দামোদরে পাকা সেতু ! ভোট বৈতরণী পার হতে মিলেমিশে একাকার সব দলের ইস্তাহার
নদী পেরোলেই 15 মিনিটের পথ, ঘুরপথে গেলে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দু’ঘণ্টা ! দামোদরকে ঘিরে থাকা তিনজেলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 18, 2026 at 4:57 PM IST
আসানসোল, 18 এপ্রিল: ভোট এলেই প্রতিশ্রুতির বন্যা, এই ছবি নতুন নয় । কিন্তু এ বার যেন সেই চেনা প্রতিশ্রুতির সুরেই আরও জোর চড়েছে । দামোদরের উপর পাকা সেতু নির্মাণ, যা এতদিন ছিল রাজনৈতিক বক্তৃতার অলঙ্কার, এবার তা সব দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের প্রথম সারিতে । তবু প্রশ্ন একটাই, এত প্রতিশ্রুতির পরেও, আদৌ কি ভরসা পাচ্ছেন মানুষ ?
দামোদরের দুই পারে বিস্তৃত পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার প্রান্তিক অঞ্চল । এই তিন জেলার হাজার হাজার মানুষের নিত্য জীবনের সঙ্গী একটি নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো । শিক্ষা, চিকিৎসা, কাজ- সব কিছুর জন্যই বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মানুষকে ছুটতে হয় আসানসোল-বার্নপুরে । নদী পেরোলেই 15 মিনিটের পথ, আর ঘুরপথে গেলে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দু’ঘণ্টা !
প্রতিদিন এই সাঁকো পার হন সবজি বিক্রেতা, মাছ ব্যবসায়ী, দিনমজুর থেকে শুরু করে ইস্কো কারখানার ঠিকা শ্রমিকরা । বর্ষা এলেই বিপদ আরও বাড়ে- জল বাড়লেই ভেসে যায় সেই সাঁকো । তখন জীবন হাতে নিয়েই নৌকায় পারাপার । 1980 সালের ভয়াবহ নৌকাডুবির স্মৃতি এখনও তাড়া করে এই অঞ্চলকে ।
দীর্ঘদিন ধরেই পাকা সেতুর দাবি জানিয়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছে 'দামোদর-বিহারীনাথ সেতু বন্ধন কমিটি' । ভোটের আগে তাদের সাফ বার্তা, "সেতু না হলে ভোট নয় ।" আর এই চাপেই যেন নড়েচড়ে বসেছে রাজনৈতিক দলগুলি ।
আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আমাদের সরকার এলে প্রথম কাজই হবে সেতু নির্মাণ । কেন্দ্র থেকে চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু রাজ্যের সহযোগিতা পাইনি ।" পালটাা তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়র প্রশ্ন, "ইস্কোর টাকা গেল কোথায় ? এত বছর ধরে কেন সেতু হল না ?" অন্যদিকে আসানসোল উত্তরের বিধায়ক মলয় ঘটকও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেতু হলে শিল্প ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলবে ।
তবে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই ঠান্ডা । আসানসোলের ব্যবসায়ী আবির রায়ের কথায়, "প্রতি ভোটে একই কথা শুনি । সেতু হবে, কিন্তু হয় না । এবার অন্তত কাজটা হোক ।" কমিটির সম্পাদক চন্দন মিশ্রর সোজাসাপ্টা দাবি, "প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তব চাই । বছরের পর বছর মানুষ কষ্ট পাচ্ছে ।"
সবমিলিয়ে দামোদরের বুকে আজও দাঁড়িয়ে নেই কোনও পাকা সেতু, অথচ রাজনৈতিক ইস্তাহারে তার গুরুত্ব আকাশছোঁয়া । ভোটের লড়াইয়ে এই সেতুই এখন 'ভোট বৈতরণী' পার করার হাতিয়ার । কিন্তু ভোট মিটলে, প্রতিশ্রুতির সেতু ভেঙে পড়বে, না কি সত্যিই গড়ে উঠবে কংক্রিটের বাস্তব ? এখন সেই উত্তর খুঁজছে তিন জেলার মানুষ ।