বীরভূমে 'কোটিপতি' প্রার্থীদের ছড়াছড়ি, শীর্ষে তৃণমূল না বিজেপি ?

বীরভূমে 'কোটিপতি' প্রার্থীদের ছড়াছড়ি, শীর্ষে তৃণমূল না বিজেপি ?
প্রার্থীদের সম্পদের বহর যেমন চোখে পড়ার মতো, তেমনই একাধিক প্রার্থীর নামে রয়েছে গুরুতর ফৌজদারি মামলা, যা এখনও বিচারাধীন ।
Published : April 3, 2026 at 9:47 PM IST
বোলপুর, 3 এপ্রিল: ভোটের ময়দানে নামতেই সম্পদের অঙ্ক সামনে ! বীরভূম জেলায় এখনও পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল করা তৃণমূল ও বিজেপির অন্তত ন’জন প্রার্থী 'কোটিপতি' ! নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা থেকে এমনই তথ্য উঠে এসেছে । এর মধ্যে সাতজন তৃণমূলের, দু’জন বিজেপির । সম্পদের বহর যেমন চোখে পড়ার মতো, তেমনই একাধিক প্রার্থীর নামে রয়েছে গুরুতর ফৌজদারি মামলা, যা এখনও বিচারাধীন ।
তৃণমূলের 'কোটিপতি' তালিকায় রয়েছেন বোলপুরের প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা । তাঁর হলফনামা অনুযায়ী, বিপুল সম্পদের পাশাপাশি আর্থিক তছরুপ ও নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে । সেই সব মামলার তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি ও সিবিআই । হাঁসন কেন্দ্রের প্রার্থী ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখও রয়েছেন এই তালিকায় । তাঁর বিরুদ্ধে মোট ছ’টি মামলা বিচারাধীন বলে জানা গিয়েছে । এ ছাড়া সাঁইথিয়ার নীলাবতী সাহা, দুবরাজপুরের নরেশচন্দ্র বাউড়ি, সিউড়ির উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, রামপুরহাটের আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুরারইয়ের মুশাররফ হোসেন সবাই 'কোটিপতি' প্রার্থী হিসেবে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন নিজেদের সম্পদের হিসাব ।
সম্পদের নিরিখে পিছিয়ে নেই বিজেপিও । রামপুরহাট কেন্দ্রের প্রার্থী ধ্রুব সাহা রয়েছেন 'কোটিপতি'দের তালিকায় । তাঁর বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা বিচারাধীন । একই ভাবে সাঁইথিয়ার বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহাও কোটিপতি । কোটিপতি না হলেও সম্পদের অঙ্কে কাছাকাছি রয়েছেন সিউড়ির বিজেপি প্রার্থী তথা রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও ।
ভোটের আগে প্রার্থীদের সম্পদের বহর নতুন কিছু নয় । তবে সেই সঙ্গে একাধিক ফৌজদারি মামলার উপস্থিতি ফের প্রশ্ন তুলছে রাজনৈতিক মহলে । সম্পদ ও অভিযোগ, এই দুইয়ের মিশেলে বীরভূমের নির্বাচনী লড়াই যে এ বার আরও বেশি করে নজর কাড়বে, তা বলাইবাহুল্য ৷
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী বীরভূমের তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীদের সম্পদের বিবরণ -
বোলপুর বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা
স্থাবর সম্পত্তি: 28 লক্ষ 67 হাজার 250 টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 88 লক্ষ 87 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: 2 কোটি 69 লক্ষ 4 হাজার 555 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 44 লক্ষ 9 হাজার 198 টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 283 গ্রাম, বাজার মূল্য, 40 লক্ষ 93 হাজার 736 টাকা ।
মামলা: অর্থিক তছরুপ ও নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত 4টি মামলার তদন্ত করছে ইডি ও সিবিআই ।
সিউড়ি বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী উজ্বল চট্টোপাধ্যায়
স্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 55 লক্ষ 91 হাজার 750 টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 95 লক্ষ 82 হাজার 463 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 13 লক্ষ 22 হাজার টাকা ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 3 কোটি 28 লক্ষ 82 হাজার 964 টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ): বাজার মূল্য 12 লক্ষ 45 হাজার 600 টাকা ৷
মামলা: নেই ।
সাঁইথিয়া বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী লীলাবতী সাহা
স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 16 লক্ষ 38 হাজার 442 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: নেই ৷
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 35 লক্ষ 40 হাজার 697 টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 360 গ্রাম । বাজার মূল্য, 10 লক্ষ 60 হাজার টাকা ।
মামলা: নেই ।
দুবরাজপুর বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি
স্থাবর সম্পত্তি: 10 লক্ষ 85 হাজার টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 24 লক্ষ 91 হাজার 862 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: 82 লক্ষ 67 হাজার 500 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 5 লক্ষ 28 হাজার 523 টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 180 গ্রাম । বাজার মূল্য, 23 লক্ষ টাকা ।
মামলা: 12টি মামলা রয়েছে ।
রামপুরহাট বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থাবর সম্পত্তি: 53 লক্ষ 33 হাজার 750 টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 76 লক্ষ 85 হাজার 837 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: 6 লক্ষ 50 হাজার টাকা ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 10 লক্ষ 53 হাজার 820 টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 58 গ্রাম ৷ বাজার মূল্য, 8 লক্ষ 16 হাজার 480 টাকা ।
মামলা: নেই ।
হাঁসন বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ
স্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 53 লক্ষ 85 হাজার 670 টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 54 লক্ষ 11 হাজার 900 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: 52 লক্ষ 87 হাজার 48 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 27 লক্ষ 90 হাজার 228 টাকা ৷
সোনা (আত্মীয় সহ): 503 গ্রাম । বাজার মূল্য, 13 লক্ষ 7 হাজার 800 টাকা ।
মামলা: 6টি ।
মুরারই বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী মুশাররফ হোসেন
স্থাবর সম্পত্তি: 3 কোটি 87 লক্ষ টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 7 লক্ষ 72 হাজার 862 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 50 লক্ষ টাকা ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 13 লক্ষ 13 হাজার 678 টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 170 গ্রাম । বাজার মূল্য, 7 লক্ষ 90 হাজার 500 টাকা ৷
মামলা: নেই ।
লাভপুর বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিনহা ওরফে রানা
স্থাবর সম্পত্তি: নেই ৷
অস্থাবর সম্পত্তি: 81 লক্ষ 45 হাজার 131 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 40 গ্রাম, বাজার মূল্য, 5 লক্ষ 40 হাজার টাকা ।
মামলা: নেই ।
নানুর বিধানসভা, তৃণমূল প্রার্থী বিধানচন্দ্র মাঝি
স্থাবর সম্পত্তি: 38 লক্ষ টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 34 লক্ষ 25 হাজার 707 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: 23 লক্ষ 50 হাজার টাকা ৷
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 28 লক্ষ 19 হাজার 662 টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ), 241 গ্রাম, বাজার মূল্য, 27 লক্ষ 70 হাজার টাকা ।
মামলা: নেই ।
রামপুরহাট বিধানসভা, বিজেপি প্রার্থী ধ্রুব সাহা
স্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 14 লক্ষ 50 হাজার টাকা ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 59 লক্ষ 29 হাজার 983 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: 76 লক্ষ 96 হাজার টাকা ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 21 লক্ষ 51 হাজার 807 টাকা ৷
সোনা (আত্মীয় সহ), 100 গ্রাম । বাজার মূল্য, 12 লক্ষ টাকা ।
মামলা: 16টি ।
সাঁইথিয়া বিধানসভা, বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা
স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 1 কোটি 13 লক্ষ 91 হাজার 740 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 2 কোটি 38 লক্ষ 9 হাজার 227 টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 115 গ্রাম ৷ বাজার মূল্য 37 লক্ষ টাকা ।
মামলা: 1টি ।
সিউড়ি বিধানসভা, বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 79 লক্ষ 98 হাজার 730 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 265 গ্রাম । বাজার মূল্য 39 লক্ষ 71 হাজার 25 টাকা ।
মামলা: 1টি ৷
দুবরাজপুর বিধানসভা, বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহা
স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 22 লক্ষ 93 হাজার 804 টাকা ।
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
সোনা (আত্মীয় সহ): নেই ।
মামলা: 3টি ।
নলহাটি বিধানসভা, বিজেপি প্রার্থী অনিল সিং
স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
অস্থাবর সম্পত্তি: 41 লক্ষ 8 হাজার 327 টাকা ৷
আত্মীয়ের নামে স্থাবর সম্পত্তি: নেই ।
আত্মীয়ের নামে অস্থাবর সম্পত্তি: 18 লক্ষ টাকা ।
সোনা (আত্মীয় সহ): 120 গ্রাম ৷ বাজার মূল্য, 17 লক্ষ 50 হাজার টাকা ।
মামলা: 2টি ।
