তামিলভূমের ট্র্যাকে 'বিজয়' রথ, আজ থেকে শুরু তামিলনাড়ুতে 'থালাপতি' যুগ

জল্পনা. উত্তেজনার পর অবশেষে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী থালাপতি বিজয়।. কয়েক দশক ধরে চলা ডিএমকে ও এআইডিএমকে-র আধিপত্যকে চুরমার করে দিয়ে তামিলনাড়ুর সরকার গঠল করল TVK. শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণন ৷. রাহুল গান্ধির সঙ্গে সেলফি তুলছেন তামিলনাড়ুর নয়া মুখ্যমন্ত্রী ৷. অভিনয় থেকে রাজনীতির মঞ্চে পা-দিয়েই বড়সড় সাফল্য থালাপতি বিজয়ের।. 2024-এ গজিয়ে ওঠা অভিনেতা বিজয়ের দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে)-র সাফল্যে স্তম্ভিত রাজনৈতিক মহল।. স্টেডিয়ামজুড়ে টিভিকে দলের কর্মী-সমর্থক থেকে ভক্তদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷. তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকর তামিলভূমের নয়া মুখ্যমন্ত্রীকে শপথবাক্য পাঠ করান ৷. জীবনের এই ঐতিহাসিক দিনে বিজয়ের পরনে ছিল কালো ব্লেজার. সাদা শার্ট. কালো প্যান্ট. এদিনের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে ছিলেন বিজয়ের পরিবার ও পরিজনরা ৷