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সইয়ের 24 ঘণ্টায় উলটো সুর ! সৌদির পরমাণু চুক্তিতে ট্রাম্পের 'ইজরায়েল বাজি'

ওয়াশিংটনের 'দু'মুখো' বার্তায় প্রশ্ন, পরমাণু চুক্তি কি আসলে মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতির নতুন দর-কষাকষির অস্ত্র ?

us saudi 123 agreement
ডোনাল্ড ট্রাম্প (ফাইল ছবি)
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By Prof Sujata Ashwarya

Published : August 16, 2026 at 6:01 AM IST

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ওয়াশিংটনে সই হল চুক্তি । সেই সূত্রে পরমাণু শক্তির দরজা খুলে গেল সৌদি আরবের সামনে । মার্কিন প্রশাসন বলল, ঐতিহাসিক পদক্ষেপ । কিন্তু চুক্তির বয়স 24 ঘণ্টাও হল না, তার শর্ত নিয়েই তৈরি হয়ে গেল ধোঁয়াশা !

এক দিকে সই করা নথি বলছে এক কথা । অন্যদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় লিখলেন অন্য কথা- সৌদি আরবের সঙ্গে আমেরিকার অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা চুক্তি হবে, কিন্তু ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ নয়। আর চুক্তির অনুমোদন নির্ভর করবে সৌদি আরব ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'-এ যোগ দেয় কি না, তার উপর । স্বভাবতই সবমহলে কৌতূহল, 22 জুলাই সই হওয়া চুক্তির আসল চেহারা কোনটি ?

চুক্তির নাম '123 অ্যাগ্রিমেন্ট' । মার্কিন Atomic Energy Act-এর 123 নম্বর ধারার অধীনে এই ধরনের চুক্তির মাধ্যমে আমেরিকা অন্য দেশকে অসামরিক পরমাণু প্রযুক্তি, সরঞ্জাম ও উপাদান দেওয়ার আইনি কাঠামো তৈরি করে । সৌদি চুক্তিটির মেয়াদ 30 বছর । এখন সেটি মার্কিন কংগ্রেসের বাধ্যতামূলক পর্যালোচনার পর্যায়ে ।

22 জুলাই মার্কিন জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট এবং সৌদির জ্বালানি মন্ত্রী প্রিন্স আব্দুল আজিজ বিন সলমান চুক্তিতে সই করেন । মার্কিন জ্বালানি দফতরের ভাষায়, এর ফলে সৌদিতে অসামরিক পরমাণু কর্মসূচিতে মার্কিন সংস্থাগুলির অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়বে । দু'দেশের শিল্প-বাণিজ্যিক সম্পর্কও শক্তিশালী হবে । কিন্তু চুক্তির সবচেয়ে বিতর্কিত জায়গা হল ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ।

us saudi 123 agreement
ট্রাম্পের পোস্ট (ইটিভি ভারত)

পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ব্যবহৃত জ্বালানি তৈরিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি । কিন্তু একই প্রযুক্তি সামরিক কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারে। সেই কারণেই দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা সৌদি আরবকে এই সক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ছিল ।

2009 সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির সঙ্গে আমেরিকার পরমাণু চুক্তি ছিল এর উল্টো উদাহরণ । আবুধাবি ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ ও ব্যবহৃত জ্বালানি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের অধিকার ত্যাগ করেছিল। সেই ব্যবস্থাই পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের ক্ষেত্রে 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে ।

সৌদি আরব কিন্তু শুরু থেকেই সেই পথে হাঁটতে চায়নি। রিয়াদের যুক্তি, অসামরিক পরমাণু শক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করতে হলে ভবিষ্যতে নিজস্ব জ্বালানি চক্রের অধিকার থাকা দরকার । এমনকী সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন অতীতে স্পষ্ট করে বলেছেন, ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি করলে সৌদি আরবও সেই সম্ভাবনা বিবেচনা করবে ।

প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও সৌদি আরব দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী । ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে ঘিরে আমেরিকা-ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘাতও নতুন নয় । ফলে রিয়াদকে পরমাণু জ্বালানি চক্রের সংবেদনশীল প্রযুক্তি দেওয়ার অর্থ শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুবিধা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের শক্তির ভারসাম্য । আর এখানেই 22 জুলাইয়ের চুক্তি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ ।

চুক্তিতে IAEA-র Additional Protocol-এর মতো অতিরিক্ত নজরদারি ব্যবস্থা নেই । এই প্রোটোকল থাকলে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা আরও বিস্তৃত ভাবে কোনও দেশের পরমাণু কর্মসূচি পরীক্ষা ও যাচাই করতে পারে । সৌদি চুক্তিতে সেই কঠোর ব্যবস্থা না থাকায় পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের নীতি দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।

তার মধ্যেই এল ট্রাম্পের বার্তা । "There will be no enrichment of material!", সাফ জানালেন তিনি । অর্থাৎ, যে বিষয়টি নিয়ে সৌদি আরব দীর্ঘদিন ধরে দর-কষাকষি করেছে, সেটিই ট্রাম্পের ঘোষণায় কার্যত বন্ধ । একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন, চুক্তি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করছে সৌদি আরবের 'আব্রাহাম অ্যাকর্ডস'-এ যোগ দেওয়ার উপর ।

এ ব্যাপারে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট প্রথম দিকে জানান, এই শর্তটি সই করা চুক্তির মধ্যে ছিল না । এমনকী ট্রাম্প ওই ঘোষণা করার আগে সৌদি যুবরাজের সঙ্গে কথা বলেছেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে । পরে প্রশাসনের বক্তব্যের সুর বদলে যায়, বলা হয়, ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়টি আলোচনার অংশ ছিল । অর্থাৎ একটি চুক্তি, অথচ এক দিনের ব্যবধানে তার দু'টি ব্যাখ্যা । এই জায়গাতেই পরমাণু চুক্তির সঙ্গে ইজরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পুরনো সমীকরণটি আবার সামনে চলে আসে ।

বাইডেন প্রশাসনও সৌদি আরবের সঙ্গে পরমাণু সহযোগিতা এবং ইজরায়েল-সৌদি সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়কে একসঙ্গে এগিয়ে নিতে চেয়েছিল । কিন্তু 2025 সালে ট্রাম্প প্রশাসন সেই শর্ত কিছুটা আলাদা করার দিকে এগিয়েছিল । ফলে 22 জুলাইয়ের চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হল, তখন মনে হয়েছিল পরমাণু সহযোগিতার পথটি ইজরায়েল-সৌদি সম্পর্কের প্রশ্ন থেকে আলাদা করে দেখা হচ্ছে ।

ট্রাম্পের পরের দিনের ঘোষণা সেই হিসাব উল্টে দিল। এ বার বল সৌদির কোর্টে । রিয়াদের সামনে এখন কঠিন সমীকরণ। পরমাণু প্রযুক্তি চাই । কিন্তু ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অধিকারও চাই। একই সঙ্গে ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে সৌদি নেতৃত্বের নিজস্ব শর্ত রয়েছে ।

গাজা যুদ্ধের পর সেই শর্ত আরও কঠিন হয়েছে । মহম্মদ বিন সলমন বার বার জানিয়েছেন, ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার আগে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে বিশ্বাসযোগ্য এবং অপরিবর্তনীয় অগ্রগতি প্রয়োজন । অর্থাৎ ওয়াশিংটন চাইছে, পরমাণুর বিনিময়ে ইজরায়েল ।

এদিকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু চান, সৌদি আরব আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিক । ট্রাম্পের ঘোষণাকে ইজরায়েল দ্রুত স্বাগতও জানিয়েছে । ফলে একটি অসামরিক পরমাণু চুক্তির ভিতর ঢুকে পড়েছে তিনটি আলাদা সমীকরণ, পরমাণু প্রযুক্তি, ইজরায়েল-সৌদি সম্পর্ক এবং প্যালেস্টাইন । কিন্তু এখানেই শেষ নয় । এর প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও যেতে পারে ।

কারণ, পরমাণু সহযোগিতার ক্ষেত্রে এতদিন আমেরিকা যে কঠোর নিয়মের কথা বলেছে, একের পর এক 'বিশেষ ব্যবস্থা' সেই নিয়মকে দুর্বল করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা । Council on Foreign Relations-ও সতর্ক করেছে, সৌদি চুক্তি ভবিষ্যতে পরমাণু প্রযুক্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি নতুন নজির তৈরি করতে পারে। প্রশ্ন উঠছে, সৌদি আরব যদি বিশেষ সুবিধা পায়, তা হলে তুরস্ক, মিশর কিংবা সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশগুলি কেন একই দাবি তুলবে না ?

আরও বড় প্রশ্ন, এশিয়ায় এর প্রভাব কী ? চিন, ভারত, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলি উপসাগরীয় তেলের উপর ব্যাপক ভাবে নির্ভরশীল । মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা তাই তাদের অর্থনীতি ও জ্বালানি নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। যদি পরমাণু জ্বালানি চক্রের অধিকার আর সাধারণ আন্তর্জাতিক নিয়মে নির্ধারিত না হয়ে কূটনৈতিক সম্পর্কের বিনিময়ে দেওয়া হয়, তা হলে অন্য দেশগুলিও নিজেদের অবস্থান নতুন করে ভাবতে পারে ।

পরমাণু প্রতিযোগিতা সবসময় বোমা বানানোর ঘোষণা দিয়ে শুরু হয় না । অনেক সময় শুরু হয় আরও নিঃশব্দে, 'ওরা যদি পায়, আমরা কেন পাব না ?' এই প্রশ্ন দিয়ে । সেই কারণেই 22 জুলাইয়ের চুক্তি শুধু আমেরিকা-সৌদি সম্পর্কের বিষয় নয় ।

এটি একটি পরীক্ষাও, ওয়াশিংটন কি পরমাণু অপ্রসারণের পুরনো কঠোর নিয়ম মেনে চলবে, নাকি দেশভেদে আলাদা দর-কষাকষির পথ নেবে ? এই মুহূর্তে উত্তর নেই । চুক্তি কংগ্রেসের পর্যালোচনায় । পরমাণু সমৃদ্ধকরণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি । ইজরায়েলকে স্বীকৃতির শর্ত নিয়েও বিভ্রান্তি রয়েছে । আর ফিলিস্তিন প্রশ্নে রিয়াদের অবস্থানও বদলায়নি । তাই 22 জুলাইয়ের স্বাক্ষরকে শেষ কথা ভাবার কারণ নেই । বরং সেটিই হয়তো শুরু করেছে আসল দর-কষাকষি । ওয়াশিংটনের হাতে পরমাণু প্রযুক্তি, রিয়াদের হাতে তেলের শক্তি, তেল আভিভের হাতে আঞ্চলিক সমীকরণ, আর মাঝখানে গাজা ও ফিলিস্তিনের প্রশ্ন ।

একটি 30 বছরের পরমাণু চুক্তি তাই এখন শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির চুক্তি নয় । সেটি হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ ক্ষমতার মানচিত্র আঁকার এক নতুন হাতিয়ার । আর সইয়ের মাত্র 24 ঘণ্টার মধ্যে শর্ত নিয়ে যে টানাপড়েন শুরু হয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে, চুক্তির কাগজে সই হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আসল লড়াই এখনও বাকি ।

TAGGED:

US SAUDI NUCLEAR DEAL
NUCLEAR COOPERATION
DONALD TRUMP
সৌদির পরমাণু চুক্তিতে ট্রাম্প
US SAUDI 123 AGREEMENT

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