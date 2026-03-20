ইস্তাহারে দুয়ারে স্বাস্থ্য থেকে প্রবীণদের যত্ন ! 10 প্রতিজ্ঞায় ভোটের লড়াইয়ে তৃণমূল

একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ উদ্যোগের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর । পরিবারের সদস্যরা বাইরে চলে যাওয়ায় অনেক প্রবীণ যে নিঃসঙ্গতায় ভোগেন, তা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 20, 2026 at 7:07 PM IST

কলকাতা, 20 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অবশেষে প্রকাশ পেল তৃণমূল কংগ্রেসের বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচনী ইস্তাহার, 'প্রতিজ্ঞা' । সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও পরিকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে 10টি মূল অঙ্গীকারকে সামনে রেখেই ভোটের ময়দানে নামছে শাসকদল । ইস্তাহারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত পরিষেবাকে আরও সহজলভ্য করে তোলা ।

সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে উঠে এসেছে 'দুয়ারে স্বাস্থ্য' প্রকল্প। 'দুয়ারে সরকার'-এর সাফল্যের ধারা বজায় রেখে এবার স্বাস্থ্য পরিষেবাকেই মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চায় রাজ্য । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, প্রতি বছর ব্লক ও শহরভিত্তিক স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে সরাসরি চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে মানুষের কাছে । তাঁর কথায়, "আগে যেমন দুয়ারে সরকার হয়েছে, তেমনই এবার দুয়ারে চিকিৎসা হবে—মানুষের ঘরের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেব ।"

তৃণমূলের ইস্তাহার প্রকাশ (নিজস্ব চিত্র)

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য আলাদা করে নজর কেড়েছে তৃণমূলের প্রতিশ্রুতি । একাকী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ উদ্যোগের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । পরিবারের সদস্যরা বাইরে চলে যাওয়ায় অনেক প্রবীণ যে নিঃসঙ্গতায় ভোগেন, তা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে । স্বাস্থ্য খাতে রাজ্যের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প এবং নতুন মেডিক্যাল কলেজ গড়ে ওঠায় পরিষেবার মান অনেকটাই বেড়েছে । ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারির হার 99.5 শতাংশে পৌঁছনোকে বড় সাফল্য হিসেবেই তুলে ধরা হয়েছে।

নারীকল্যাণেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা বাড়িয়ে সাধারণ মহিলাদের জন্য 1500 টাকা এবং তপশিলি জাতি ও আদিবাসী মহিলাদের জন্য 1700 টাকা করার ঘোষণা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে । সেই সুবিধা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলেই আশ্বাস ।

আবাসন নিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তৃণমূল নেতৃত্ব জানায়, ইতিমধ্যেই 1 কোটি 20 লক্ষেরও বেশি বাড়ি দেওয়া হয়েছে । বাকি কাঁচা বাড়িগুলিকেও পর্যায়ক্রমে পাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইস্তাহারে ।

21 থেকে 40 বছর বয়সী রাজ্যের প্রায় 1 কোটি যুবক-যুবতীর জন্য 1500 টাকা করে হাতখরচের ঘোষণা করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, "এটা আমরা বেকার ভাতা হিসেবে নয়, সে যখন পড়াশোনা করবে... তার একটা হাতখরচের জন্য । এটা আমরা দেব যতদিন সে চাকরিটা না পাচ্ছে ।"

কর্মসংস্থান ও শিল্পের বিষয়ে রাজ্যের সাফল্যের কথা তুলে ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বেঙ্গল ইজ দ্য ডেস্টিনেশন ফর ইন্ডাস্ট্রি । মনে রাখবেন আমরা পরিষ্কার বলছি—বাণিজ্যের কাণ্ডারী বাংলায় দিশারী ।" দেউচা পাঁচামি ও রঘুনাথপুরে 72 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আগামী প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলবে । ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে রাজ্য দেশের শীর্ষে—এই দাবিও তুলে ধরা হয়েছে ।

শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে স্কুল আপগ্রেডেশন এবং ই-লার্নিং ব্যবস্থার প্রসারের কথাও বলা হয়েছে । পাশাপাশি প্রশাসনিক পরিষেবা আরও গতিশীল করতে আগামী দিনে 7 থেকে 10টি নতুন জেলা এবং একাধিক পুরসভা গঠনের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে শাসকদলের ইস্তাহারে ৷

একই সঙ্গে ইস্তাহার প্রকাশের মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বাংলায় অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা চলছে । তবে আত্মবিশ্বাসী সুরে তিনি বলেন, "যতই আক্রমণ হোক, জিতবে বাংলা—জিতবে মানুষ ।"

সব মিলিয়ে, জনমুখী প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়েই ভোটের লড়াইয়ে ঝাঁপাতে প্রস্তুত তৃণমূল কংগ্রেস । ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷

