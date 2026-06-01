ETV Bharat / politics

50 বিক্ষুব্ধ বিধায়ক মিলে 'আসল তৃণমূল' গঠনের চেষ্টা ! মহারাষ্ট্রের ছায়া কি এবার বাংলায়

টালমাটাল পরিস্থিতিতে বাংলার রাজনীতিতে এখন মহারাষ্ট্রের শিবসেনা বা এনসিপি-র মতো দল ভাঙনের ছায়া ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে । সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷

ETV BHARAT
50 বিক্ষুব্ধ বিধায়ক মিলে 'আসল তৃণমূল' গঠনের চেষ্টা ! (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 1, 2026 at 8:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 1 জুন: সদ্য সমাপ্ত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে কার্যত ভূমিকম্প । বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জাল সইয়ের মারাত্মক অভিযোগ এবং শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে দলের অন্দরে নজিরবিহীন বিদ্রোহ রাজ্য রাজনীতিতে এক ডামাডোলের সৃষ্টি করেছে । দল থেকে বহিষ্কৃত নেতাদের নেতৃত্বে অন্তত 50 জন বিক্ষুব্ধ বিধায়ক 'আসল তৃণমূল' গঠনের পথে পা বাড়িয়েছেন বলে খবর । এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে বাংলার রাজনীতিতে এখন মহারাষ্ট্রের শিবসেনা বা এনসিপি-র মতো দল ভাঙনের ছায়া ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ।

সমস্যার সূত্রপাত বিধানসভায় তৃণমূলের প্রধান বিরোধী দলনেতা নির্বাচন পর্ব থেকে । দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠির ভিত্তিতে জানানো হয়েছিল যে, বিজয়ী বিধায়করা সর্বসম্মতিক্রমে বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন । এই মর্মে বিধায়কদের নাম ও সই করা একটি প্রস্তাব বা রেজোলিউশন জমা দেওয়া হয় ।

কিন্তু এরপরই ওই প্রস্তাবে থাকা একাধিক বিধায়কের সই জাল বলে গুরুতর অভিযোগ ওঠে । নজিরবিহীনভাবে, এই অভিযোগের তদন্তে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে । এমনকী ওই সইগুলি যাচাই করতে একাধিক বিধায়ক-সহ স্বয়ং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতেও সিআইডি আধিকারিকরা পৌঁছে যান বলে খবর ।

এই জাল-সই বিতর্ক প্রকাশ্যে আসতেই দলের অন্দরের দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভ একেবারে প্রকাশ্যে চলে আসে । রবিবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সেই ক্ষোভের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় । দলীয় সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে তৃণমূলের আশিজন নবনির্বাচিত বিধায়কের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাত্র 20 জন । বাকি 60 জন বিধায়কের এই গণ-অনুপস্থিতিকে শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এক বড়সড় নীরব বিদ্রোহ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । স্পষ্টতই, বিধায়কদের একটা বড় অংশ বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ের এই প্রক্রিয়াকে কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছেন না ।

এই অরাজক পরিস্থিতির মধ্যেই ময়দানে নেমেছেন দলবিরোধী কাজের অভিযোগে সদ্য বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্দীপন সাহা । জানা গিয়েছে, গত 48 ঘণ্টা ধরে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে দলের বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ চালান তাঁরা । সূত্রের খবর, শেষ পর্যন্ত 50 জনেরও বেশি বিধায়কের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছেন এই বিদ্রোহী নেতারা । এই বিধায়কদের স্বাক্ষর সম্বলিত চিঠি নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনুষ্ঠানিক দলনেতা হিসেবে তুলে ধরে বিধানসভার স্পিকারের কাছে সেই চিঠি জমা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে এই নতুন গোষ্ঠী । সংবাদমাধ্যমের কাছে সন্দীপন সাহা নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে বলেন, "দলের অন্দরে আমরা শুধুমাত্র 'হুইসেল ব্লোয়ার' হিসেবে কাজ করেছি ।"

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিগত কয়েক বছর ধরেই ঘাসফুল শিবিরে 'কালীঘাট বনাম ক্যামাক স্ট্রিট' এবং 'নবীন বনাম প্রবীণ' দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে । বর্তমান পরিস্থিতিতে সদ্য পরাজিত হওয়া বহু নেতাও প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অভিষেকের বিরুদ্ধে । বিক্ষুব্ধদের একাংশের কথায়, যেদিন অভিষেক 'দাদা' থেকে 'বস' হলেন, সেদিনই দলের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়ে গিয়েছিল । এর পাশাপাশি, সিআইডি তলবে অভিষেকের হাজিরা না-দেওয়া, তাঁর জনরোষের মুখে পড়া এবং রানি রাসমণি রোডে মমতার ধর্নার অনুমতি না-মেলার মতো ঘটনাগুলি দলকে আরও ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে ।

অতীতে তৃণমূল সুপ্রিমো বারবার অভিযোগ করেছিলেন, মহারাষ্ট্রে বিজেপি যেভাবে দল ভাঙিয়েছে, বাংলাতেও সেই চেষ্টা হতে পারে । কিন্তু এখন বহিরাগত শক্তির চেয়ে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলই তৃণমূলের কাছে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে । সরাসরি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার দরজা আপাতত বন্ধ থাকায়, শিবসেনার একনাথ শিন্ডে কিংবা এনসিপির অজিত পাওয়ারের মতোই বিক্ষুব্ধ নেতারা দলের নাম ও প্রতীক নিজেদের বলে দাবি করে 'আসল তৃণমূল' তত্ত্বে শান দিচ্ছেন । সব মিলিয়ে, রাজ্য রাজনীতিতে এখন একটাই প্রশ্ন - মহারাষ্ট্রের ছায়া কি পুরোপুরি গ্রাস করতে চলেছে বাংলার রাজনীতিকে ? আর যদি তা-ই হয়, তবে কালীঘাট বা ক্যামাক স্ট্রিটের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাংলার রাজনীতিতে কে হবেন সেই একনাথ শিন্ডে ?

TAGGED:

DISSIDENT TMC MLAS
SIGNATURE FORGERY
আসল তৃণমূল
জাল সই বিতর্ক
REAL TRINAMOOL CONGRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.