ইস্তাহারে দুয়ারে স্বাস্থ্য থেকে প্রবীণদের যত্ন ! 10 প্রতিজ্ঞায় ভোটের লড়াইয়ে তৃণমূল

ইস্তাহারে দুয়ারে স্বাস্থ্য থেকে প্রবীণদের যত্ন ! 10 প্রতিজ্ঞায় ভোটের লড়াইয়ে তৃণমূল
একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ উদ্যোগের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর । পরিবারের সদস্যরা বাইরে চলে যাওয়ায় অনেক প্রবীণ যে নিঃসঙ্গতায় ভোগেন, তা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ ।
Published : March 20, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অবশেষে প্রকাশ পেল তৃণমূল কংগ্রেসের বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচনী ইস্তাহার, 'প্রতিজ্ঞা' । সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে 10টি মূল অঙ্গীকারকে সামনে রেখেই ভোটের ময়দানে নামছে শাসকদল । ইস্তাহারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করে তোলা ।
সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে উঠে এসেছে 'দুয়ারে স্বাস্থ্য' প্রকল্প। 'দুয়ারে সরকার'-এর সাফল্যের ধারা বজায় রেখে এবার স্বাস্থ্য পরিষেবাকেই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চায় রাজ্য । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, প্রতি বছর ব্লক ও শহরভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে সরাসরি চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে মানুষের কাছে । তাঁর কথায়, "আগে যেমন দুয়ারে সরকার হয়েছে, তেমনই এবার দুয়ারে চিকিৎসা হবে—মানুষের ঘরের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেব ।"
প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আলাদা করে নজর কেড়েছে তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি । একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ উদ্যোগের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । পরিবারের সদস্যরা বাইরে চলে যাওয়ায় অনেক প্রবীণ যে নিঃসঙ্গতায় ভোগেন, তা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে । স্বাস্থ্য খাতে রাজ্যের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প এবং নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে ওঠায় পরিষেবার মান অনেকটাই বেড়েছে । ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারির হার 99.5 শতাংশে পৌঁছনোকে বড় সাফল্য হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে।
নারীকল্যাণেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে সাধারণ মহিলাদের জন্য 1500 টাকা এবং তপশিলি জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের জন্য 1700 টাকা করার ঘোষণা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে । সেই সুবিধা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেই আশ্বাস ।
আবাসন নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তৃণমূল নেতৃত্ব জানায়, ইতিমধ্যেই 1 কোটি 20 লক্ষেরও বেশি বাড়ি দেওয়া হয়েছে । বাকি কাঁচা বাড়িগুলিকেও পর্যায়ক্রমে পাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইস্তাহারে ।
21 থেকে 40 বছর বয়সী রাজ্যের প্রায় 1 কোটি যুবক-যুবতীর জন্য 1500 টাকা করে হাতখরচের ঘোষণা করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, "এটা আমরা বেকার ভাতা হিসেবে নয়, সে যখন পড়াশোনা করবে... তার একটা হাতখরচের জন্য । এটা আমরা দেব যতদিন সে চাকরিটা না পাচ্ছে ।"
কর্মসংস্থান ও শিল্পের বিষয়ে রাজ্যের সাফল্যের কথা তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বেঙ্গল ইজ দ্য ডেস্টিনেশন ফর ইন্ডাস্ট্রি । মনে রাখবেন আমরা পরিষ্কার বলছি—বাণিজ্যের কাণ্ডারী বাংলায় দিশারী ।" দেউচা পাঁচামি ও রঘুনাথপুরে 72 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আগামী প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলবে । ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রাজ্য দেশের শীর্ষে—এই দাবিও তুলে ধরা হয়েছে ।
শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে স্কুল আপগ্রেডেশন এবং ই-লার্নিং ব্যবস্থার প্রসারের কথাও বলা হয়েছে । পাশাপাশি প্রশাসনিক পরিষেবা আরও গতিশীল করতে আগামী দিনে 7 থেকে 10টি নতুন জেলা এবং একাধিক পুরসভা গঠনের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে শাসকদলের ইস্তাহারে ৷
একই সঙ্গে ইস্তাহার প্রকাশের মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বাংলায় অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে । তবে আত্মবিশ্বাসী সুরে তিনি বলেন, "যতই আক্রমণ হোক, জিতবে বাংলা—জিতবে মানুষ ।"
সব মিলিয়ে, জনমুখী প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়েই ভোটের লড়াইয়ে ঝাঁপাতে প্রস্তুত তৃণমূল কংগ্রেস । ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷