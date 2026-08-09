চটকল শ্রমিকদের শোষণ ! 10 অগস্ট থেকে লাগাতার আন্দোলন 21 বাম সংগঠনের
15 অগস্ট জেলাগুলিতে জেল ভরো আন্দোলনের ডাক ৷ অংশ নেবেন চটকল শ্রমিকরা ৷ শেষ লগ্নে 72 ঘণ্টার ধরনা ৷
Published : August 9, 2026 at 6:29 PM IST
কলকাতা, 9 অগস্ট: আধুনিকীকরণের নামে শ্রমিক শোষণ, ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণে টালবাহানা, অনিয়ন্ত্রিত ছাঁটাই এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে রাজ্যজুড়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করল চটকল শ্রমিক সংগঠনগুলি ৷ সিআইটিইউ-সহ 21টি বামপন্থী সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে আগামী 10 অগস্ট থেকে 25 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একাধিক বিক্ষোভ, অবস্থান এবং জেল ভরো কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন চটকল শ্রমিকরা ৷
সংগঠনগুলির ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, 15 অগস্ট জেলায় জেলায় জেল ভরো আন্দোলন হবে ৷ 16 থেকে 20 অগস্ট বিভিন্ন চটকলে যৌথ কনভেনশন এবং 20 শতাংশ বোনাসের দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেবে বাম শ্রমিক সংগঠনগুলি ৷ এরপর 1 থেকে 10 সেপ্টেম্বর প্রতিটি চটকলের গেটে অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে ৷ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে 23, 24 ও 25 সেপ্টেম্বর ধর্মতলার লেনিন মূর্তির সামনে 72 ঘণ্টার লাগাতার ধরনা ডাক দেওয়া হয়েছে ৷ শেষদিনে শ্রমিক সমাবেশের পাশাপাশি রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে আন্দোলনকারীদের ৷
সিআইটিইউ-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি অনাদি সাহু অভিযোগ করেন, গত 15 বছরে রাজ্যে পাট উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে কমেছে ৷ এর পাশাপাশি একের পর এক চটকল বন্ধ হয়েছে এবং সচল মিলগুলিও মূলত অস্থায়ী ও ঠিকা শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বলে তাঁর অভিযোগ ৷
পাটের অভাবে বহু মিলে সপ্তাহে ছয় দিনও কাজ হচ্ছে না-বলে অভিযোগ করেছেন অনাদি সাহু ৷ এর ফলে শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন বলে দাবি ৷ একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পাটের বস্তার অর্ডার কমে যাওয়ায় ডেল্টা, নিউ সেন্ট্রাল, কানোরিয়া-সহ একাধিক চটকল দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয় ৷
শুধু তাই নয়, আধুনিকীকরণের নামে শ্রমিকদের উপর চাপ তৈরির অভিযোগ করা হয়েছে ৷ সিটু নেতার অভিযোগ, "আধুনিকীকরণের নামে শ্রমিকদের উপর অতিরিক্ত কাজের চাপ তৈরি করা হচ্ছে ৷ এস-4 মেশিন বসিয়ে একজন শ্রমিককে একসঙ্গে ছয় থেকে আটটি মেশিন চালাতে বাধ্য করা হচ্ছে ৷ প্রতিবাদ করলে ছাঁটাই, মিথ্যে মামলা এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তি লঙ্ঘন করে পঞ্চাশোর্ধ্ব শ্রমিকদের বদলি করা হচ্ছে ৷"
স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মিল পরিচালনা করে মালিকপক্ষ ও এজেন্সিগুলি অতিরিক্ত মুনাফা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ৷ পাশাপাশি পাটের অভাবে কাজ বন্ধ থাকায় ঠিকা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটানোর ক্ষেত্রে রাজ্য শ্রম দফতরের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় ৷
তাই, গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে গত বৃহস্পতিবার সিটু রাজ্য দফতর 'শ্রমিক ভবনে' কনভেনশনের আয়োজন হয় বলে সূত্রের খবর ৷ সেখানে, মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবিও তোলা হয় ৷ এক শ্রমিক নেতা বলেন, "কনভেনশনে মহিলা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) নির্দেশিকা মেনে প্রতিটি চটকলে বিশ্রামকক্ষ, ক্যান্টিন ও শিশুসেবা কেন্দ্র বা ক্রেশ তৈরির দাবি জানানো হয়েছে ৷"
এছাড়াও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য শ্রম দফতরে মহিলা আধিকারিক নিয়োগ, যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা, সামাজিক সুরক্ষা এবং ন্যায্য বোনাস নিশ্চিত করার দাবিও সামনে আনা হয়েছে ৷ শ্রমিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, চটকল শিল্পের সঙ্কট, শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের নিরাপত্তা এবং ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতেই এই ধারাবাহিক আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে ৷ আর তার প্রেক্ষিতে আগামী দিনে রাজ্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর থাকবে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির ৷