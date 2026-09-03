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ইরান নিয়ে নিজেই নিজের তৈরি চোরাবালিতে আটকে পড়েছেন ট্রাম্প

পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট কাটছে না ৷ গত ফেব্রুয়ারিতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইজরায়েল ও আমেরিকা ৷ এই যুদ্ধের সমাধান এখনও অধরাই ৷

President Donald Trump listens as Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks at Mar-a-Lago club in Palm Beach in 2025. (AP)
(বাঁদিক থেকে) ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ছবি: এপি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 8:57 PM IST

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ইরাক যুদ্ধের পর পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ ইরান যুদ্ধ ৷ এর ছ'মাস পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেরই তৈরি এক চোরাবালিতে আটকে পড়েছেন ৷

2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ নেতা আলি খামেনেই নিহত হন ৷ তাঁর জায়গায় তাঁর ছেলে মোজতবা ক্ষমতায় আসীন হন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তেহরানকে ভেঙে ওয়াশিংটনের অনুকূলে আঞ্চলিক ব্যবস্থাকে নতুন রূপ দেওয়া ৷ কিন্তু এর পরিবর্তে, এই যুদ্ধ ইরানের এমন একটি রূপ তৈরি করেছে যা যুদ্ধ শুরুর আগের চেয়ে বস্তুগতভাবে দুর্বল হলেও রাজনৈতিকভাবে বেশি সংহত ৷

তেহরানে অভিজাত শ্রেণির ঐক্যের স্লোগানগুলি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পূর্ণ জয়ের প্রত্যাশী কট্টরপন্থী এবং যুদ্ধবিরতি টিকিয়ে রাখার চেষ্টাকারী মধ্যপন্থীদের মধ্যেকার আসল গোষ্ঠীগত লড়াইকে আড়াল করে রাখে ৷ কিন্তু সাধারণ ইরানিদের মধ্যে একটি যুদ্ধকালীন অনুভূতি রয়েছে, যা ইরান-ইরাক যুদ্ধের বছরগুলির বিদ্রোহী জাতীয়তাবাদের প্রতিধ্বনি করে ৷

ইরানিদের অনুভূতিগুলি ‘পতাকার চারপাশে সমবেত হওয়ার’ এক প্রভাবে ঐক্যবদ্ধ, যা ক্ষতি এবং প্রতিশোধের অনুভূতিকে একসূত্রে গেঁথে উজ্জীবিত করেছে এবং সম্ভবত আরও গভীর করেছে ৷ হরমুজ প্রণালীতে এই কৌশলগত চালটি ট্রাম্পের জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ৷

ইরানের তেল রফতানিতে বাধা সৃষ্টিকারী যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত অবরোধ সত্ত্বেও, এই অবস্থানটি ক্রমশই দৃঢ়তার এক পরীক্ষায় পরিণত হচ্ছে ৷ হরমুজ প্রণালীর ওপারে, ট্রাম্পের অপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলির পাশাপাশি ইরানে প্রতিশোধের এক চাপা অনুভূতি বিরাজ করছে ৷

ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইরানের পাল্টা অবরোধ কার্যকরভাবে প্রণালীটিকে সাধারণ নৌচলাচলের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ৷

ট্রাম্পের পদ্ধতি ইরানের হাতে জবরদস্তির একটি সত্যিকারের নতুন হাতিয়ার তুলে দেওয়া: একটি পাল্টা অবরোধ, যার ফলে জাহাজগুলিকে পারাপারের জন্য ইরানের অনুমতি নিতে হচ্ছে, যা মাস্কট ও তেহরানকে একটি অস্থায়ী বিকল্প নৌপথ হিসেবে যৌথভাবে পরিচালিত একটি করিডোর নিয়ে আলোচনায় বসতে বাধ্য করছে ৷

ওয়াশিংটনের নিজস্ব 'প্রজেক্ট ফ্রিডম'— অর্থাৎ দক্ষিণের পথ অবলম্বন করাটা বড়জোর একটি সাময়িক সমাধান, কোনও চূড়ান্ত সমাধান নয় ৷ জাহাজ এবং বিমা সংস্থাগুলির জন্য এটি লোকসানের বাজি ৷

এর গভীরতর মূল্য কৌশলগত, রণনৈতিক নয়; বিশেষত বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকীর্ণ পথে রাষ্ট্র পরিচালনার হাতিয়ার হিসেবে অবরোধকে স্বাভাবিক করে তোলার মাধ্যমে ৷ যুক্তরাষ্ট্র, চিন এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দেখিয়ে দিয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোনও সঙ্কটে, তা তাইওয়ানকে নিয়েই হোক বা অন্য কোথাও, যাতায়াতে বাধা দেওয়া একটি কার্যকর বিকল্প ৷

ইরানকে, অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও, এমন একটি ছক তুলে দেওয়া হয়েছে যা থেকে অন্যান্য শক্তিগুলি অনেক বড় একটি শক্তির বিরুদ্ধে অপ্রতিসম যুদ্ধ ব্যবহার করে সুবিধা আদায়ের উপায় শিখতে পারে ৷ তবে ট্রাম্পের জন্য সবচেয়ে বড় মূল্য দেশের অভ্যন্তরেই, তার প্রথম মেয়াদে গড়া আঞ্চলিক কাঠামোর ভাঙন ৷ আব্রাহাম চুক্তি ছিল ট্রাম্প 1.0-র সবচেয়ে বড় সাফল্য, এবং এখন মনে হচ্ছে তা ভেঙে পড়ছে ৷

সৌদি আরবের জন্য, আব্রাহাম চুক্তিতে তাদের যোগদান একটি সম্ভাব্য প্রস্তাব বলে মনে হয়েছিল, যখন ট্রাম্প সম্প্রতি রিয়াদকে একটি নতুন বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তিতে আবদ্ধ করেন; কিন্তু আঞ্চলিক সমাধান হিসেবে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোনো বিশ্বাসযোগ্য পথ না থাকায় তাদের জন্য একটি অলঙ্ঘনীয় সীমা রয়ে গিয়েছে ৷

এদিকে, এই বছরের অক্টোবরে ইজরায়েলে আসন্ন নির্বাচন ট্রাম্পের সঙ্গে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সম্পর্কে একটি আপাত ফাটল ধরিয়েছে ৷ সর্বশেষ, নেতানিয়াহু ট্রাম্পের 15-দফা গাজা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে হামাস সম্পূর্ণ নিরস্ত্র না হওয়া পর্যন্ত ইজরায়েলি বাহিনী সেখান থেকে সরে যাবে না ৷

ইরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, লেবাননে ইজরায়েলি হামলা এবং এপ্রিলের যুদ্ধবিরতিতে জেরুজালেমের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্মতি দেওয়া নিয়ে কয়েক মাস ধরে চলা মতবিরোধের পর এই প্রত্যাখ্যানটি আসে ৷

অন্যদিকে, ট্রাম্প ইজরায়েলের প্রতি হ্রাসমান কিন্তু টেকসই সমর্থনের সঙ্গে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ জোটের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন, যেখানে প্রগতিশীল ইজরায়েল-বিরোধী মনোভাব অন্যথায় বিভক্ত বামপন্থীদের একত্রিত করার কয়েকটি সূত্রের মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে ৷

প্রগতিশীল ডেমোক্র্যাট আব্দুল এল-সায়েদ ইজরায়েলকে নিঃশর্ত সামরিক সহায়তার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে 2026 সালের অগস্টে মিশিগানের মার্কিন সিনেট প্রাইমারিতে জয়ী হয়েছেন ৷

তেল হাবিব এবং ওয়াশিংটনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এই উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে ৷

27 অক্টোবর ইজরায়েলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যেখানে নেতানিয়াহুর জোট ইয়াশার পার্টির নেতা এবং আইডিএফ-এর প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফ গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন জোটের চেয়ে পিছিয়ে আছে; এরপর নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, এবং সেখানে রিপাবলিকানদের অবস্থা খুব একটা ভালো নাও হতে পারে ৷

উভয় নির্বাচনী প্রচারণাতেই মুদ্রাস্ফীতি এবং নিরাপত্তা প্রাধান্য পাচ্ছে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচকমণ্ডলী এবং ভিন্ন ভিন্ন কারণে, যা ওয়াশিংটন এবং তেল আবিবকে ভিন্ন ভিন্ন স্বল্পমেয়াদী হিসাবনিকাশের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যদিও তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থগুলো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ফলাফল যাই হোক না কেন, সংঘাত-পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্য ওয়াশিংটন-তেল হাবিবের এমন একটি সম্পর্ক দেখতে পাবে, যা জানুয়ারিতে ট্রাম্পের সম্পর্কের চেয়ে কাঠামোগতভাবে ভিন্ন হবে ৷ মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও একইভাবে ভিন্ন হবে ৷ এই সবকিছুর উপরে রয়েছে উপসাগরীয় অঞ্চলের নিজস্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ৷

2025 সালের সেপ্টেম্বরে সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিটি এখন মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে তুরস্ককে তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ এর মাধ্যমে পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা, তুরস্কের প্রতিরক্ষা-শিল্প ভিত্তি এবং সৌদি আরবের আর্থিক শক্তিকে একত্রিত করে 7 অগস্ট একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ এই চুক্তির বর্তমানে কোনও বহিঃআঞ্চলিক কর্মসূচি নাও থাকতে পারে ৷

এই চুক্তির হয়তো এখনই কোনও অঞ্চল-বহির্ভূত লক্ষ্য বা এজেন্ডা নেই; তবে এটি সম্ভবত এমন একটি বার্তা দিচ্ছে যে, রিয়াধ যেমনটি চাইছে, ঠিক তেমন পারমাণবিক চুক্তি প্রদানে যুক্তরাষ্ট্রের গড়িমসি বা অনীহা তারা ভালোভাবে নিচ্ছে না ৷

আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে, আরব ভূখণ্ডে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের ফলে পাকিস্তান ও তুরস্ক লাভবান হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে তারা প্যালেস্তাইনের প্রতি জোরালো সংহতির বার্তা দিচ্ছে ৷ এসব কিছুই ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের সেই এজেন্ডার প্রতিফলন ঘটায়, যখন তিনি রিয়াধ ও জেরুজালেমের মধ্যে ওয়াশিংটনকে এক অপরিহার্য সেতুবন্ধন হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ৷

ইসলামাবাদ ও আঙ্কারার সঙ্গে রিয়াধের সমান্তরাল সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি ওয়াশিংটনকে স্পষ্টভাবে না বললেও এই বার্তা দেয় যে, ইরানের বা হাউথিদের আক্রমণ থেকে সৌদি আরবকে রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নির্ভরযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি; ফলে এখন বিকল্প নিরাপত্তার নিশ্চয়তা খোঁজাটা কোনও ফাঁকা বুলি নয়, বরং যৌক্তিক পদক্ষেপ ৷

আপাতদৃষ্টিতে এটি হয়তো কোনও কার্যকর সুরক্ষা-কবচ নয়, বরং একটি সঙ্কেত মাত্র; কিন্তু এই সঙ্কেতটিই যুক্তরাষ্ট্রের দরকষাকষির ক্ষমতা বা প্রভাবকে দুর্বল করে দিচ্ছে ৷

এমনকী পারমাণবিক চুল্লি সংক্রান্ত যে চুক্তিটি এখনও কংগ্রেসের পর্যালোচনার অপেক্ষায় রয়েছে, তাতে নিশ্চিত বিষয়ের চেয়ে শর্ত বা অনিশ্চয়তাই বেশি—কারণ এর চূড়ান্ত অনুমোদন ও প্রকৃতি নির্ভর করছে দুই বছরব্যাপী একটি সমীক্ষার ফলাফলের উপর ৷

সব মিলিয়ে, এই আঞ্চলিক ঘটনাপ্রবাহ— যেমন ইরান দুর্বল হলেও অদম্য থাকা, হরমুজ প্রণালীতে অবরোধের ফলে তেহরানের উপর চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষগুলির সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আব্রাহাম অ্যাকর্ডস প্রক্রিয়ার স্থবিরতা এবং উপসাগরীয় দেশগুলির নিজস্ব নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা— ইজরায়েলের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সঙ্কুচিত করে দিয়েছে ৷ একই সময়ে উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিও এখন নিজেদের দিকেই বেশি মনোযোগী হয়ে উঠছে ৷

অন্য যে কোনও বৈশিষ্ট্যের চেয়ে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের (ট্রাম্প 2.0) শাসনকাল সম্ভবত এ কারণেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে, এই সময়েই এক প্রজন্মের ব্যবধানে ইজরায়েলের প্রতি মার্কিন মনোভাবের সবচেয়ে দ্রুত পরিবর্তনটি ঘটেছে ৷

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সংঘাতটি বিপজ্জনকভাবে এমন এক পরিস্থিতির দিকে এগোচ্ছে যা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ইউরোপীয় অচলাবস্থারই এশীয় সংস্করণ হয়ে উঠতে পারে— যার ফলে ভারতসহ এশীয় দেশগুলির জন্য লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই বেশি ৷

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