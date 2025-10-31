ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শরণার্থী শিবিরে ORS আবিষ্কার করেছিলেন এক বাঙালি ডাক্তার ৷ একবিংশ শতকে ভুয়ো ORS-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন আরেক চিকিৎসক ৷
Published : October 31, 2025 at 3:16 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: রংচঙে আকর্ষণীয় প্যাকেটের উপরে উজ্জ্বল অক্ষরে ছাপা ORS বা ORSL ৷ শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনও ব্যক্তির ডায়রিয়া বা কলেরা জাতীয় অসুখে এটাই 'সঞ্জীবনী সুধা' ৷ এদিকে এই প্যাকেটজাত ORS বা ORSL খেয়েও বহু মানুষের, বিশেষত শিশুদের ডায়রিয়ার সমস্যা সারে না ৷
নির্দিষ্ট পরিমাপে নুন, চিনি পরিস্রুত জলে মিশিয়ে তৈরি হয় এই ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন বা ORS, যা অত্যন্ত সহজলভ্য ৷ বাড়িতেও তৈরি করা যায় আবার ওষুধের দোকানেও পাওয়া যায় ৷ ডায়রিয়া বা কলেরা জাতীয় রোগে শরীর থেকে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যায় ৷ তখন এই হাতের কাছের জীবনদায়ী পানীয়ই প্রাণ বাঁচায় ৷
সারা বিশ্বে সদ্যোজাত থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ ডায়রিয়া বা কলেরা ৷ ORS কার্যত তাদের জন্য 'বিশল্য়করণী' ৷ এই পানীয়ে কী কী উপাদান কতটা পরিমাণে থাকবে, তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৷ কিন্তু সেই পরিমাপের তোয়াক্কা না-করে বাজারে এই ORS-এর লেবেল লাগানো অনেক পানীয় বিক্রি হচ্ছে ৷ সেই পানীয় বা স্যাচেট অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের ডায়রিয়া বা কলেরা জাতীয় রোগ সারানোর বদলে পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক করে তুলছে ৷
এদিকে 1971 সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই ORS দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বাঙালি চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশ ৷ তাঁর এই আবিষ্কার বনগাঁর ছোট্ট শরণার্থী শিবির থেকে পৌঁছে গিয়েছিল বিশ্বের দরবারে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই আবিষ্কারকে মান্যতা দিয়েছিল ৷
বিশ্বজুড়ে বিশেষত দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে ডায়রিয়ার প্রকোপে শিশুদের মৃত্যু মিছিল চলছে, সেই সময় এই বাঙালি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের আবিষ্কৃত ORS নতুন আলোর সন্ধান দিয়েছিল ৷ এই আবিষ্কারে ভর করেই 'ডায়রিয়াল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম'-এর সূচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ৷ চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই উদ্ভাবনকে বিংশ শতকের অন্যতম সেরা আবিষ্কার বলে অভিহিত করেছে মেডিক্য়াল জার্নাল 'ল্যানসেট' ৷
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত মানুষের শরণার্থী শিবিরে মৃত্যু রুখে দিয়েছিল ORS ৷ কিন্তু সেই সঞ্জীবনী সুধা একবিংশ শতকে শিশুদের মৃত্যু রুখতে পারছে না ? চোখের সামনে ORS দেওয়ার পরেও একের পর এক শিশুকে কষ্ট পেতে দেখেছেন, তাদের মৃত্যু দেখেছেন হায়দরাবাদের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিবরঞ্জনী সন্তোষ ৷
মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে গিয়ে ORS লেখা স্যাচেট বা পানীয়ের প্যাকেটগুলি যাচাই করে দেখেন তিনি ৷ এই ধরনের স্যাচেট বা পানীয়ের গায়ে ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'ডায়রিয়ার সময় ব্যবহার করা যাবে না' ৷ কোথাও বা লেখা রয়েছে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদিত পরিমাপ মেনে এই পানীয় তৈরি করা হয়নি' ৷ এই লেখাগুলি এতটাই ছোট অক্ষরে থাকে যে কেনার সময় তা সহজে চোখে পড়বে না ৷ এই স্যাচেট বা পানীয়ের পাউডার বা তরলগুলি আসলে অতিরিক্ত শর্করা যুক্ত ৷ এর সঙ্গে ORS-এর কোনও সম্পর্কই নেই ৷
ORS বনাম ভুয়ো ORS নিয়ে শুরু হল শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ শিবরঞ্জনী সন্তোষের লড়াই ৷ বহুজাতিক ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি অতিরিক্ত শর্করা জাতীয় পানীয়ের গায়ে ORS লিখে তা বাজারে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটছে ৷ এর বিজ্ঞাপনী প্রচারে দেখা যাচ্ছে খ্যাতনামা তারকাদেরও ৷ স্বভাবত, এভাবে ভুলে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষ ৷ এদিকে সেই ORS বা ORSL লেখা প্যাকেটের পানীয় খেয়ে শিশুদের শারীরিক পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হচ্ছে না ৷ বিগত আট বছর ধরে কার্যত একা ভুয়ো ORS বা ORSL লেখা পানীয় বিক্রি বন্ধের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন ডাঃ শিবরঞ্জনী সন্তোষ, যা এখনও চলছে ৷
ORS বনাম ভুয়ো ORS লড়াই
2018 সালে ডাঃ শিবরঞ্জনী সন্তোষ প্রথমে সোশাল মিডিয়াকেই প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন ৷ ভুয়ো ORS নিয়ে ঘন ঘন পোস্ট করতে থাকেন ৷ ORS-এর মতো একই রকম দেখতে ভুয়ো প্যাকেটের ছবি দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে থাকেন ৷ ORS কী, ভুয়ো ORS-এর সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়, এই বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় আমজনতাকে পাঠ দিতে থাকেন ৷
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) ORS-এর উপাদান ও মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ৷ কিন্তু সেই মানের তোয়াক্কা না-করে বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলি স্যাচেট বা পানীয় বিক্রি করছে ৷ ওই প্যাকেটগুলির গায়ে বড় ও উজ্জ্বল হরফে ORS লেখা থাকলেও এই পানীয় বা স্যাচেটে শিশুদের অসুখ সারছে না ৷ কারণ এগুলি শুধু অতিরিক্ত শর্করা যুক্ত সফ্ট ড্রিঙ্কস ৷ আমজনতার কাছে বিশেষত অভিভাবকদের এই পার্থক্য বোঝানোর চেষ্টা করেন ডাঃ শিবরঞ্জনী ৷ বহু মানুষ তাঁকে এই প্রচারে সমর্থন করেন ৷ ক্রমে গতি পেতে থাকে এই প্রচার ৷
এদিকে বাজারে ORS-এর নামে ভুয়ো ORS বিক্রির বিষয়টি জেনেও নীরব খাদ্য সুরক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রক সংস্থা (FSSAI) ৷ এর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করেনি কেন্দ্রীয় সরকারি নজরদারি সংস্থাটি ৷
ভুয়ো ORS বিক্রি বন্ধ করতে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ প্রথমে 'সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন' (সিডিএসসিও)-কে চিঠি দেন ৷ কিন্তু সংস্থা জানায়, বিষয়টি তাদের আওতাধীন নয় ৷ এই বিষয়ের সঙ্গে পানীয়-নির্ভর, তাই তাঁকে ফসাই (FSSAI)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয় ৷
তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও ফসাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ সেখানে হু নির্দেশিত ORS এবং বাজারজাত ভুয়ো ORS-এর মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি তুলে ধরেন ৷ এরপর 2022 সালের 8 এপ্রিল ফসাই নির্দেশিকা জারি করে, হু নির্ধারিত ORS নয়, এমন কোনও পানীয়ের গায়ে 'ORS' লেবেল সাঁটিয়ে বিক্রি করা যাবে না ৷ স্বভাবত, কিছুটা স্বস্তি পান ডাঃ শিবরঞ্জনী ৷
কিন্তু এই স্বস্তি বেশিদিন টেকেনি ৷ তিন মাস পর জুলাই মাসের 14 তারিখে ফসাই তাদের সিদ্ধান্ত বদল করে ৷ সংস্থা জানায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ না-মেনে তৈরি পানীয় বা স্যাচেট বিক্রি করা যাবে ৷ তবে প্যাকেটের গায়ে ছোট অক্ষরে ডিসক্লেমার লিখতে হবে 'এই পণ্যটি ওআরএস নয়, হু অনুমোদিত ফর্মুলা এক্ষেত্রে মানা হয়নি' ৷
ফের বাজার ছেয়ে গেল এই ধরনের ভুয়ো 'ORS' লেখা পানীয়ের প্যাকেটে ৷ আরও নতুন কয়েকটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি নতুন করে মাঠে নামল ৷ এতদিনের লড়াইয়ের কোনও ফল পেলেন না তিনি ৷
আর কোম্পানিগুলি এই ঘোষণাটি এত ছোট করে লিখেছে যে কেনার সময় তা চোখে পড়ার কথাই নয় ৷ কাজেই ছোট অক্ষরে ডিসক্লেমার লেখা ভুয়ো ORS-এর রমরমিয়ে ব্যবসা চলতে লাগল ৷ শিশুদের জীবনের ঝুঁকি জেনেও কোনও পদক্ষেপ করেনি ফসাই ৷ এমনকী ওষুধ নির্মাতা সংস্থাগুলি ORS-এর আগে বা পরে প্রিফিক্স ও সাফিক্স যোগ করে ভুয়ো ORS বিক্রি করতে শুরু করল ৷ কেউ কেউ তো ডিসক্লেমার দেওয়ার তোয়াক্কাও করেনি ৷
শিশুদের জীবন নিয়ে এই খেলার লড়াইয়ে নাছোড় চিকিৎসক শিবরঞ্জনী ৷ 2024 সালের সেপ্টেম্বরে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন তিনি ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক, ফসাই এবং ডাঃ রেড্ডি'স-এর মতো বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থাগুলিকে প্রতিপক্ষ হিসাবে উল্লেখ করেন তিনি ৷
ফসাই-এর নির্দেশিকা
এই দীর্ঘ লড়াইয়ে হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেলেন ডাক্তার ৷ গত 14 অক্টোবর দেশের খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ণায়ক কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই বা ফসাই) একটি নির্দেশিকা জারি করে ৷ কোনও পানীয় বা স্যাচেটের প্যাকেটে 'ORS' লেখা নিয়ে 2022 সালের 14 জুলাই এবং 2024 সালের 2 ফেব্রুয়ারির নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে ফসাই ৷ অর্থাৎ ছোট অক্ষরে প্যাকেটের গায়ে যে ডিসক্লেমার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ণায়ক কর্তৃপক্ষ, তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় ৷
পরের দিন 15 অক্টোবর আরও একটি নির্দেশিকা জারি করে গতদিনের নির্দেশিকার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেয় ফসাই ৷ সাফ জানানো হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র নির্ধারিত উপাদান ও মান মেনে তৈরি করা স্যাচেট বা পানীয়ের গায়ে শুধু ORS লেখা যাবে ৷ এছাড়া অন্য কোনও ফলের রস বা সফ্ট ড্রিঙ্কস জাতীয় পানীয়ের প্যাকেটে ORS বা ORSL লিখে বিক্রি করা যাবে না ৷ এতে খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ণয়কারী আইনের লঙ্ঘন হবে ৷ এমনকী কোনও prefix বা suffix যেমন- Ready to Drink ORS, বা অন্য় কিছু লিখে তা বিক্রি করা যাবে না ৷
দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে চিকিৎসকের জয় ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো বার্তা দিতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন ডাঃ শিবরঞ্জনী সন্তোষ ৷ তিনি বলেন, "এটা মানুষের জয় ৷ ভুল ORS বা ORSL লেবেল সেঁটে আর বিক্রি করা যাবে না ৷ আমি 8 বছর ধরে লাগাতার যুদ্ধ করেছি ৷ এটা আমাদের জয় ৷ সবাইকে ধন্যবাদ ৷"
ফসাই এই পদক্ষেপ করলেও চিকিৎসকের যুদ্ধ কিন্তু থামেনি ৷ এই বিজ্ঞপ্তি জারির পরপরই 15 অক্টোবর দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় জনসন অ্যান্ড জনসন-এর আওতাধীন ভর্তুকি সংস্থা জেএনটিএল কনজিউমার হেলথ ৷
সংস্থার তরফে আদালতে দাবি করা হয়, ফসাই এই সিদ্ধান্ত স্বেচ্ছাচারিতা এবং অযৌক্তিক ৷ তাদের কাছে এরকম ORS বা ORSL লেবেল সাঁটানো বিপুল পানীয়ের স্টক রয়েছে ৷ যার মূল্য 155 থেকে 180 কোটি ৷ জেএনটিএল-র আবেদনে সাড়া দিয়ে বিচারপতি সচিন দত্ত ফসাইকে নির্দেশ দেন, জেএনটিএল কনজিউমার হেলথ-কে তাদের বক্তব্য জানানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে ৷ তাদের কথা শুনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে খাদ্য সুরক্ষা ও মান নির্ণায়ক সংস্থা ফসাই ৷
এই অন্তর্বর্তী সময়ে জেএনটিএল কনজিউমার হেলথ তাদের ORS বা ORSL লেখা অতিরিক্ত শর্করা যুক্ত পানীয় বিক্রি করতে পারবে ৷ ফাসাই-র 14 ও 15 অক্টোবরের ভুয়ো ORS বা ORSL লেখা পানীয় বিক্রিতে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, তা স্থগিত করল আদালত ৷ অতএব, বাজারে এখনও দেদার বিকোচ্ছে ভুয়ো ORS বা ORSL ৷
সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো ORS বা ORSL পানীয় নিয়ে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসক শিবরঞ্জনী ৷ প্রতিদিনই তিনি জানাচ্ছেন, "শিশুদের জীবনের থেকে 180 কোটি টাকার স্টক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ?" একের পর এক পোস্টের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষকে সচেতন করে চলেছেন ৷ কেউ যেন অতিরিক্ত শর্করা মেশানো ORS বা ORSL পানীয়কে ভুলবশত ORS বা ORSL মনে করে না কিনে ফেলেন ৷ পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, সুপ্রিম কোর্টকে ট্যাগ করে তিনি আর্জি জানিয়েছেন, "আপনাদের কাছে অনুরোধ, কোম্পানিটি যেন সরল সাদাসিধে অভিভাবকদের কাছে 180 কোটির স্টক বিক্রি করতে না পারে, বিষয়টি নিশ্চিত করুন ৷ এতে ডায়রিয়ায় সংক্রামিত বহু শিশুর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে ৷" নেটনাগরিকদের কাছে এই ইস্যুতে পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন চিকিৎসক ৷
ORS কী ?
ইউনিসেফ প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে সদ্যোজাত থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের মৃত্যুর অন্য়তম প্রধান কারণ ডায়রিয়া ৷ 2021 সালের হিসেব অনুযায়ী শিশু মৃত্যুর 9 শতাংশ হয়েছে এই কারণে ৷ এইভাবে শিশুদের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় ৷ 1934 সালের 12 নভেম্বর ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বঙ্গের কিশোরগঞ্জে (অধুনা বাংলাদেশে) জন্মগ্রহণ করেন ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ ৷
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি উজ্জ্বল ছাত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন ৷ পরে ব্রিটেনে গিয়ে শিশুরোগ নিয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের ডিগ্রি অর্জন করেন ৷
2022 সালের 16 অক্টোবর 87 বছর বয়সে কলকাতার বাইপাসে একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হন ওআরএস-এর আবিষ্কারক ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ ৷
ORS আবিষ্কার
এই ORS ও ORT (Oral Rehydration Therapy) বিংশ শতকের অন্য়তম সেরা ও জীবনদায়ী আবিষ্কার ৷ এর নেপথ্যে রয়েছেন এক বাঙালি চিকিৎসক-বিজ্ঞানী ডাঃ দিলীপ মহলানবীশ ৷
1971 সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় এই ORS-এর উদ্ভাবন একটি শরণার্থী শিবিরে ৷ 'দ্য আমেরিকান জার্নাল অফ মেডিসিন'-এর মার্চ মাসের তৃতীয় ইস্যু (ভলিউম 138)-এ এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে ৷ প্রতিবেদনে ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন (ORS)-কে বিংশ শতকের সহজ কিন্তু বিশাল আবিষ্কার বলে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
আন্তর্জাতিক মেডিক্যাল জার্নাল ল্যানসেট পত্রিকায় বলা হয়েছে, "সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু মানুষ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেন ৷ এরকমই বনগাঁর একটি শরণার্থী শিবিরে ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত আশ্রিতদের মধ্যে কলেরার প্রকোপ দেখা দেয় ৷ এদিকে সেখানে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত স্যালাইন ওয়াটার ছিল না ৷ হাসপাতালে শয্যাও ছিল না ৷ সেই সময় ডাঃ দিলীপ মহলানবিশ পরিস্রুত জলে নির্দিষ্ট পরিমাণে নুন ও চিনি মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করেন ৷ সেই পানীয় অসুস্থ রোগীদের পান করে যেতে বলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা সুস্থ হচ্ছেন ৷ এই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন শরণার্থী শিবিরের বহু মানুষ ৷ কমতে থাকে কলেরার কারণে মৃতের সংখ্যা ৷" এইভাবে 54 মিলিয়ন অর্থাৎ 5 কোটি 40 লক্ষ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বাঙালি চিকিৎসক ৷
তাঁর এই জীবনদায়ী আবিষ্কার বিশ্বের কাছে পৌঁছয় ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এই আবিষ্কার নিয়ে উৎসাহী হয় ৷ ডাঃ দিলীপ মহলানবিশের ORS বা ORT-র উপর ভিত্তি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) 'ডায়রিয়া ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম'-এর সূচনা করে ৷
1983 সাল থেকে হু-র 'ডায়রিয়া ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম'-এ পাঁচ বছর কাজ করেন ডাঃ মহলানবিশ ৷ বাংলাদেশের ইন্টারন্যাশনাল সেন্ট্রি ফর ডায়রিয়াল ডিজিজ রিসার্চ-এও কাজ করেছেন তিনি ৷ 1990 সালে ডাঃ দিলীপ 'মহলানবিশ সোসাইটি ফর অ্যাপ্লায়েড স্টাডিজ' প্রতিষ্ঠা করেন ৷ মানুষের বিশেষত মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল ৷ 1994 সালে তিনি রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর বিদেশি সদস্য হন ৷ 2002 সালে শিশুরোগ নিয়ে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক পোলিন পুরস্কার পান ডাঃ মহলানবিশ ৷ 2006 সালে থাইল্যান্ডের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান প্রিন্স মাহিডল পুরস্কার পান ৷
ডায়রিয়া বা কলেরার মতো রোগের এত সহজলভ্য ও জীবনদায়ী ওষুধের আবিষ্কারের পরেও শিশু মৃত্যুর সঙ্কট কাটেনি ৷ একবিংশ শতকের বিশ্বে ডায়রিয়া বা কলেরার কারণে শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ এই প্রশ্ন তুলেছে স্বয়ং ইউনিসেফ (UNICEF) ৷ যার অন্য়তম কারণ বাজারজাত ভুয়ো ORS বা ORSL ৷ এই কারবার বন্ধের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন হায়দরাবাদের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শিবরঞ্জনী ৷
তিনি আর্জি জানিয়েছেন, ই-কমার্স অর্থাৎ অনলাইন-সহ দোকানগুলি, হাসপাতাল, স্কুলে শুধু হু (WHO) অনুমোদিত ফর্মুলা মেনে তৈরি ORS বা ORSL পানীয় বা স্যাচেট পাউডার বিক্রি করা হোক ৷
ORS বা ORSL-এ নুন, শর্করা ও অন্য উপাদানগুলির কোনটা কতটা থাকবে, তা ঠিক করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ৷
প্রতি লিটার ORS-এর উপাদান
- সোডিয়াম 75 mmol (2.6 grams sodium chloride)
- ক্লোরাইড 65 (1.5 grams potassium chloride)
- গ্লুকোজ, অ্যানহাইড্রাস 75
- পটাশিয়াম 20
- সাইট্রেট 10
এদিকে ভুয়ো ORS-এ 120 গ্রামেরও বেশি শর্করা থাকে ৷ এই পরিমাপের তোয়াক্কা না-করে বাজারে আকর্ষণীয় প্যাকেট-জাত ORS বা ORSL পাওয়া যাচ্ছে, যা ডায়রিয়া বা কলেরা আক্রান্ত শিশুদের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ৷ তাই যে লড়াই শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিবরঞ্জনী সন্তোষ শুরু করেছেন, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সব সচেতন নাগিরকের ৷