রেন ও রেল স্টেশনে হামলা চালানো হয়েছিল। আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ বলে দিয়েছেন, ওই ঘটনায় তখন যদি অভিযোগ দায়ের না হয়ে থাকে, নতুন করে থানায় অভিযোগ দায়ের হবে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার করা হবে। দেশদ্রোহীদের কোনও ভাবে ক্ষমা করা হবে না।"

কেন্দ্রীয় পাট ও তন্তু গবেষণা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে এদিন রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দিলীপ সদর্থক বক্তব্য রাখেন। পাট শিল্পের বিকাশের জন্য তিনি একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছেন।

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