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ঋতব্রতই বিরোধী দলনেতা! বিধানসভার অধ্য়ক্ষকে চিঠি 59 ‘বিদ্রোহী’ তৃণমূল বিধায়কের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নেত্রী হিসেবে উল্লেখ করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিধায়করা৷

RITABRATA BANERJEE AS LOP
বিধানসভার অধ্যক্ষের ঘরে বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়করা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 3, 2026 at 2:29 PM IST

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কলকাতা, 3 জুন: গত কয়েকদিন ধরে যে জল্পনা চলছিল, বুধবার বেলায় সেই জল্পনার অবসান হল৷ তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায়কেই বেছে নিলেন বিদ্রোহী বিধায়করা৷ অঙ্কের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হতে গেলে 30 জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন৷ ঋতব্রতর পক্ষে রয়েছেন 58 জনের বেশি তৃণমূল বিধায়ক৷ তাই তাঁরা ঋতব্রতকেই বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর কাছে চিঠি জমা দিয়েছেন৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে ওই চিঠিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই দলের নেত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে৷

প্রসঙ্গত, ভোটে হেরে যাওয়ার পর তৃণমূলের তরফে বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল৷ তার পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের তরফে একটি চিঠি দেওয়া হয় বিধানসভায়৷ সেখানে বিষয়টি জানানো হয় এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন করা হয়৷

কিন্তু সেই চিঠিতে সই জালের অভিযোগ ওঠে৷ তদন্ত শুরু করে সিআইডি৷ একাধিক বিধায়কের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা৷ নোটিশ দেওয়া হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও৷ এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্নে এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, সই জালের বিষয়টি সামনে এনেছেন তৃণমূলের দুই বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা৷ তার পরই তৃণমূলের তরফে ওই দুই বিধায়ককে বহিষ্কার করা হয়৷

এর পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়৷ শোনা যায় যে তৃণমূলের অন্দরেই বিদ্রোহ চলছে৷ ঋতব্রতর পক্ষে রয়েছেন অন্তত 50 জন বিধায়ক৷ তৃণমূল এবারের ভোটে 80টি আসনে জিতেছে৷ দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়াতে গেলে ঋতব্রতদের অন্তত 53 জন বিধায়কের প্রয়োজন ছিল৷ বুধবার সকালে দেখা গেল তাঁদের সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি৷ এদিন বিধানসভায় যে বৈঠকে ঋতব্রতকে পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়, সেখানে 59 জন বিধায়কের সই রয়েছে৷ অধ্যক্ষের কাছে যে চিঠি তাঁরা জমা দিয়েছেন, সেখানে জানানো হয়েছে যে আরও ছয়জন পরে স্বাক্ষর করবেন৷

তাছাড়া বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়কেরা অধ্যক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলেন, তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁদের নেতা হিসাবে নির্বাচিত করছেন। জাভেদ খান, সন্দীপন সাহা, শিউলি সাহাকে ডেপুটি লিডার হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। আর আখরুজ্জামানকে বেছে নেওয়া হয়েছে বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই তাঁদের নেত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে৷

এখন এই চিঠিকে অধ্যক্ষ যদি গ্রহণ করেন এবং সকলকে স্বীকৃতি দেন৷ সেক্ষেত্রে ঋতব্রতই হবেন বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় দলের নেতা এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা৷ তাঁরাই আসল তৃণমূল হিসেবেই বিবেচিত হবেন৷ কিন্তু কালীঘাট সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই প্রস্তাব মানতে রাজি নন৷ ফলে রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সংকট তৈরি হল৷

এই ধরনের সংকট কয়েকবছর আগে দেখা গিয়েছিল মহারাষ্ট্রে৷ শিবসেনার বিদ্রোহীদের নিয়ে একনাথ শিন্ডে ও এনসিপি-র বিদ্রোহীদের নিয়ে অজিত পাওয়ার (এখন প্রয়াত) দল ভেঙেছিলেন৷ তাঁরাই নিজেদের আসল দলের অংশ বলে দাবি করেছিলেন৷ অজিত পাওয়াররাও এনসিপি প্রধানকে শরদ পাওয়ারকে নিজেদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন৷

তার পর নির্বাচন কমিশন একনাথ শিন্ডে ও অজিত পাওয়ারের অংশকে যথাক্রমে শিবসেনা ও এনসিপি-র আসল বলে জানিয়েছিল৷ এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষে রায় দেয়৷ উদ্ধব ঠাকরে ও শরদ পাওয়ারকে নতুন দল তৈরি করেই রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাঁচাতে হয়েছে৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের সংকটও সেই দিকেই যেতে পারে৷ ঋতব্রতদের কাছেই থাকতে পারে তৃণমূল ও দলের প্রতীক৷ যাঁকে সামনে রেখে তৃণমূলের জন্ম-উত্থান, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের ‘দখল’ রাখতে লড়তে হতে পারে আইনি লড়াই৷

ফলে আগামিদিনে এই লড়াই কোনদিকে যায়, সেটাই এখন দেখার!

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REBEL TRINAMOOL MLA
RITABRATA BANERJEE
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
RITABRATA BANERJEE AS LOP

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