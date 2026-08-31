মুছে দেওয়া দেওয়ালে ফের ফুটল গ্রাফিতি, যাদবপুরে গেটে রবি ঠাকুরের ছবি
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে স্লোগান লেখাকে সম্পত্তি নষ্ট বলে উল্লেখ উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের ৷ পালটা সমালোচনা এসএফআই-এর
Published : August 31, 2026 at 7:28 PM IST
কলকাতা, 31 অগস্ট: মুছে দেওয়া দেওয়ালে আবারও লেখা হল স্লোগান ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক দেওয়ালে সোমবার এমনই ছবি ধরা পড়ল ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই-এর সংগঠনের তরফে এদিন 'টেক ব্যাক ইওর ওয়ালস' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয় ৷ রবিবার ক্যাম্পাসের ভিতরে যে সমস্ত স্লোগানগুলি সাদা রং দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ, সেই সাদা রঙের উপর আবারও স্লোগান লিখলেন সংগঠনের সদস্যরা ৷ তাদের কথায়, নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে এই দেওয়াল লিখন একটা অন্যতম মাধ্যম ৷
দেওয়াল লিখন সম্পর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, "রাজনৈতিক মতাদর্শ সবার আলাদা হতে পারে ৷ কিন্তু, সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘর্ষ ৷ এটা মনে রাখতে হবে যে, তা যেন অন্যের মানসিকতাকে আঘাত না-করে ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সেটা মাথায় রাখতে হবে ৷ এমন দেওয়াল লিখন উচিত নয়, যেটা অন্যের ভাবাবেগকে আঘাত করবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এই দেওয়াল কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির মধ্যে পড়ে ৷ ফলে 'রিক্লেইম দ্য নাইটে'র মতো 'রিক্লেইম দ্য ওয়াল'-এর বিষয়কে এক করে দেখলে হবে না ৷ রাজনৈতিক দেওয়াল লিখনকে আমি সমর্থন করি না ৷ যদিও এটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাইরে থেকে অনেকেই এখানে আসেন ৷ তাঁরা কিন্তু এই বিষয়টা ঠিক পছন্দ করেন না ৷"
এদিন এসএফআই-এর দেওয়াল লিখনে কোথাও দেখা গেল 'ফ্রি প্যালেস্টাইন', আবার কোথাও আঁকা হল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি ৷ ধুতির উপর স্লোগান লিখে, তা টাঙানো হয় ক্যাম্পাস চত্বরে ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএফআই ইউনিটের এষণা সেন বলেন, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকে অগ্নিসংযোগ করা, বহিরাগতদের ভিতরে ঢুকে অশান্তি করা, এগুলোতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে না, কোনও সমস্যা হচ্ছে না ৷ তাদের শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না ৷ এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালকে কেউ প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলে, তারা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পত্তি নষ্ট করছে ! পড়ুয়াদের স্বার্থে আমরা আমাদের দাবি-দাওয়া তুলে ধরছি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে ৷ সেগুলো যদি রাজনৈতিক স্লোগান হয়, তাহলে আমরা রাজনৈতিক ৷"
এসএফআই ইউনিটের আরও এক সদস্য অঞ্জিল দাসের কথায়, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শুধুমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কান্ডারি ৷ তাই সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য লেখা দেওয়াল লিখনগুলি যদি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথায় মুছে ফেলতে হয়, তাহলে উপাচার্য হিসেবে উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কোন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন ?"
যার পালটা এবিভিপি-র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সভাপতি নিখিল দাস বলেন, "ইতিমধ্যে আচার্য, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর, উচ্চশিক্ষা দফতর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রারকে ই-মেল করে প্রতিবাদ জানিয়েছি ৷ দেওয়াল লিখন মুছে দেওয়ার পরেও যেভাবে ফের লেখা হচ্ছে, সেটা নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছি ৷"