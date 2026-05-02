200 পার নিশ্চিত, এক্সিট পোল শেয়ার বাজারের খেলা ! গণনার আগে দাবি মমতা-অভিষেকের

200 পার নিশ্চিত, এক্সিট পোল শেয়ার বাজারের খেলা ! গণনার আগে দাবি মমতা-অভিষেকের
যাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ, ফল প্রকাশের পর সেই পর্যবেক্ষক ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন অভিষেক ।
Published : May 2, 2026 at 7:44 PM IST
কলকাতা, 2 মে: আর মাত্র একদিন । তারপরেই সামনে আসবে বঙ্গ রাজনীতির মহা-ফয়সালা! সেই ফল ঘোষণার আগে দলের কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতে কালীঘাটে ভার্চুয়াল বৈঠকে কার্যত আত্মবিশ্বাসের সুরেই বাজাল তৃণমূল শিবির । বৈঠকের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।
বৈঠক থেকে দলের কর্মী, নেতা এবং বিশেষ করে কাউন্টিং এজেন্টদের বার্তা দেওয়া হয়, 200-র গণ্ডি পেরিয়ে রাজ্যে চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় ফিরছে তৃণমূল । বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "একুশের জয়কেও এবার পিছনে ফেলবে তৃণমূল। কে কী বলছে তাতে কান দেওয়ার দরকার নেই !" একই সুরে অভিষেকও বলেন, "আমরা 200-র বেশি আসনে জিতছি । 2021 এর চেয়েও ভালো ফল হবে ।"
ভোট শেষ হতেই বিভিন্ন সংস্থা সামনে এনেছিল বুথ ফেরত সমীক্ষা ৷ তাতে অনেক সংস্থায় দাবি করেছিল, এবারে রাজ্যের পরিবর্তন হবে ৷ এদিন ওই বুথফেরত সমীক্ষাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে মমতা-অভিষেকের দাবি, এই সব 'এক্সিট পোল' আসলে শেয়ার বাজারকে প্রভাবিত করার ছক । কটাক্ষের সুরে অভিষেক বলেন, "2021, 2024 বারবার এই খেলা হয়েছে, এবারও হচ্ছে । এমনকি বিজেপিও এই সমীক্ষা বিশ্বাস করে না !" মমতা বলেন, "ওরা খুব ভালো করেই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং জানে যে বাংলায় ওরা কোনোভাবেই সরকার গঠন করতে পারছে না ।"
শুধু সমীক্ষা নয়, এ দিন নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকাকেও কাঠগড়ায় তোলেন অভিষেক । অভিযোগ, ভোটের সময় গ্রামেগঞ্জে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভয় দেখানো হয়েছে । তাঁর কথায়, "মহিলা থেকে শিশু, কেউ রেহাই পায়নি ।" আরও একধাপ এগিয়ে তিনি দাবি করেন, এবারের নির্বাচন কার্যত 'তৃণমূল বনাম কেন্দ্রীয় বাহিনী'র লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।
পুনর্নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে দক্ষিণ 24 পরগনার উদাহরণও তুলে ধরেন তিনি । বলেন, "সব এজেন্সি ব্যবহার করেও শেষরক্ষা হবে না, ওরা আবার হারবে ।" একই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের একাংশকেও বিজেপির পক্ষে কাজ করার অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ।
তবে শুধু অভিযোগেই থেমে থাকেননি অভিষেক । ভোটগণনার দিন কীভাবে লড়াই চালাতে হবে, সে ব্যাপারেও কর্মীদের স্পষ্ট রণকৌশল জানিয়েছেন তিনি । নির্দেশ, কোনও কেন্দ্রে অল্প ব্যবধানে পিছিয়ে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে পুনর্গণনার দাবি তুলতে হবে । কর্মীদের উদ্দেশ্যে অভিষেকের সতর্কবার্তা, "বিজেপি সব রকম চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরা এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ব না ।"
এ দিন সুপ্রিম কোর্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি লড়াইয়ে জয় পেয়েছে তৃণমূল বলেও দাবি করেন অভিষেক । তাঁর বক্তব্য, আগে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের গণনাকেন্দ্রে থাকার নির্দেশ ছিল । আদালতের রায়ে এখন রাজ্য ও কেন্দ্র, উভয় পক্ষের কর্মীরাই সেখানে থাকতে পারবেন । এতে গণনার স্বচ্ছতা বাড়বে বলেই মত তাঁর ।
গণনাপ্রক্রিয়ার উপর কড়া নজরদারির জন্য জেলাভিত্তিক 'কাউন্টিং অবজার্ভার' নিয়োগের কথাও ঘোষণা করা হয় বৈঠকে । পাশাপাশি, যাঁরা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ, সেই পর্যবেক্ষক ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ফলের পর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন মমতা-অভিষেক ৷ তৃণমূল নেত্রী বলেন, যে সমস্ত পুলিশ অবজার্ভার বা জেনারেল অবজার্ভার পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছেন এবং অসাংবিধানিক কার্যকলাপে লিপ্ত থেকেছেন, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না । তাঁরা যদি ভেবে থাকেন যে 4 তারিখের পর তাঁরা উত্তরপ্রদেশ বা নিজেদের রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে বেঁচে যাবেন, তবে তাঁরা মারাত্মক ভুল ভাবছেন। তৃণমূল কংগ্রেস আইনি পথে হেঁটে প্রত্যেককে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে বলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন।
কালীঘাট থানার ওসিকে সাসপেন্ডের ব্যাপারে মমতা বলেন, ‘‘ওই ওসির বিরুদ্ধে মহিলা ও শিশুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল, এরই জেরে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।’’
