'কানন' ব্রাত্য, টিকিটহীন প্রতীক ! জয়ের রণকৌশলে ছাঁটাইয়ের কোপে 74 বর্তমান বিধায়ক-মন্ত্রী

'কানন' ব্রাত্য, টিকিটহীন প্রতীক ! জয়ের রণকৌশলে ছাঁটাইয়ের কোপে 74 বর্তমান বিধায়ক-মন্ত্রী
পর্যবেক্ষকদের মতে, আবেগ নয়, এবার 'হিসেবি' পথে হাঁটল তৃণমূল । দীর্ঘদিন ধরে অভিষেক যে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক মূল্যায়নের কথা বলে আসছিলেন, তা-ই যেন বাস্তবে রূপ পেল ।
Published : March 17, 2026 at 9:40 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: শাসকদলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল । চমক, ছাঁটাই আর কৌশল—এই ত্রিভুজেই 2026 বিধানসভা নির্বাচনের লড়াই সাজাল তৃণমূল কংগ্রেস । একদিকে সদ্য দলে আসা প্রতীক উর রহমানের নামই নেই তালিকায়, অন্যদিকে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন 'কানন' শোভন চট্টোপাধ্যায়ও টিকিটবঞ্চিত ! যা থেকে পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, আবেগ নয়, এবার সম্পূর্ণ 'হিসেবি' পথে হাঁটছে ঘাসফুল শিবির ।
মঙ্গলবার বিকেলে 294 আসনের পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । তালিকা প্রকাশের পর স্পষ্ট হয়ে যায়, এবার বড়সড় রদবদলের পথে হেঁটেছে দল । পরিসংখ্যান বলছে, বর্তমান বিধায়কদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ—অর্থাৎ 74 জন এবার টিকিট পাননি ! দীর্ঘদিন ধরে অভিষেক যে পারফরম্যান্স-ভিত্তিক মূল্যায়নের কথা বলে আসছিলেন, তা-ই যেন বাস্তবে রূপ পেল এই তালিকায়।
সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে প্রতীক উর রহমানের অনুপস্থিতি । গত 21 ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন প্রাক্তন বাম ছাত্রনেতা প্রতীক । সেই সময় বিরোধীরা কটাক্ষ করেছিল—বিধানসভার টিকিটের লোভেই দলবদল । কিন্তু তালিকায় নাম না থাকায় সেই অভিযোগ উলটে 'মিথ্যা' বলেই দাবি করেছেন প্রতীক । তাঁর কথায়, "আমি টিকিটের জন্য আসিনি, রাজনীতিতে আনপ্রেডিক্টেবল হতে চেয়েছি ।" আপাতত সংগঠনের কাজেই মন দিতে চান তিনি ।
অন্যদিকে, আরও বড় চমক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের টিকিট না পাওয়া । কলকাতার প্রাক্তন মেয়র, একসময় মমতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই নেতা দলের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হলেও দিদির সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন হয়নি । প্রতি বছর কালীঘাটে গিয়ে দিদির কাছ থেকে ভাইফোঁটা নেওয়া কার্যত নিয়মে পরিণত হয়েছিল । সম্প্রতি তাঁকে এনকেডিএ-র(NKDA) চেয়ারম্যানও করা হয়েছে । তাই অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, বেহালায় আবার প্রার্থী হবেন তিনি । কিন্তু সেই জল্পনায় জল ঢেলে বেহালা পূর্বে প্রার্থী করা হয়েছে শুভাশিস চক্রবর্তীকে । আর রত্না চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বেহালা পশ্চিমে ।
তাহলে শোভনের ভবিষ্যৎ কী? দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত, বিধানসভা নয়—আগামী কলকাতা পুরসভা নির্বাচনেই বড় ভূমিকা পেতে পারেন তিনি । কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ দলের এক শীর্ষ নেতার কথায়, "শোভনদার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা পুরভোটে কাজে লাগাতে চায় দল ।" অর্থাৎ, আপাতত 'ব্রাত্য' হলেও ভবিষ্যতে বড় দায়িত্বের ইঙ্গিত স্পষ্ট ।
এই তালিকার সবচেয়ে বড় বার্তা— প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা বা অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ । তৃণমূল নেতৃত্বের মতে, বহু কেন্দ্রে দলের ভোটব্যাঙ্ক অটুট থাকলেও স্থানীয় বিধায়ক বা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমেছে । সেই ঝুঁকি এড়াতেই পুরনো মুখ বাদ দিয়ে নতুনদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে । বাদ পড়াদের তালিকায় রয়েছেন মনোজ তিওয়ারি, বিবেক গুপ্ত, কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, সাবিত্রী মিত্র, রত্না দে নাগ এবং পরেশ পালের মতো পরিচিত নাম ।
শুধু ছাঁটাই নয়, আসন বদলেও বড়সড় চমক । 15 জন বর্তমান বিধায়ককে তাঁদের পুরনো কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নতুন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে । যেমন, ডেবরা থেকে হুমায়ুন কবীরকে ডোমকলে, ক্যানিং থেকে সওকত মোল্লাকে ভাঙড়ে । আবার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে খড়দহ থেকে এনে বালিগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে । এই রদবদলের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা—দলের কৌশলই শেষ কথা, ব্যক্তিগত পছন্দ নয় ।
এমনকি হেভিওয়েট নেতাদের আবদারও মানেনি কালীঘাট । জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নিরাপদ আসন চাইলেও তাঁকে হাবড়াতেই লড়তে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে, নতুন মুখের উপর ভরসাও নজর কাড়ছে । চুঁচুড়ায় দেবাংশু ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া পূর্বে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় , বেলেঘাটায় কুণাল ঘোষ—এই সব নামেই বোঝা যাচ্ছে, তরুণ ও পরিচিত মুখদের সামনে আনার চেষ্টা করছে দল । একই সঙ্গে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষাতেও জোর দেওয়া হয়েছে—SC থেকে 78, ST থেকে 17 এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে 47 জন প্রার্থী হয়েছেন ।
পর্য়বেক্ষকদের মতে, শাসকদলের এই প্রার্থী তালিকা থেকে স্পষ্ট, এবারের ভোটে আবেগ নয়, পরিকল্পনাই তৃণমূলের অস্ত্র । প্রতীক বা শোভনের মতো চর্চিত নাম বাদ পড়লেও দলের লক্ষ্য একটাই—জয় নিশ্চিত করা । আর সেই লক্ষ্যেই এবার কঠোর, হিসেবি এবং কৌশলী পথে হেঁটেছে ঘাসফুল শিবির ।
