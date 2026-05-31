অভিষেক-কাণ্ডে অবরোধের নামে পুলিশকে বাধা ! গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত-সহ 10 তৃণমূল নেতা

অভিষেক-কাণ্ডে অবরোধের নামে পুলিশকে বাধা ! গ্রেফতার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত-সহ 10 তৃণমূল নেতা
প্রশাসনের দাবি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, আর বিরোধীদের অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা - দুইয়ের টানাপোড়েনে ফের উত্তপ্ত জেলার রাজনৈতিক ময়দান ।
Published : May 31, 2026 at 3:26 PM IST
চুঁচুড়া, 31 মে: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধের জেরে এবার পুলিশের জালে চুঁচুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার-সহ তৃণমূলের একাধিক নেতা । রবিবার সকালে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ অসিত মজুমদার, চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমিত্র ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা, কাউন্সিলর রঞ্জন রাহা, নির্মল চক্রবর্তী, সমীর সরকার-সহ মোট 10 জন তৃণমূল নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে ।
পুলিশ সূত্রে দাবি, শনিবার চুঁচুড়ার পিপুলপাটি মোড়ে অবরোধ কর্মসূচির সময় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল । সেই অভিযোগেই গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের । চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা এবং প্রশাসনিক কাজে বাধা তৈরির ঘটনায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ।
শনিবার সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা করার অভিযোগ ওঠে ৷ ওই হামলার প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয় তৃণমূল । চুঁচুড়াতেও তার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করেন দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা । নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার । অভিযোগ, কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে । এরপর থেকেই একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মীকে আটক করতে শুরু করে পুলিশ ।
গ্রেফতারের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অসিত মজুমদার । তাঁর অভিযোগ, "মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর চাপে আমাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে । গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছিলাম । সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৃণমূল কর্মী-নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে ।"
তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই মিথ্যা অভিযোগে তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । বিরোধী কণ্ঠস্বর দমিয়ে রাখতেই প্রশাসনকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ । অন্যদিকে বিজেপি অবশ্য পুলিশের পদক্ষেপকে সমর্থন করেছে । বিজেপি নেতা সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "অসিত মজুমদার দীর্ঘদিন ধরেই চুঁচুড়ার পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছেন । সাধারণ মানুষকে উসকানি দেওয়া, প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা এবং অরাজকতা সৃষ্টি করাই তাঁর লক্ষ্য ।"
তিনি আরও বলেন, "বিধায়ক থাকাকালীন বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে একাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছিল । এখন তিনি নিজের কাজের ফল ভোগ করছেন ।"
ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতির আবহে চুঁচুড়ার এই গ্রেফতারি নতুন রাজনৈতিক তরজার জন্ম দিল । প্রশাসনের দাবি আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, আর বিরোধীদের অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা- দুইয়ের টানাপোড়েনে ফের উত্তপ্ত জেলার রাজনৈতিক ময়দান ।