আমেরিকার মিড-টার্ম নির্বাচন 2026: ট্রাম্পের গতিপথ পরিবর্তন একটি মিথ্যা আশা
Donald Trump:ইরান যুদ্ধ ব্যক্তিগত আর্থিক পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয় এবং প্রেসিডেন্টের সক্ষমতার একটি পরীক্ষা ৷ এই পরিস্থিতি, মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোটাররা সচরাচর ক্ষমা করেন না।
By Vivek Mishra
Published : October 29, 2026 at 9:25 PM IST
3 নভেম্বর আমেরিকায় মিড-টার্ম নির্বাচন ৷ ভোটগ্রহণের মাত্র কয়েক দিন আগে, ডেমোক্র্যাটরা হাউস জিততে এবং সেনেটে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকতে পারে । এর মাধ্যমে তারা 2024 সালের সেই রায়ের বিপরীত চিত্র দেখতে পাবে, যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয় কক্ষ জিতে হোয়াইট হাউসে ফিরেছিলেন ।
একটি স্বাধীন তথ্য পূর্বাভাসকারী সংস্থা, ডিসিশন ডেস্ক এইচকিউ, ডেমোক্র্যাটদের হাউস জেতার সম্ভাবনা 79% (প্রায় 238টি আসন) এবং সেনেট জেতার সম্ভাবনা 57% বলে জানিয়েছে । বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী, তিনটি পরিস্থিতি বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ: সবচেয়ে সম্ভাব্য ফলাফল হল ডেমোক্র্যাটদের নিরঙ্কুশ জয় । এর পরের সবচেয়ে সম্ভাব্য পরিস্থিতি হল একটি বিভক্ত রায়, যেখানে রিপাবলিকানরা সেনেট ধরে রাখলেও হাউস হারাবে । তৃতীয় এবং কম সম্ভাব্য পরিস্থিতি হল রিপাবলিকানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ।
জাতীয় মনোভাবই এই পরিবর্তনের কারণ । রয়টার্স/ইপসোস সমীক্ষায় ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা 31%-এ নেমে এসেছে, যা তার উভয় মেয়াদের মধ্যে সর্বনিম্ন, এবং কংগ্রেসের সাধারণ ব্যালটে ডেমোক্র্যাটরা 47% থেকে 35% ভোটে এগিয়ে আছে ।
সেনেটে এখনও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে । রিপাবলিকানদের 53টি আসন রয়েছে, তাই ডেমোক্র্যাটদের এমন একটি নির্বাচনী চক্রে মোট চারটি আসন বেশি পেতে হবে যেখানে বেশিরভাগ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই রিপাবলিকান-ঝোঁকযুক্ত স্টেটগুলোতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ।
আসন পুনর্বিন্যাসের লড়াই
এই চক্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সেইসব এলাকায় ডেমোক্র্যাটদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যেখানে ট্রাম্প 2024 সালে সহজেই জয়ী হয়েছিলেন । আইওয়া, ওহায়ো এবং টেক্সাসের সেনেট নির্বাচনগুলো - যেগুলোতে ট্রাম্প দুই অঙ্কের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন - এখন অনিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে, এবং আলাস্কা এখন ডেমোক্র্যাটদের দিকে ঝুঁকেছে । ঐতিহ্যবাহী মিশ্র রাজনৈতিক মতাবলম্বী স্টেটগুলো বরং রিপাবলিকানদের থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছে । উপরন্তু, নর্থ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া এবং মিশিগানের মতো স্টেটে ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের থেকে এগিয়ে রয়েছে ।
আরেকটি বিষয় যা নির্ণায়ক হবে তা হল আসন পুনর্বিন্যাস, যা উভয় দিকেই প্রভাব ফেলে । ট্রাম্পের অনুরোধে, রিপাবলিকানরা দশকের মাঝামাঝি সময়ে টেক্সাস (পাঁচটি আসন), ফ্লোরিডা (চারটি), ওহায়ো (দুটি) এবং নর্থ ক্যারোলিনা, টেনেসি, লুইজিয়ানা ও আলাবামার মানচিত্র নতুন করে এঁকেছিল । ডেমোক্র্যাটরা ক্যালিফোর্নিয়ার প্রপোজিশন 50 (পাঁচটি আসন) এর মাধ্যমে জবাব দিয়েছে এবং ইউটাতে আদালতের নির্দেশে একটি আসন লাভ করেছে, কিন্তু ভার্জিনিয়ার গণভোট বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং মিসৌরির নতুন মানচিত্র এ বছর ব্যবহার করা হবে না । রিপাবলিকানদের মোট প্রাপ্তি তাদের জন্য একটি বড় সুবিধা হতে পারে ।
মূল বিষয়সমূহ: দ্রব্যমূল্য, কর্মসংস্থান এবং ইরান যুদ্ধ
মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের সিদ্ধান্তের উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলোর মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । জানুয়ারিতে ডিজেলের গ্যালনপ্রতি দাম ছিল 3.48 ডলার, যা বেড়ে বর্তমানে গড়ে 6 ডলার ছাড়িয়েছে ৷ ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম এ বছর আশি শতাংশেরও বেশি বেড়েছে; এবং সেপ্টেম্বরে বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে 3.7 শতাংশে । শ্রমবাজারও দুর্বল হয়ে পড়ছে - সেপ্টেম্বর মাসে অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে মাত্র 29 হাজার এবং বেকারত্বের হার বেড়ে 4.2 শতাংশে পৌঁছেছে ।
এই নির্বাচনের একটি বিশেষ দিক হল, এতে পররাষ্ট্রনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে । ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ - যা এখন অষ্টম মাসে পড়েছে - হরমুজ প্রণালীতে বারবার বিঘ্ন সৃষ্টির মাধ্যমে সরাসরি জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে । ট্রাম্প যেভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ সমর্থন করে না ।
রাশিয়ার সঙ্গে ডিজেল চুক্তির মাধ্যমে জ্বালানির দাম কমানোর যে প্রচেষ্টা ট্রাম্প চালিয়েছিলেন, তা রাজনৈতিকভাবে বুমেরাং হয়েছে । কলিন্স, লিসা মুরকাউস্কি এবং থম টিলিসের মতো রিপাবলিকান সেনেটররাই এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন । ফলে, এই যুদ্ধ এখন একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের পকেটের উপর চাপ সৃষ্টিকারী একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনই এটি ট্রাম্পের রাষ্ট্র পরিচালনার সক্ষমতারও একটি পরীক্ষা হয়ে উঠেছে - এমন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোটাররা সাধারণত কোনও ছাড় দিতে রাজি হন না ।
যেসব নির্বাচনী লড়াইয়ের দিকে নজর থাকবে
টেক্সাসে, ইউনিভার্সিটি অব হিউস্টনের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাট জেমস টালারিকো অ্যাটর্নি জেনারেল কেন প্যাক্সটনের চেয়ে 48% বনাম 46% ভোটে এগিয়ে আছেন ৷ স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে তিনি 60% বনাম 32% ব্যবধানে এগিয়ে । ট্রাম্প রিপাবলিকান কনভেনশনে যাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছিলেন, সেই প্যাক্সটনের উপর ব্যক্তিগত ও আইনি জটিলতার বড় বোঝা রয়েছে । টালারিকো জয়ী হলে, 1994 সালের পর টেক্সাসে এটি হবে ডেমোক্র্যাটদের প্রথম রাজ্যব্যাপী জয় ।
মিশিগানে, সেনেটের একটি উন্মুক্ত আসনে প্রগতিশীল আব্দুল এল-সায়েদ সমীক্ষাগুলোতে সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মাইক রজার্সের চেয়ে 50% বনাম 48% ভোটে এগিয়ে আছেন । এই লড়াইটি পরীক্ষা করবে যে, বামপন্থী-জনতাবাদী অর্থনৈতিক বার্তা এমন একটি অঙ্গরাজ্যে জয়ী হতে পারে কি না, যেখানে ট্রাম্প 2024 সালে জয়লাভ করেছিলেন ।
আলাস্কায় নির্বাচনী লড়াই চলছে, যেখানে অক্টোবরের অধিকাংশ সমীক্ষায় সাবেক কংগ্রেসওম্যান মেরি পেলটোলা সেনেটর ড্যান সুলিভানের চেয়ে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে আছেন । আলাস্কায় ‘র্যাঙ্কড-চয়েস ভোটিং’ (পছন্দক্রম অনুযায়ী ভোটদান) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় এবং ডাকযোগে আসা ভোটগুলো গণনা করা হয় ৷ ফলে চূড়ান্ত ফলাফল আসতে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে । এই দীর্ঘ সময়ের কারণে সেনেটের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা অমীমাংসিত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সবশেষে, ওহায়োতে একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যাচ্ছে । ট্রাম্পের সমর্থনপুষ্ট এবং একসময় ‘ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি’-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বিবেক রামাস্বামী, গভর্নর পদের লড়াইয়ে ডেমোক্র্যাট অ্যামি অ্যাকটনের চেয়ে আট পয়েন্ট পিছিয়ে আছেন (সিএনএন-এসএসআরএস সমীক্ষা অনুযায়ী)। তবে অন্য একটি সমীক্ষায় তিনি সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন ।
প্রেডিকশন মার্কেট বা পূর্বাভাস বাজারগুলোতে অ্যাকটনের জয়ের সম্ভাবনা প্রায় 70 শতাংশ বলে মনে করা হচ্ছে । পরাজয় ঘটলে তা ট্রাম্পের রাজনৈতিক বলয়ে থাকা সবচেয়ে প্রভাবশালী ভারতীয়-আমেরিকান ব্যক্তিত্বের জন্য বড় ধাক্কা হবে । এটি এমন একটি ইঙ্গিতও দেবে যে, ট্রাম্প তিনবার জয়ী হওয়া সত্ত্বেও ওহায়োতে ‘মাগা’ (MAGA) ব্র্যান্ডটি এখন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি ।
অর্থ, মধ্যবর্তী কনভেনশন এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম
সেপ্টেম্বর মাসে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি (আরএনসি) ডালাসে আমেরিকান রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রথম ‘মিডটার্ম কনভেনশন’ বা মধ্যবর্তী কনভেনশন আয়োজন করে । যেহেতু কোনও প্রার্থী নির্বাচনের বিষয় ছিল না, তাই এটি মূলত ট্রাম্প-কেন্দ্রিক একটি সমাবেশ এবং অনুদানকারীদের প্রদর্শনীতে পরিণত হয় । অনেক রিপাবলিকান প্রার্থী, যাঁরা নির্বাচনী লড়াইয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে নেই, তাঁরা এই অনুষ্ঠান থেকে দূরে ছিলেন । এই উদ্যোগটি এমন একটি দলের চিত্র তুলে ধরে, যারা ট্রাম্পকে কেন্দ্র করে নির্বাচনকে জাতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার মাধ্যমে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের প্রতি জনঅসন্তোষের ধারা উলটে দিতে এবং নিজেদের মূল ভোটারদের উজ্জীবিত করতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ।
ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা যখন 30 শতাংশের কাছাকাছি ওঠানামা করছে, তখন এই কৌশলটি তার সমর্থকদের পাশাপাশি বিরোধীদেরও সমানভাবে সক্রিয় করে তোলার ঝুঁকি তৈরি করে । দলীয় তহবিলের ক্ষেত্রে রিপাবলিকানরা স্পষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন । রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি (আরএনসি) ধারাবাহিকভাবে ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির (ডিএনসি) চেয়ে বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছে - যারা বর্তমানে ঋণের ভারে জর্জরিত - এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারের জন্য 200 মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছে ।
তবে এই সুবিধাকে যতটা বড় মনে হচ্ছে, বাস্তবে তা ততটা নয় । সেনেটের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীরা তাঁদের প্রতিপক্ষের তুলনায় বেশি অর্থ সংগ্রহ করছেন । আর যেহেতু মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি সাধারণত কম থাকে, তাই মূল প্রশ্ন হল - রিপাবলিকানরা তাদের এই আর্থিক সম্পদকে কতটা কার্যকরভাবে মাঠপর্যায়ের সুবিধায় রূপান্তর করতে পারবে, যাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও যুদ্ধ নিয়ে হতাশ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে টেনে আনা সম্ভব হয় ।
ট্রাম্পের বাকি দুই বছর
সবচেয়ে অশুভ ইঙ্গিত হল, এই ফলাফলের কারণে নীতির গতিপথে খুব বেশি পরিবর্তন নাও আসতে পারে । ট্রাম্প বারবার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, 3 নভেম্বরের পর ইরানের উপর হামলা পুনরায় শুরু হবে, এবং তিনি উপসাগরের দিকে তৃতীয় একটি বিমানবাহী রণতরী স্ট্রাইক গ্রুপ এবং অতিরিক্ত 10,000 নাবিক ও মেরিন সেনা পাঠিয়েছেন ।
ইরান এই অঞ্চলজুড়ে পালটা হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে । যুদ্ধে জেতার বা তা শেষ করার কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে, ফলাফল যাই হোক না কেন, ট্রাম্প যুদ্ধ পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে বরং উত্তেজনা বৃদ্ধি স্থগিত রেখেছেন বলে মনে হচ্ছে । এখনও পর্যন্ত এমন কোনও ইঙ্গিত নেই যে, পরাজয় নীতির পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে । বরং, ট্রাম্প দেশে ও বিদেশে নির্বাহী আদেশ, শুল্ক আরোপ, অভিবাসন আইন প্রয়োগ এবং বলপ্রয়োগের উপর নির্ভর করে আরও কঠোর হবেন । ডেমোক্র্যাট-শাসিত হাউস সাবপিনা, বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ, যুদ্ধ-ক্ষমতা সংক্রান্ত ভোট এবং সম্ভবত ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার মতো নতুন নির্দেশনার মাধ্যমে ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডের খরচ বাড়িয়ে দেবে । এগুলো প্রান্তিক পর্যায়ে ট্রাম্পকে সীমাবদ্ধ করলেও, একজন যুদ্ধংদেহী নির্বাহীর গতিপথ হয়তো বদলাতে পারবে না ।
যদি রিপাবলিকানরা সেনেটের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে, তাহলে ট্রাম্প বিচারক ও কর্মকর্তাদের নিয়োগ নিশ্চিত করার ক্ষমতা ধরে রাখবেন, যা এই বিভক্ত রায়কে তাঁর জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত ফলাফলে পরিণত করে ।
ভারত এবং অন্যান্য সহযোগী দেশগুলোর জন্য শিক্ষা হল, 2028 সাল পর্যন্ত আরও বেশি সংঘাতপূর্ণ ও অপ্রত্যাশিত ওয়াশিংটনের জন্য প্রস্তুত থাকা, যেখানে জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা অব্যাহত থাকবে এবং যুদ্ধ থামার আগে আরও তীব্র হতে পারে । মধ্যবর্তী নির্বাচন হল এমন একটি গণভোট, যা থেকে ট্রাম্প পালাতে পারবেন না, কিন্তু এটি তাঁর গতিপথ পরিবর্তনকারী কোনও প্রতিবন্ধক হবে এমন সম্ভাবনা কম ।
(ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব । এখানে প্রকাশিত তথ্য ও মতামত ইটিভি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে না।)