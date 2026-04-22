অনুব্রত নন, এবার কমিশনের নজরে বীরভূমের 43 নেতা
2016 বিধানসভা নির্বাচন, বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে নজরবন্দি করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ এরপর থেকে প্রতি নির্বাচনেই কমিশনের নজর ছিল অনুব্রতর দিকে ৷
Published : April 22, 2026 at 8:22 PM IST
বীরভূম, 22 এপ্রিল: এবার অনুব্রত মণ্ডল নন, নির্বাচন কমিশনের নজরে বীরভূমের 43 তৃণমূল নেতা ৷ অতীতে বিধানসভা হোক, কিংবা লোকসভা ভোট, অনুব্রতকে নজরবন্দি করত নির্বাচন কমিশন ৷ এবার তা হল না ৷
অনুব্রত না থাকলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বেশ কয়েকজনের নাম তালিকায় আছে ৷ তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির দুই সদস্য-সহ সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর গতিবিধি থাকছে কমিশনের নজরে ৷ ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনকে সজাগ করে এই মর্মে কড়া নির্দেশিকা জারি করেছে নির্বাচন কমিশন।
সেটা 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনের কথা ৷ বীরভূমের দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে প্রথমবার নজরবন্দি করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ এর পর থেকে এমন কোনও নির্বাচন বীরভূম দেখেনি যেখানে কমিশনের 'নজর' অনুব্রতর দিকে পড়েনি ৷ 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে কমিশনের নজর এড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। ভোটের আগের দিন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন দলীয় কার্যালয়গুলিতে ৷
তবে এবার নির্বাচন কমিশনের নজর নেই অনুব্রতর দিকে। বীরভূমের 43 জন তৃণমূল নেতার গতিবিধি রয়েছে কমিশনের নজরে ৷ তাঁদের মধ্যে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য রবি মুর্মু, প্রাক্তন বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীর নাম আছে। এছাড়াও, নজরে সিউড়ি বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী উজ্বল চট্টোপাধ্যায়-সহ সাঁইথিয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নীলাবতী সাহার স্বামী দেবাশিস সাহা, দলের জেলা কমিটির সদস্য আব্দুল মান্নান, নুরুল ইসলাম, নানুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য হুমায়ুন ওরফে ফিলিপ শেখ, বোলপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সঙ্গীতা দাসের স্বামী বাবু দাস।
পুলিশকে নামের তালিকা দিয়েছে কমিশন ৷ তাদের কড়া নির্দেশ, এই 43 জন কোনওরকম গোলমাল করলে বা এঁদের মদতে কোনও অশান্তি হলে দ্রুত তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে হবে ৷ প্রয়োজনে গ্রেফতারও করতে হবে ৷ এতদিন কমিশনের দিক থেকে আসা সমস্ত ঝড়ঝাপটা সামলানো অনুব্রত এবার নির্বাচন সদনে নজরেই নেই ৷ এবার নির্বাচন কমিশনের নজরে দুবরাজপুর বিধানসভা বাদে বাকি 10টি বিধানসভার প্রার্থী-নেতারা ৷
সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে বীরভূম জেলায় 176 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র 3 হাজার 256টি ৷ অতিরিক্ত 180টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকছে ৷ তারমধ্যে 1 হাজার 400 বুথকে স্পর্শকাতর হিসাবে চিহৃত করা হয়েছে । 13 হাজার ভোটকর্মী ভোট গ্রহণের দায়িত্বে থাকছেন ৷ পাশাপাশি, 1 হাজার 900 ভোট কর্মীকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে।